Ancelotti: «Me dan demasiados palos; están cansados de mí»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 6 de diciembre 2024, 14:10 | Actualizado 17:52h. Comenta Compartir

Al mal tiempo, buena cara. Esta es la máxima que Carlo Ancelotti, curtido en mil y una batallas primero desde el césped y luego en el banquillo, aplicó ante la delicada situación en la que el Real Madrid afronta otra exigente visita liguera ante el Girona en Montilivi. «Tengo preocupación, es normal, pero no es un funeral porque seguimos estando en la pelea en todas las competiciones. Hay que ser optimista, con todos los problemas que hemos tenido», recordó el entrenador italiano, curiosamente mucho más sonriente que en otras ocasiones esta misma temporada a pesar de las dudas sobre su figura que ha reabierto la derrota contra el Athletic en San Mamés.

«Es una crítica que tengo que aceptar porque el equipo no está sacando su mejor versión, y como siempre pasa en el fútbol, el entrenador es el mayor responsable y sobre él recaen las críticas. Una vez dicho esto me parece que me dan demasiados palos, están cansados de mí», reconoció, reivindicando pese a todo su figura aunque siempre en todo conciliador, incluso con alguna broma hacia los periodistas. «Como el estrés, la crítica a veces es gasolina para hacerlo mejor», valoró a continuación, para desvelar que alguna crítica sí le molesta, «cuando afecta a la persona y no al profesional».

Más allá de la figura del entrenador, Mbappé sigue bajo el foco por su decepcionante inicio de temporada, especialmente en las últimas semanas. Ancelotti, fiel a su estilo, arropó de nuevo al francés y prefirió el vaso medio lleno al medio vacío a la hora de valorar el momento del galo. «Mbappé es consciente de lo que está haciendo y de lo que puede y va a hacer. Estamos con él y le apoyamos, lo que no significa que tenga que jugar todos los partidos, porque a veces le puede venir bien descansar en algún momento. En los últimos dos partidos a nivel de intensidad ha mejorado», analizó. «El tema de los penaltis es algo de momentos. Tiene que aguantar ahora, pelear, luchar y sacrificarse porque antes o después va a terminar esta racha», añadió.

Carletto entró en el análisis puramente futbolístico bajo un tono distendido y desveló la solución que ha encontrado a los problemas de su equipo frente a rivales que muerden en la presión: «El balón largo, sin forzar demasiado la salida de balón ante equipos que presionan con mucha intensidad, y ganar los segundos balones, cuando caen tras la primera disputa».

Vinicius acelera

Al Madrid le falta fluidez en la circulación de balón y capacidad de creación, pero también cierto liderazgo en una plantilla que ha perdido referentes jerárquicos en los últimos tiempos. En este sentido, Ancelotti pide a los jóvenes un paso adelante aunque es consciente de que los tiempos son los que son a la hora de crear nuevas dinámicas de vestuario. «Los jóvenes tienen que asumir más responsabilidad, pero es algo que va poco a poco, porque el liderazgo se construye día a día. En este aspecto nos ha afectado mucho la lesión de Carvajal», reflexionó el técnico transalpino.

A la espera del mejor Mbappé, la mejor noticia para el Madrid en la previa del duelo en Girona pasó por la presencia de Vinicius y Alaba en parte del entrenamiento grupal. «El hecho de ver a Vini nos anima más. No estará en el partido de mañana pero estará listo para el partido de Champions. Alaba necesita este mes de diciembre para estar listo y jugar en enero porque se va a incorporar poco a poco al equipo», explicó Carletto en este sentido.