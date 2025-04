El Barça echa mano a la Liga

Daniel Panero Madrid Domingo, 12 de marzo 2023, 01:51 | Actualizado 23:26h. Comenta Compartir

El Barça suma y sigue. El conjunto que dirige Xavi sufrió de lo lindo este domingo en San Mamés, pero se volvió a llevar un nuevo triunfo por la mínima que le permite mantener la distancia de nueve puntos con el Real Madrid. Los culés vencieron por 0-1 en un choque en el que no mostraron su mejor versión, pero en el que supieron rentabilizar un tanto de Raphinha en la primera mitad en una jugada aislada.

Era un partido grande y se notaba en el ambiente. San Mamés vistió sus mejores galas, se llenó hasta la bandera y comenzó desde antes a jugar un encuentro que se prometía de altos vuelos. Frente a frente estaban dos miuras que ensayan como pocos la presión adelantada y que no conceden ni medio metro al poseedor de balón. Eso es precisamente lo que se pudo ver en unos primeros compases de auténtico vértigo. Xavi retomó al 4-3-3 tradicional, con Gavi, Busquets y De Jong en la medular y con Lewandowski como gran novedad en el frente de ataque. La apuesta le permitió tener armas suficientes para el intercambio de golpes que preparó Valverde, pero le restó control en la parcela ancha, allí donde el Barça comienza a ganar los partidos. En ese escenario se produjo un ida y vuelta en el que los hermanos Williams intimidaban y en el que los culés pudieron hacer el primero en una volea de Ferran Torres y en un mano a mano de Lewandowski que desbarató, muy atento, Agirrezabala.

El Barça no las tenía todas consigo. Había dispuesto de dos ocasiones, pero algo no iba tal y como Xavi tenía en su libreto. Su equipo se había contagiado del ambiente de un San Mamés en el que volaban billetes azulgranas por el 'caso Negreira' y era incapaz de tener posesiones largas con las que bajar las revoluciones al duelo. Los culés no exhibieron su mejor versión en la primera mitad e incluso pudieron marcharse por detrás en el marcador si Ter Stegen no hubiera intervenido ante un disparo de Iñaki Williams o si Raúl García no se hubiese topado con el travesaño en un saque de esquina, pero algo es diferente en los culés este año. La moneda casi siempre sale cara y volvió a salir una vez más al filo del descanso. Busquets encontró a Raphinha dentro del área y el brasileño fusiló con un derechazo para abrir el marcador y hacer bueno el plan culé.

Athletic Agirrezabala, De Marcos (Capa, min. 84), Vivian, Iñigo, Balenziaga (Yuri, min. 70), Dani García, Vesga (Zarraga, min. 64), Nico, Raúl García (Muniain, min. 64), Berenguer (Guruzeta, min. 84) e Iñaki Williams. 0 - 1 Barcelona Ter Stegen, Sergi Roberto, Koundé, Christensen, Balde, Busquets, De Jong (Ansu Fati, min. 83), Gavi (Alarcón, min. 95), Raphinha (Marcos Alonso, min. 84), Lewandowski y Ferran Torres (Kessié, min. 68). Gol: 0-1: min. 47, Raphinha.

Árbitro: Gil Manzano (Comité Extremeño). Amonestó a Iñaki Williams, Sergi Roberto y Zarraga.

Incidencias: Partido correspondiente a la 25ª jornada de Liga, disputado en San Mamés ante 49.741 espectadores.

Tras la reanudación, el Barça consiguió por fin tener un poco más de control sobre el partido. Busquets se hizo con los mandos, Gavi y De Jong ensancharon el centro del campo y ahí comenzaron a aparecer espacios para romper líneas desde atrás y para que Lewandowski, una isla en la primera mitad, pudiera descolgarse e intervenir más. Fueron los mejores minutos de un Barça que encontró una autopista por banda izquierda con Balde, muy activo durante todo el encuentro, y que tuvo la ocasión más clara para silenciar San Mamés en un cabezazo de Lewandowski que se marchó desviado por poco ante la atónita mirada de Agirrezabala, ya totalmente vencido.

Polémica

Para entonces, el Barça se encontraba en ese punto en el que no sabía si cubrirse con la manta la cabeza o los pies. Los culés este año han tenido problemas para cerrar los partidos y Xavi, que esperaba un último arreón del Athletic, decidió cortar por lo sano metiendo músculo en la medular. El técnico de Tarrasa volvió al 4-4-2 dando entrada a Kessié por Ferran Torres y los suyos dieron un paso atrás que pudo salirles caro.

El Athletic se volcó y tuvo hasta cuatro ocasiones inmejorables en la recta final. Berenguer envió el balón al palo tras un disparo que rebotó en Christensen, Ter Stegen voló para evitar un gol de Muniain, el VAR evitó que subiera al marcador un gol de Iñaki Williams por mano en la jugada previa de Muniain y, por último, Marcos Alonso sacó sobre la línea otro balón para delirio de un San Mamés desesperado ante un Barça infranqueable que sigue a ritmo de récord en la parcela defensiva. Solo ha recibido 8 goles en 25 jornadas y mantiene intacta la distancia de nueve puntos en la pugna con el Real Madrid.