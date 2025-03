Griezmann decide un duelo vibrante en San Mamés

Amador Gómez Madrid Sábado, 15 de octubre 2022, 00:20 | Actualizado 23:20h. Comenta Compartir

Todo gira alrededor del clásico dominial n el Bernabéu, pero dos históricos como el Athletic y el Atlético pretenden demostrar en su pulso de Champions de este sábado en San Mamés que en la Liga hay otros partidos y equipos que no son tan mediáticos, pero igual también interesan. Se miden tercero contra cuarto, con un punto de diferencia a favor de los bilbaínos, en una prueba de fuego para confirmar el buen momento del equipo de Ernesto Valverde y saber si enfrente el ejército del Cholo Simeone ha superado el empate ante el Brujas que le dejó contra las cuerdas en la máxima competición continental y puede hallar alguna vía que mitigue entre el divorcio entre el técnico argentino y Joao Félix.

Es cierto que el calendario ha sido bastante amable con los vizcaínos en este inicio de curso, pero la ilusión es desbordante en el 'Botxo' ante la que puede ser sexta victoria del Athletic en este curso. Un éxito que le permitiría ver el Madrid-Barça a solo dos puntos de ambos. El mejor resumen del estado de ánimo de los bilbaínos es que empataron en el Sánchez-Pizjuán y regresaron a casa con la sensación de haber perdido dos puntos a pesar de que se adelantaron los hispelenses y de que Ander Herrera evitó la derrota en el descuento con una falta que le costó una expulsión que el propio protagonista asuió como justa.

También en el aspecto físico los leones están seguramente más frescos que los colchoneros. Han podido preparar con mimo el encuentro durante toda la semana mientras que sus rivales focalizaron la atención en el Brujas hasta el miércoles por la noche. Normal quejarse por un extraño calendario que no da tregua, pero no caben excusas. Valverde confiará en el bloque que tan bien le funciona, quizá con la única novedad de Mikel Vesga, ya recuperado de los problemas musculares que llevaron al once a Dani García.

Dani Vivian y Yuri Berchiche tambien están disponibles, pero quizá el Txingurri espere con ellos hasta el choque del martes en Getafe. Cita especial para el capitán Iker Muniain, que sin haber cumplido aún 30 años, ingresará en el 'top 5' de jugadores con más partidos en el Athletic (508).

Más de fondo

En el Atlético hay mar de fondo y debate permanente, aunque el equipo se ha relanzado en la Liga con las victorias consecutivas frente al Sevilla y el Girona y todavía marcha invicto a domicilio. La polémica gira en torno a la mala relación entre su jugador estrella, al menos porque costó 128 millones, y el técnico mejor pagado del planeta.

En los últimos tiempos, Joao Félix encadena cuatro suplencias y solo 29 minutos en esos encuentros. Esta situación contrasta con el recorrido del 'Menino' al principio de curso, cuando fue titular en siete de los ocho primeros partidos, incluido el derbi ante el Real Madrid que marcó el punto de inflexión.

Hay algunas dudas en el once colchonero, con cambios probables por el enorme desgaste físico y mental que arrastra y porque el equipo no ha marcado en tres partidos seguidos de Champions, aunque sí creó numerosas ocasiones. Con respecto al Brujas, en principio la zaga puede mantenerse intacta y es probable que en en el centro del campo regrese Witsel, aunque Kondogbia fue el mejor ante los belgas, y en punta salga Morata, ya sea acompañado de Correa o de Joao. Tampoco es descartable Cunha, sobre todo si se tiene en cuenta que el brasileño y Morata completaron una gran actuación cuando el Cholo los alineó juntos en feudo hispalense (0-2).

Hubo un tiempo en el que el Athletic era un rival propicio para Simeone, pero la realidad dice que el Atlético no gana en San Mamés desde el curso 17-18. Desde entonces, tres derrotas y un empate en La Catedral. También se impusieron los vascos en la Supercopa de España en Arabia Saudí.

Antoine Griezmann, ya liberado tras poder jugar todo lo que quiera con el Atlético gracias al acuerdo alcanzado con el Barça y su renovación hasta 2026, decidió un grandísimo duelo, vibrante y pleno de emoción en San Mamés, donde el Athletic cedió la tercera plaza de la Liga a los colchoneros. Tras el golpe recibido ante el Brujas, el Atlético firmó un gran partido en La Catedral para reanimarse y continuar en la lucha por la Champions, objetivo obligado para el equipo de Diego Pablo Simeone, que exhibió mayor calidad y experiencia que el Athletic, y también pegada, pese a que el conjunto de Ernesto Valverde se haya ganado con su buen inicio de temporada pelear por las plazas de arriba en el campeonato.

