En el nombre de Giuliano Simeone

Se aferró el Atlético de Madrid al Metropolitano para dar un primer paso en su recuperación y cumplió ante una mejorada Las Palmas que dejó el duelo vivo hasta casi el pitido final. Los rojiblancos, que no podían fallar, vencieron, pero no convencieron, en una 'final' en pleno noviembre para un conjunto que, pese a ser el menos goleado del campeonato, muestra en ocasiones una vulnerabilidad que le ha hecho caer en una crisis de resultados y juego en los últimos tiempo. Ningún equipo invirtió tanto en reforzar su plantilla como el Atlético de Madrid. Un proyecto millonario que ve cómo por primera vez, en los doce cursos que Diego Simeone actúa como técnico rojiblanco, está más lejos que nunca del líder.

Debía, por obligación y por jugadores, subir el nivel de exigencia el equipo rojiblanco, que se encuentra en la peor etapa del preparador argentino al frente de la nave colchonera. Y empezó fuerte en el coliseo del barrio de San Blas, aproximándose a la meta de Cillessen con el ímpetu del hijo de Simeone. Giuliano tiene el carácter y la garra de su padre, y si no es por su DNI pocos dirían que no nació a orillas del Manzanares.

Atlético Oblak; Molina, Giménez, Lenglet, Galán (Reinildo, min.85); G. Simeone (Witsel, min.85), Koke, Barrios (De Paul, min.46), Lino (Gallagher, min.46); Griezmann (Sorloth, min.65) y J. Álvarez (Correa, min.65). 2 - 0 Las Palmas Cillessen (Horkas, min.60); Viti, Álex Suárez (Mármol, min.81), McKenna,Álex Muñoz; Essugo, Campaña (Javi Muñoz, min.64), Kirian (Fuster, min.87); Sandro (McBurnie, min.64), Moleiro y Fábio Silva (Mata, min.87). Goles 1-0, min.37: G. Simeone. 2-0, min.84: Sorloth.

Árbitro De Burgos Bengoetxea (C.Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a Lenglet (min.73) por parte del Atlético de Madrid y a Viti (min.88) en Las Palmas.

Incidencias Riyadh Air Metropolitano, 56.610 espectadores. En los prolegómenos se guardó un minuto de silencio en memoria de los fallecidos en las inundaciones por la DANA, bajo los acordes del himno de la Comunidad Valenciana.

El grupo del técnico argentino volcó su ataque en la banda ocupada por su vástago, y un primer ataque fue repelido por el meta neerlandés de los canarios, antes de cambiar la idea hacia la izquierda donde actuaba con firmeza Javi Galán. El rival, Las Palmas, quiso hacerse dueña del esférico desde los primeros compases, pero le costó en exceso sacar la pelota jugada, debido en parte a la presión ejercida por los locales. No renunciaron nunca a jugar los de Diego Martínez, que desde su llegada hace menos de un mes a las islas afortunadas, ha dado aire fresco al conjunto pío pío. El luso Fabio Silva tuvo la única, y más clara, ocasión para los visitantes. Un disparo que negó perfectamente el esloveno Jan Oblak poco después de que el guardameta de los canarios desbaratara un disparo de Barrios y de que el colegiado De Burgos Bengoetxea obviara una mano del escocés Mckenna en el área tras acudir al monitor del VAR.

No aprovechó el dominio el grupo del Cholo hasta que su hijo tiró de casta poco antes del descanso, cuando tras un gran desmarque en el que dejó atrás a Kirian, aprovechó un pase de Nahuel Molina para adelantar a los suyos en el marcador, alzar una camiseta con el lema en valenciano 'força i ànims', y besar el escudo en su estreno como goleador en la Avenida Luis Aragonés, donde el larguero evitó una renta mayor tras un remate de Griezmann en el primer capítulo del encuentro. Seguros los rojiblancos en el juego directo, iniciaron la prolongación con calma, con posesiones largas antes un rival que no buscó la presión de inicio y que no inquieto al meta local durante la reanudación.

El enorme Alexander Sorloth se sacó la espina del Lille, donde falló de todo, y puso el segundo tras un pase en profundidad de De Paul ante el croata Horkas, que tuvo que sustituir a un Cillessen que sufrió en una conmoción cerebral tras una patada en la cabeza de Nahuel Molina. No vio ni amarilla el campeón del mundo argentino por la acción. El gol de los cuestionados proporcionó la tranquilidad a los del Metropolitano, que tienen en el horizonte un serio examen de Champions contra el PSG, competición en la que actualmente estaría fuera de la siguiente ronda, y en la que el balance es negativo con una victoria y dos derrotas.