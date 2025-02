Ancelotti: «Ha sido una semana inolvidable»

Daniel Panero Lunes, 22 de abril 2024, 00:14 Comenta Compartir

«Yo creo que el gol no era gol porque no hay una imagen clara en la que se vea que ha entrado», afirmó Carlo Ancelotti tras la victoria de su equipo contra el Barcelona este domingo en el Santiago Bernabéu. El técnico italiano consideró que no hubo jugada polémica en esa acción, tampoco en el «penalti claro» sobre Lucas Vázquez y consideró que «la Liga está mucho más cerca».

Ancelotti hizo un análisis sobre un partido que fue, como ante el Manchester City, una nueva montaña rusa y en el que los blancos terminaron sonriendo una vez más. «Hemos sido capaces de manejar bien las situaciones. Hemos necesitado remontar el partido dos veces y hemos sido capaces. Con esa última gota de energía, de una semana que ha sido inolvidable, hemos conseguido ganar», señaló.

El técnico italiano hizo también balance sobre los dos duros enfrentamientos que ha tenido su equipo ante el City y el Barcelona en apenas cuatro días. «Dos partidos exigentes, ahora estamos bien posicionados para la última parte de la temporada. Creo que todos juntos podemos lograr algo positivo esta temporada. La Liga está mucho más cerca», afirmó.

«Tiene mucho mérito la victoria, porque venimos de un partido de mucho desgaste físico y mental contra el City. Hemos vuelto a demostrar nuestra mentalidad. Aparte de calidad, es un carácter y una fe increíble. No es casualidad cuando pasa tantas veces», afirmó Luka Modric tras el partido. El futbolista croata, que volvió a la titularidad, aprovechó también para hacer una valoración sobre la posición en la que se encuentra el Real Madrid. «Estamos donde queríamos estar, con once puntos de ventaja. Nos queda poco para ganar la Liga», declaró.