Ante el que es su rival preferido, al que ha marcado ya diez goles, Griezmann desequilibró el choque al comienzo de la segunda parte después de que ambos equipos ofreciesen un espectáculo de ida y vuelta, pleno de ritmo y valentía, en la primera mitad, a la que solo le faltó el reflejo de un gol en el marcador. Sí hubo en esa primera parte un balón en la red, de Morata a los diez minutos, pero de forma incomprensible el VAR llamó al árbitro por un leve contacto del delantero madrileño a Yeray, que se tropezó mientras perseguía al goleador rojiblanco.

Athletic Unai Simón, De Marcos, Yeray (Vivian, min. 86), Íñigo Martínez, Lekue, Vesga (Dani García, min. 86), Sancet (Zarraga, min. 80), Nico Williams (Villalibre, min. 80), Muniain (Raúl García, min. 66), Berenguer e Iñaki Williams. 0 - 1 Atlético de Madrid Oblak (Grbic, min. 68), Molina, Savic, Giménez, Reinildo, Koke (Witsel, min. 81), Kondogbia, De Paul (Saúl, min. 68), Lemar (Joao Félix, min. 81), Griezmann y Morata (Correa, min. 68). Gol: 0-1, min. 47, Griezmann.

Árbitro: Figueroa Vázquez (Andaluz). Tarjetas amarillas a Diego Pablo Simeone, Giménez, Morata, Oblak, Raúl García, Witsel y Gbric.

Incidencias: Partido correspondiente a la novena jornada de Liga, disputado en San Mamés. 48.391 espectadores.

El videoarbitraje perjudicó ahí al Atlético y Simeone se llevó además una amarilla por sus protestas, pero el caso es que se señaló una más que polémica falta a Morata y el empate sin goles continuó hasta que poco después del descanso una jugada entre el madrileño y Griezmann culminada por el francés rompió un choque frenético. Griezmann marcó así su primer gol de la temporada como titular en un equipo que en San Mamés siguió con sus señas de intensidad, presión incansable y, en esta ocasión, como ocurrió frente al Brujas, de buen fútbol. El Athletic respondió también con una entrega sobresaliente, pero sin acierto en ataque y estrellándose contra el segundo portero del Atlético y los defensores visitantes, fue sepultado por la efectividad del rival.

En el primer disparo a portería del Atlético, polémico gol de Morata aparte, el Atlético se adelantó y fue relanzado por el tanto de Griezmann, que ofreció un recital en un primer tiempo convertido en un toma y daca, con una velocidad sorprendente de un campo a otro. Simeone regresó al 4-4-2 y con ese sistema en el que el Atlético parece más cómodo y natural, firmó una media hora notable, tomando la iniciativa, elaborando con velocidad y presionando sin tregua.

También se vació el Athletic, que consiguió que el Atlético, después de tantísima intensidad, diese un paso atrás el último cuarto de hora previo al descanso, pasanso entonces los bilbaínos a dominar, aunque al igual que el rival, sin generar claras ocasiones. Sí la tuvo Iñaki Williams, tras uno de los pocos desajustes defensivos del Atlético a balón parado, a los cinco minutos, pero el delantero del Athletic perdonó al cabecear fuera sin oposición.

Además de Griezmann y Morata también brillaron Kondogbia y Koke, en un centro del campo que Valverde intentó equilibrar con la entrada de Vesga y sorprender una vez más con el desborde de Nico Williams por banda derecha. Sin embargo, el nuevo internacional español se vio siempre frenado por Reinildo y las ayudas de un bloque que, hasta la locura del final con el Athletic volcado, volvió a ser sólido y muy convincente, en un escenario tan complicado como San Mamés, cuya afición empuja tanto como los jugadores, que no conocen la palabra rendición. La pelea, sin embargo, se la apuntó el Atlético, gracias a la conexión Morata-Griezmann y la calidad del delantero francés, además de decisivo para ganar, trabajador incansable, igual que el madridista, que tuvo que fajarse con Yeray e Íñigo Martínez y tiene que ser siempre titular con este Atlético.

No lo es ya Joao Félix, que al menos, después de tanto ruido por haberle dejado Simeone en el banquillo ante el Brujas y hacer explotar el técnico al joven portugués, jugó los últimos minutos, cuando ya no estaba en el campo Jan Oblak, que debió retirarse lesionado en el hombro. La entrada de Joao Félix provocó un cambio de posiciones en el ataque colchonero, pero el Atlético ya estaba entonces más preocupado por defenderse frente a un Athletic que tuvo más corazón que fútbol y no pudo batir a Gbric, autor de dos paradones, en los minutos 85 y 88.

El suplente de Oblak evitó así el empate, en vilo también hasta el descuento porque el árbitro pitó un penalti de Reinildo y en este caso el VAR confirmó que el lateral del Atlético rechazó el balón con la cara. Para decisiones erróneas como esa sí que está el VAR. Y por si fuera poco, Reinildo sacó en la línea de gol un remate de Raúl García en el 96'. Una locura de la que salió triunfante el Atlético después de tantísimo despliegue físico y sacrificio de ambos equipos.