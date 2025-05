Ancelotti: «Puede que el club necesite un nuevo impulso, no hago un drama»

Óscar Bellot Madrid Martes, 13 de mayo 2025, 13:18 | Actualizado 13:48h. Comenta Compartir

Un día después de que se oficializase su nombramiento como nuevo seleccionador brasileño, Carlo Ancelotti salió a la palestra este martes para explicar los motivos que le han llevado a iniciar esa nueva aventura en su carrera y comenzar a despedirse públicamente del Real Madrid en la previa del duelo liguero ante el Mallorca. «El fútbol, como en la vida, son aventuras que empiezan y terminan. Siempre tuve en cuenta que un día se acabaría. Se acaba un período muy bonito. Lo he pasado muy bien. Pero como en todas las cosas de la vida, hay un momento así. Si se acaba la vida, imagínate si puede acabarse un período de un equipo de fútbol», apuntó el todavía entrenador del Real Madrid en una extraña rueda de prensa que estuvo teñida de melancolía y en la que Carletto dijo unas cosas y calló otras muchas porque su deseo es clausurar de la mejor manera posible un trayecto que ha sido «fantástico».

«Nunca tuve un problema con el club y nunca lo tendré. Es un club que tengo en el corazón y lo tendré también cuando esta aventura se acabe. Se acaba tras unos años donde hemos ganado muchos títulos. Con un recuerdo fantástico que se quedará de por vida», argumentó un preparador que enmarcó su adiós dentro del proceso natural de la industria a la que pertenece. «No podría ser entrenador del Madrid toda la vida. Esto se acaba por muchas cosas. Puede que el club necesite un nuevo impulso. No hago un drama de esto. Mil gracias a este club. Y seguiremos. Seré del Madrid toda la vida», adujo tras comerse el marrón de comparecer ante los medios sin que la entidad que preside Florentino Pérez emitiese previamente una nota dándole las gracias después de que se confirmase su salto a Brasil. «El Real Madrid sacará el comunicado cuando quiera. No hay ningún tipo de problema», atajó un técnico que rehusó revelar el momento concreto en que supo que no iba a seguir al frente de los blancos. «Es absolutamente personal lo que hablo con el club», arguyó.

Ancelotti cerrará con su marcha a la 'Canarinha' una época inolvidable que le ha llevado a convertirse en el entrenador más importante en la historia del Real Madrid. El italiano abandonará el club de Chamartín tras el encuentro que enfrentará a los blancos con la Real Sociedad el 25 de mayo en el Santiago Bernabéu. Lo hará con 353 partidos dirigidos a sus espaldas que sirvieron para que el Real Madrid levantase quince trofeos, uno más de los que amasó bajo la égida de Miguel Muñoz, precisamente el único que ha comandado más choques de los blancos que el de Reggiolo. Su balance, hasta el momento, es de 247 victorias, 50 empates y 53 derrotas.

Tres Champions, tres Mundiales de Clubes, tres Supercopas de Europa, dos Ligas, dos Copas del Rey y dos Supercopas de España jalonan la andadura de Carletto en el club más laureado del mundo, cuyas riendas tomó por primera vez en el verano de 2013 tras recoger el testigo de José Mourinho y al que regresó en 2021, cuando Florentino Pérez le sacó del Everton para que cubriese el vacío que dejó Zinedine Zidane. Para entonces, la carrera del transalpino parecía haber entrado en declive, pero la llamada del presidente del Real Madrid le dio una nueva oportunidad para reivindicarse y la aprovechó con creces.

La Decimocuarta, alzada el 28 de mayo de 2022 en París, y la Decimoquinta, conquistada el 1 de junio de 2024 en Londres, sirvieron para engrosar un palmarés en el que ya relucía la ansiada Décima que levantó el 24 de mayo de 2014 en Lisboa, y acabaron por encumbrar al hombre de la ceja como el único técnico con cinco 'orejonas' a sus espaldas, dado que ya había ganado otras dos con el Milan cuando aterrizó por primera vez en Chamartín. Especial relevancia tuvo también la Liga que abrochó en 2022 con el Real Madrid, que unió a los campeonatos que previamente había conquistado en Italia en el Milan, en Inglaterra con el Chelsea, en Francia con el PSG y en Alemania con el Bayern, siendo así el único entrenador que puede presumir de haber tocado el cielo en las cinco grandes ligas.

Bendice a Xabi Alonso

«Si el día que llegué aquí me hubiesen dicho que iba a ganar once títulos lo firmaría con sangre», refirió sobre este exitoso retorno en 2021 un preparador que negó albergar un sentimiento de frustración por no haber podido agotar el contrato que le ligaba al Real Madrid hasta 2026 y que dijo no arrepentirse «de nada». «He sacado lo máximo que podía sacar y los títulos hablan por sí mismos», acotó tras cerrar filas una vez más con sus futbolistas y asegurar que fue «una decisión común» la de acabar ahora su etapa en el Real Madrid. «Puede ser que fuera el momento de hacer un cambio y nada más. Lo tomo con absoluta naturalidad», insistió.

Se marchará Ancelotti como lo que ha sido desde el día en el que llegó al Real Madrid, un señor de los pies a la cabeza que ha puesto todo el talento y la energía que tenía para que el conjunto de Chamartín se bañase de gloria y sin salirse fuera del tiesto en lo más mínimo. Se va también con la satisfacción del deber cumplido y el aplauso generalizado del madridismo, que encontró en sus pacíficas maneras un oasis en el que refugiarse en medio de un reguero de polémicas y guerras institucionales que siempre capeó con mesura.

Su legado lo recogerá Xabi Alonso, a quien Ancelotti tuvo a su cargo durante una temporada en el Real Madrid y otra en el Bayern. «Le tengo mucho cariño. No tengo ningún consejo que darle porque tiene todas las herramientas para ser un gran entrenador en el futuro», dijo el de Reggiolo sobre su sucesor antes de traspasarle el bastón de mando al tolosarra.