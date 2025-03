Ancelotti: «Asensio me gusta mucho. Ojalá se pueda quedar»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 24 de abril 2023, 13:01 | Actualizado 17:56h. Comenta Compartir

Si dependiese solo de Carlo Ancelotti, la continuidad de Marco Asensio en el Real Madrid la próxima temporada estaría garantizada. «Asensio me gusta mucho como jugador. Por las características que tiene, gusta a muchos entrenadores y a muchos clubes. Ojalá se pueda quedar aquí con nosotros», señaló el italiano en la rueda de prensa previa al partido que medirá a su equipo con el Girona, correspondiente a la 31ª jornada de Liga.

«El Girona juega un fútbol muy bonito. Es un equipo organizado con balón cuando tiene la posesión», reseñó Ancelotti de cara a ese duelo en Montilivi, que el Real Madrid afronta con el objetivo de mantener la buena dinámica por la que atraviesan los blancos, pero con bajas de calado. «Benzema tiene un golpe, Camavinga ha tenido un golpe, Rodrygo hoy no ha entrenado pero va a estar bien para mañana. Ceballos es baja por la tarjeta y Alaba y Mendy por lesión», resumió el técnico antes de una jornada que el Real Madrid iniciará a once puntos del Barça, una diferencia que, a su entender, es artificial. «Como calidad de los dos equipos no hay once puntos de diferencia. Lo hemos demostrado cuando nos hemos enfrentado. Los pequeños detalles han determinado esta distancia que queremos recortar en los próximos partidos», aseveró el transalpino.

Carletto eludió pronunciarse sobre una eventual vuelta de Messi al Camp Nou. «Messi puede hacer lo que quiera y el Barcelona también. No es un tema para mí. Me gusta como jugador. Para la Liga española puede ser bonito», atajó el italiano, que sí incidió, en cambio, en las facilidades que le da su plantilla a la hora de gestionar la carga de trabajo. «Ellos lo entienden muy bien. Primero, la ilusión del Real Madrid para todos, los veteranos y los jóvenes. Esto me permite manejar mejor la plantilla y las decisiones que tengo que tomar, que son siempre difíciles, sean quienes sean los jugadores», apuntó.

Ensalzó a Militao, de quien subrayó que es «un poco más pesimista de lo que era antes» y tiene «una calidad espectacular» en el juego aéreo. Elogió también a Camavinga, una de las grandes sensaciones de la temporada. «Está aprovechando el tiempo que ha jugado como lateral para mejorar sus límites. Es muy joven y tiene que madurar su experiencia y su conocimiento táctico. Técnicamente no tiene nada que aprender y físicamente tiene el motor de un Ferrari», aseveró Ancelotti.

Elogios para la cantera

Con la Liga en manos del Barça, son la Champions y la Copa del Rey las dos competiciones que centran la atención del Real Madrid, pero Ancelotti considera necesario mantener la tensión en el torneo de la regularidad. De ahí que no prevea demasiados descansos para Benzema si el lionés está sano. «Si se recupera del golpe jugará contra el Almería y después contra la Real Sociedad. Es demasiado importante para nosotros. En los últimos partidos ha mostrado un nivel muy bueno y tenemos que mantenerlo jugando y no reservándolo. Cuando está bien él quiere jugar y nosotros también», dijo sobre el '9'.

Habló también sobre Rodrygo, un futbolista que le encanta a Ancelotti pero al que todavía le ve margen de crecimiento. «Ha tenido un pequeño problema en la rodilla en los últimos tiempos que lo está manejando bien. Hoy ha tenido un problema intestinal, pero mañana va a jugar. Es un jugador fresco en el campo, muy continuo en el juego. No es un delantero típico porque no necesita muchas pausas en los partidos. Yo veo que todavía tiene margen de progresión», indicó sobre el brasileño.

Por último, quiso poner en valor a la cantera. «Arbeloa y Raúl lo están haciendo muy bien, Los jóvenes progresan muy rápido y tenemos una generación de jugadores, la de 2003-2004, que son muy buenos y pronto estarán en el primer equipo», acotó el técnico.