Florentino Pérez exige cambiar la estructura arbitral tras el 'caso Vinicius'

Menos de 48 horas después de que Vinicius fuese vejado en Mestalla, el Real Madrid desplegó toda su artillería para exigir actuaciones contundentes por parte de los organismos competentes a fin de intentar atajar el problema del racismo y los insultos en los estadios que está ensuciando la imagen de España en el mundo y creando un clima irrespirable en la Liga. Una lacra que ha crecido en medio de la pasividad institucional y contra la que dijeron basta de modo casi simultáneo Florentino Pérez y Carlo Ancelotti.

«El Real Madrid no va a tolerar más incidentes e insultos racistas contra ninguno de nuestros jugadores. Para ello es esencial cambiar radicalmente la estructura arbitral del fútbol en nuestro país, para que nunca se pueda hacer responsable del delito a la víctima que lo sufre, como está ocurriendo ahora», advirtió Florentino Pérez durante la visita a la sede de la Comunidad de Madrid con motivo de la consecución del título de la Euroliga por parte del equipo de baloncesto. «Lo ocurrido es realmente muy grave, y además con el agravante de que no es la primera vez que ocurre», recordó el mandatario.

En la misma línea que su jefe se pronunciaba poco antes Carlo Ancelotti, quien ahíto del racismo y las permanentes ofensas de que son objeto los profesionales del fútbol en los estadios, demandó «medidas drásticas» en la sala de prensa de la Ciudad Deportiva de Valdebebas y realizó una encendida defensa del hombre que padeció un infierno en Mestalla. «Vinicius es la víctima de lo que está pasando. A veces pasa por culpable porque se dice que provoca. Es la víctima. Y la víctima son también los aficionados que se comportan de manera impecable. Cuando me refiero al estadio de Mestalla no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que se comportó muy mal, como hubo un grupo que se comportó muy mal en Mallorca o en Valladolid», señaló el técnico del Real Madrid.

«Estoy de acuerdo con Xavi, tenemos la costumbre de que el insulto en el fútbol es normal. Le decían tonto, ¿por qué? No es un insulto racial pero es un insulto. Tiene que parar esto porque estamos cansados de ser insultados todos los días. Atrás de los banquillos te dicen de todo: 'hijo de puta', 'maricón', 'que se muera tu padre'... No es una guerra, es deporte. Tenemos una gran oportunidad de parar esto», abundó el míster de Reggiolo, que apeló a Javier Tebas y a Luis Rubiales.

«Ojalá LaLiga y la Federación actúen. En el partido de Valencia se olvidaron de meter imágenes y esto no está bien. También tengo que decir que España no es racista, pero hay racismo como en otros sitios y esto tiene que acabar», acotó Ancelotti. «Cada uno de nosotros queremos darle la vuelta a esta situación que es muy mala para todos porque amamos el fútbol y esperamos que sea lo más limpio posible. Tomar medidas es lo más normal y aquí miro a la Federación, a LaLiga y, sobre todo, a la inteligencia de todos los aficionados al fútbol y a la educación de cada uno», abundó.

El italiano opina que el protocolo para luchar contra el racismo está «muy obsoleto» porque se tenía que haber aplicado desde el momento en el que el autobús del Real Madrid llegó a Mestalla mientras proliferaban los gritos de «mono, mono» que luego se repitieron en el interior del recinto del Valencia. «Todo lo que dicen de que Vinicius es un provocador ahí se acaba. Parecía que eran casos aislados. No son 46.000 y pido disculpas, pero no eran uno o dos. A Vinicius le han insultado dos horas antes del partido y el protocolo se tiene que aplicar ahí», insistió.

«Condenar no es suficiente»

«Condenar no es suficiente», avisó Ancelotti. «Hemos empezado a condenar hace mucho tiempo actos de racismo, pero después de condenar tienes que actuar y todavía no se ha actuado. Es un problema de racismo y de insultos», insistió el transalpino, que puso como ejemplo el cambio operado a lo largo de los últimos años en la Premier League. «En los partidos de la liga inglesa no hay policía y aquí parece que se va a la guerra», desgranó en contraposición a lo que, a su juicio, ocurre en España. «No han tomado conciencia real de lo que está sucediendo», arguyó.

Ancelotti mostró también su disgusto por la expulsión de Vinicius a raíz de las sesgadas imágenes que le proporcionaron desde el VAR a De Burgos Bengoetxea y que ya le han costado el trabajo a Ignacio Iglesias Villanueva. «Es claro que a Vinicius le agredieron, primero el portero y luego Hugo Duro. Si te agreden te tienes que defender y es lo que ha pasado», subrayó el técnico del Real Madrid, que asume que a Vinicius le vean «como un enemigo», pero alertó de que pasar de ahí a los insultos «es otra cosa». «Repito, España no es un país racista, pero hay racismo, sobre todo en los estadios, donde todo está permitido», argumentó.

Pese a la gravedad de la situación, Ancelotti no teme que el extremo se marche. «Vinicius está enamorado del Real Madrid, está peleando por este club y sabe que su futuro tiene que estar aquí», señaló el míster, que reconoció que el futbolista «está muy triste» pero remarcó que siente el «apoyo incondicional» de todos. «No ha perdido ninguna ilusión», aseveró.