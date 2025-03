Ancelotti replica a Xavi: «Hay un protocolo que debemos respetar»

Óscar Bellot Madrid Sábado, 1 de enero 2022, 19:07 | Actualizado 19:22h. Comenta Compartir

Carlo Ancelotti tendió un capote a LaLiga después de que Xavi Hernández, entrenador del Barça, abogase por la suspensión del duelo que enfrentará el domingo a su equipo con el Mallorca debido a las numerosas bajas que presenta el conjunto azulgrana, muchas de ellas por coronavirus. «Es un tema bastante complicado. Yo respeto la opinión de todos. Hay muchos equipos afectados, nosotros lo fuimos en el partido ante el Athletic. Hay un protocolo. Podemos dar nuestra opinión pero debemos respetar este protocolo», aseveró el preparador del Real Madrid en la rueda de prensa previa al choque de su equipo con el Getafe.

A Ancelotti le preguntaron si supondría una adulteración de la competición un eventual aplazamiento del Mallorca-Barcelona teniendo en cuenta que en el pasado no se cancelaron otros partidos como el que midió al Real Madrid con el Athletic en San Mamés, al que los blancos concurrieron con once bajas, ocho de ellas por coronavirus. «Antes de tomar este tipo de decisiones hay que cambiar el protocolo. Si el protocolo sigue siendo así tenemos que jugar los partidos. Es justo. Esta pandemia está bastante bajo control. No soy doctor pero escucho a muchos científicos que dicen esto. Se puede seguir y tenemos que seguir», insistió el técnico de Reggiolo.

Ancelotti, que confirmó que Vinicius y Jovic no estarán frente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez debido a que siguen siendo positivos por coronavirus, al igual que los lesionados Carvajal y Bale y el sancionado Camavinga, indicó por el contrario que Courtois sí está en condiciones de ser titular, una vez que las sucesivas PCR practicadas al cancerbero belga han refrendado que está libre del virus. «El jugador está bien. Estaba bien cuando salió positivo, no tuvo ningún síntoma, ha hecho trabajo individual en casa, ha dado buenas sensaciones hoy y puede jugar», manifestó antes de alabar a Andriy Lunin, suplente del ex del Chelsea. «Es un portero muy motivado que se entrena muy bien y es muy profesional. Tiene mucha calidad y pronto la va a mostrar. Es verdad que no ha tenido minutos simplemente porque enfrente está el mejor portero del mundo. Pero Lunin va a tener éxito en su carrera», expresó.

Dio Ancelotti su opinión sobre la controversia desatada a raíz de los contagios de futbolistas en sus vacaciones. «En general el jugador tiene no solo una responsabilidad en el campo, también tiene una responsabilidad social fuera. Los jugadores necesitan dar un buen ejemplo a todo el mundo. Esto no significa que esté hablando de Vinicius. Vinicius se fue de vacaciones y desgraciadamente cogió el covid, como han cogido millones de personas», defendió.

«Equipos imbatibles no existen»

Puso en valor el trabajo de Hazard, que apunta de nuevo a la titularidad frente al Getafe. «Hazard está bien. Del último partido ha salido con más confianza, ha dejado una buena impresión. Ha tenido compromiso y mañana puede ser una pieza importante para el equipo», dijo sobre el atacante belga.

Se refirió a sus anhelos para este 2022 que acaba de comenzar. «La ilusión es clara, es ganar. Es verdad que la Liga española me falta en mi currículum, me gustaría mucho ganarla. El deseo es la salud para todo el mundo», transmitió.

No quiso especular con la posible llegada en verano al Real Madrid de estrellas como Kylian Mbappé o Erling Haaland. «Me gustaría, cuando se abra el nuevo estadio, sentarme en el banquillo del Real Madrid, sean cuales sean los jugadores. Puede ser que sea un poco egoísta, pero es lo que me interesa más», bromeó. Dejó claro, eso sí, que aun en el caso de que Florentino Pérez atase a los dos astros llamados a reinar en el mundo del fútbol, eso no haría imbatible al Real Madrid. «Equipos imbatibles no existen. Existen equipos muy fuertes, pero imbatible no hay nadie. El futuro de este club está escrito, es un club que ha competido, que compite y que va a competir», cerró.