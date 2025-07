El Atlético cierra su semana fantástica con las presentaciones de Hancko y Pubill

Ignacio Tylko Madrid Jueves, 31 de julio 2025, 14:37 Comenta Compartir

El Atlético puso punto y final este jueves, al menos por el momento, a la ronda de presentaciones de sus seis caras nuevas para la próxima temporada. La semana fantástica del club rojiblanco comenzó el lunes con la puesta en escena de Álex Baena, prosiguió el martes con Thiago Almada y el miércoles con la sesión doble de Matteo Ruggeri y Johnny Cardoso y se completó hoy con al catalán Marc Pubill y el eslovaco David Hancko, dos nuevos zagueros con los que el Cholo Simeone refuerza su defensa.

Como siempre, el presidente Enrique Cerezo ejerció de maestro de ceremonias y en esta ocasión cometió un desliz que se hizo viral en cuestión de segundos al afirmar que Pubill, de 22 años, es el «lateral derecho titular de la selección sub-21 que se hizo con el oro en los Juegos Paralímpicos de París».

Tras agradecer las palabras del alto dirigente colchonero, aunque sin querer viniera a definirle como un deporista con diversidad funcional, el ex del Almería dijo que llega para «ayudar« y aportar su »granito de arena« con el objetivo de »ganar títulos». Se felicitó por volver a coincidir con Álex (Baena) y Pablo (Barrios), compañeros en esa selección que alcanzó el oro olímpico.

Contratado por unos 16 millones, aseguró que no tiene ningún inconveniente en adaptarse a lo que le pida Simeone, que debido a su envergadura (1'94 de estatura) la está probando de central diestro, no de lateral. ¿El Cholo? «Es como me lo imaginaba, siempre le he admirado mucho. Es muy trabajador, exigente, es un paso adelante en mi carrera y vengo aquí a cumplir un sueño«, explicó Pubill. Por último, el de Tarrasa puso de relieve que tenía más opciones, pero cuando surgió el Atlético no tuvo »ninguna duda« y se lo trasladó a sus agentes.

Luego le llegó el turno a Hancko, de 27 años cuyo fichaje se ha cerrado en torno a los 30 millones de euros. Es un viejo deseo de Simeone, que con el defensor centroeuropeo tiene una curiosa anécdota.«Fue en 2018, cuando estaba en la Fiorentina. Jugaba con su hijo Giovanni y después del partido me encontré con el entrenador y le pedí la fotografía», bromeó Hancko, quien recordó que ya conoce el Metropolitano porque allí jugó y perdió, aunque marcó un gol, con el Feyenoord en un partido de la fase de grupos de la Champions.

El eslovaco no escondió que estuvo este verano muy cerca de emigrar al fútbol saudí. «Esa oferta estaba ahí, pero creo que terminó como era mi deseo y ya lo fue el año pasado. El Atlético entró de forma muy definitiva en esto y ahí no había ninguna pregunta. El Atlético era la primera elección, queríamos venir a Madrid y estoy muy contento de haberlo conseguido», zanjó.