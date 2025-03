Ancelotti: «La tarta la hemos hecho, ahora falta ponerle la guinda»

Óscar Bellot Madrid Viernes, 8 de abril 2022, 13:47 | Actualizado 17:41h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti tiene motivos para sacar pecho. Con doce puntos sobre sus inmediatos perseguidores en el campeonato doméstico y un pie en semifinales de la Champions tras la victoria que cosechó el miércoles frente al Chelsea, el Real Madrid afronta la parte decisiva del curso en una situación difícilmente mejorable. Pero el técnico es consciente de que resta lo más importante: rematar la faena. «Este equipo ha dado lo que podía dar. El equipo ha cumplido, tenemos ventaja en la Liga y llegamos al tramo final en una posición muy buena. La tarta la hemos hecho, ahora tenemos que meter la guinda», resaltó en la previa del duelo ante el Getafe, uno de los tres equipos que han derrotado a los blancos en el torneo de la regularidad. «Lo consideramos un partido muy importante para la Liga, tenemos que seguir ganando para tener tres puntos más», señaló respecto al pleito con el cuadro azulón.

«Dejando el aspecto físico, el aspecto mental es mucho más complicado. Contra el Chelsea no tienes que hablar nada desde el perfil psicológico, solo la táctica. Para este del Getafe tienes que empujarles un poco más para preparar el partido, darle la importancia que merece el Getafe», incidió Ancelotti a la hora de analizar la siempre difícil transición de la Champions a la Liga.

Pese a que fue objeto de críticas despiadadas tras el varapalo que sufrió el Real Madrid en el clásico del Santiago Bernabéu, Ancelotti no quiere ajustar cuentas porque entiende que los reproches son parte asociada al cargo que ostenta. «Tengo la suerte de tener mucho equilibrio y mucha tranquilidad. He tenido suerte en la vida. Afortunadamente he tenido el covid en el periodo bueno, donde me he aislado en casa, no he escuchado a nadie. Estoy acostumbrado a esto. Como he dicho, el entrenador destaca solo cuando el equipo pierde. Tengo que aceptarlo, mucho más cuando soy el entrenador del Real Madrid. Es el sitio más bonito del mundo para ser entrenador y tienes que aceptar que a veces te critiquen. El problema es si te critican en un equipo que no es grande como el Real Madrid», apuntó.

Ensalzó a Benzema, autor de diez de las once últimas dianas del Real Madrid y favorito al Balón de Oro con exhibiciones como la que completó frente al Chelsea. «La carrera de Benzema es muy larga y va creciendo cada año. Con los años, Karim ha mejorado su personalidad dentro y fuera del campo, su liderazgo. El jugador siempre ha sido bueno, pero ahora destaca más porque es más determinante para el equipo. Tiene más personalidad y es más líder», aseveró Ancelotti, poco amigo de las comparaciones pero que ve cierto paralelismo entre el lionés y Marco Van Basten, quien fuera compañero del técnico en el Milan de Arrigo Sacchi. «Si lo comparas con Van Basten, Karim lo agradece mucho. Y también Van Basten», explicó.

«Bale ha entrado en la historia de este club»

Aclaró que Ferland Mendy no participó en el entrenamiento de este viernes porque estaba cansado tras el partido ante el Chelsea, lo que le convierte en seria duda para el encuentro ante el Getafe. «No tiene lesión. Lo evaluaremos mañana y si está cansado estará para el martes», acotó.

Lamentó que Ceballos no haya podido tener el peso que merecía en el equipo a tenor de su compromiso. «No ha jugado los minutos que ha merecido por los entrenamientos que ha hecho. Es uno de los pocos a los que he dado menos minutos de los que merecía. Tengo mucha confianza en él, es un profesional muy serio y ojalá le pueda dar más minutos en los próximos partidos», dijo respecto al utrerano.

Habló también de Bale, que disfrutó de unos minutos ante el Chelsea después de llevar más de un mes sin vestirse de corto con el Real Madrid. «Bale está bien, en una buena condición física. Lo ha mostrado con su equipo nacional y tiene que mostrarlo aquí. Está con confianza y quiere salir bien. Ha tenido problemas, en los últimos tiempos no ha jugado, pero ha entrado en la historia de este club con sus partidos, con sus goles y con sus triunfos», proclamó.

Explicó, por último, que no se pone nota e indicó que no está preocupado por lo que le pueda deparar el futuro. «Al final de la temporada el club hará una evaluación sobre mi trabajo y tomará una decisión. Yo disfruto cada día de este ambiente y de este trabajo», atajó.