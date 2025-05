El Barça desconfía del partido de entreguerras en Cádiz

Daniel Panero Viernes, 12 de abril 2024, 18:09 Comenta Compartir

Aparcar la Liga de Campeones. Ese es el objetivo que se ha marcado el Barcelona para la visita de este sábado al Cádiz. El conjunto que dirige Xavi jugará un partido de entreguerras tras el fundamental triunfo cosechado en París y el compromiso que le espera el próximo martes en el Lluis Companys. Frenar la euforia y mantener la tensión será crucial para un encuentro en el que habrá rotaciones para amortiguar la carga de minutos y mantener fresco al grupo antes de una nueva final contra los de Luis Enrique.

«Es un partido vital, si no ganamos se puede acabar prácticamente la Liga. Está complicada, pero no tiramos la toalla. El clásico servirá de poco si fallamos. Veremos qué hace el líder. Es una jornada trascendental. Nos jugamos un título, no creo que tenga que extramotivar al equipo», afirmó Xavi en la rueda de prensa previa al partido. El técnico de Tarrasa quiso dar importancia al compromiso liguero y dejar a un lado la oportunidad que los culés tienen el próximo martes ante el PSG.

Sus palabras llegan en en medio del optimismo desatado en el equipo culé. El Barça rompió con muchos de los problemas que arrastraba en Europa, pero eso no debe servir para que el equipo pierda el foco en Liga y acabe con los buenos resultados que lleva en los últimos meses. Y es que los azulgranas han sumado 23 puntos de los últimos 27 en la competición doméstica y esa racha es fundamental para que la buena inercia siga y sea trasladada a la Liga de Campeones. «El equipo está en una dinámica muy positiva y se lo cree. Hay que aprovecharlo. Se está trabajando bien, es una evidencia», añadió Xavi al respecto.

El Barça buscará mantener esa buena dinámica, pero lo hará con varios cambios. Xavi no podrá contar una vez más con los lesionados Marcos Alonso, Balde y Gavi, y tampoco con Lewandowski, Cancelo e Iñigo Martínez por acumulación de amonestaciones. Además, planea dar descanso a jugadores que suman muchos minutos esta temporada como Araujo, Gündogan o Lamine Yamal. Pese a ello, Xavi prepara un «once competitivo para ir a por los tres puntos» en el que podría tener una oportunidad Héctor Fort en el lateral zurdo, Oriol Romeu en el pivote defensivo con Fermín y Sergi Roberto y en el que Vitor Roque podría ser la gran novedad junto a Joao Félix y Ferran Torres.

Un rival con urgencias

Enfrente estará un equipo que necesita ganar como el comer. El Cádiz ha mejorado en el último tramo de la temporada cosechando siete puntos de los últimos nueve, recortando distancias con los de arriba y metiéndose de lleno en la pelea por evitar el descenso. Ya están los gaditanos a solo tres puntos del Celta y a cinco del Rayo, por lo que buscarán un triunfo fundamental en lo anímico y también de cara a la salvación. «Sabemos de la dificultad del adversario, pero es importante que sigamos creciendo y sumemos de tres», declaró Mauricio Pellegrino, técnico argentino de los amarillos.

Alineaciones probables

Cádiz: Ledesma, Carcelén, Ousou, Víctor Chust, Javi Hernández, Robert Navarro, Álex Fernández, Rubén Alcaraz, Sobrino, Juanmi y Chris Ramos.

Barcelona: Ter Stegen, Koundé, Christensen, Cubarsí, Héctor Fort, Oriol Romeu, Fermín, Sergi Roberto, Joao Félix, Ferran Torres y Vitor Roque.

Árbitro: Pulido Santana (Comité Canario).

Hora: 21: 00 h. Nuevo Mirandilla 21:00.

TV: Movistar LaLiga.