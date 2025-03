Ancelotti: «El Madrid me ha garantizado que cumpliré mi contrato»

Ignacio Tylko Madrid Sábado, 20 de mayo 2023, 17:12 Comenta Compartir

En su primera comparecencia tras la fatídica noche del miércoles en Mánchester, el técnico Carlo Ancelotti cerró el debate reabierto sobre su continuidad en el banquillo merengue y aseguró que desde la cúpula del Real Madrid ya le han garantizado que seguirá al frente de la primera plantilla el curso próximo y cumplirá por lo tanto el año más que tiene de contrato. Desde luego, una declaración mucho más tajante que las realizadas en los últimos tiempos por el presidente Florentino Pérez y el director de Relaciones Institucionales, Emilio Butragueño.

Al veterano preparador italiano se le ve algo cansado de tener que responder una y otra vez a las mismas preguntas pero a la vez tranquilo, deseoso de cerrar lo mejor posible esta campaña, empezando con una victoria y un buen partido este domingo en Mestalla ante un Valencia que se juega asegurarse virtualmente la permanencia, y de pensar en la planificación de la campaña venidera.

«El Madrid me ha garantizado que cumpliré mi contrato y creo que todo el mundo sabe que yo quiero acabar mi compromiso», que termina en junio del 2024, respondió a la cuestión recurrente sobre la posibilidad de conducir a la selección de Brasil. «Y después de una derrota como la del miércoles tengo aún más ilusión y más ganas de hacerlo mejor. La ilusión de estar en el Real Madrid siempre es máxima», prosiguió.

Cumbre con Florentino

Carletto se refirió incluso a la cumbre que celebró este jueves con el presidente, Florentino Pérez: «Me reuní con él, me mostró su apoyo y hablamos del partido del miércoles. Seguimos adelante con la misma ilusión de hacer las cosas bien», afirmó el de Reggiolo.

A vueltas con la severa derrota ante el City, Ancelotti reconoció que «la eliminación duele», pero matizó que «no debemos olvidar que eran semifinales». «Hemos estado cerca de jugar otra final. Estamos dolidos, pero a veces te puedes encontrar un equipo que lo hace mejor. Hay que mirar ya a la próxima Champions«, remarcó.

El técnico valoró también el mal partido de Benzema en Manchester, pero sin focalizar lógicamente el resultado en el ariete francés y sin discutirle: «No tiene sentido dudar de Benzema. Tuvo un partido malo, pero no solo él. Y sigue siendo una leyenda de este club. El miércoles no estuvo acertado el equipo, no solo Karim», dijo.

Para Ancelotti, pese a la eliminación en la Champions, la temporada es buena: «La temporada se podía hacer mejor, pero ha sido buena. Claro que no estamos satisfechos por la Liga, pero hemos peleado hasta el final en las otras competiciones y ganado tres», subrayó refiriéndose a la Copa del Rey, Supercopa de Europa y Mundialito de Clubes.

Evitó hablar mucho de la planificación de la próxima temporada y de las altas y las bajas: «Hay que esperar todavía. Estamos haciendo una evaluación de lo que pasó el miércoles y lo que ha pasado en la temporada. No es el sitio más adecuado para hablar de esto. El último partido fue malo, pero las dos temporadas han sido inolvidables», señaló.

«La transición ya empezó con la salida de Cristiano»

Tardó en responder a la pregunta clave de si considera necesaria una transisición en la plantilla a la vista de la edad de Benzema, Kroos y Modric. Tras mucho pensar, contestó: «Buena pregunta. Me cuesta responder, pero lo hago. Creo que la transición no va a empezar la próxima temporada. Antes de mi llegada, esta plantilla, que había hecho grandes cosas, había ya empezado a perder piezas, como cuando salió Cristiano en el 2018. Desde ahí han empezado a llegar jóvenes con mucha calidad», desgranó antes de referirse a jugadores ya básicos como Vinicius, Rodrygo y Camavinga. »Terminará esta transición el día que Modric, Benzema, Nacho o Carvajal paren de jugar para este equipo«.

Lo que no aclaró Ancelotti es el futuro de jugadores que terminan contrato este 30 de junio y no han renovado como Ceballos, Asensio o Nacho, además de los consabidos Kroos y Modric: «Actuan con seriedad y profesionalidad. Están hablando con el club y tomarán la decisión cuando ellos quieran», comentó.

Pidió expresamente al club que no venda al lateral zurdo Ferland Mendy: «Obviamente quiero que se quede la próxima temporada. La pasada demostró una solidez defensiva de alto nivel y ahora, que está recuperado, volverá a ser importante. Porque lo es. Se ha recuperado bien de las lesiones», afirmó.