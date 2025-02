Ancelotti carga contra el calendario: «Aquí cada uno piensa en lo suyo»

José Manuel Andrés Madrid Viernes, 21 de abril 2023, 13:55 | Actualizado 15:00h. Comenta Compartir

No parece muy satisfecho Carlo Ancelotti respecto al intenso calendario del Real Madrid antes de afrontar los dos frentes de batalla principales esta temporada: la final de la Copa del Rey contra Osasuna el próximo 6 de mayo y la eliminatoria de semifinales de la Liga de Campeones ante el Manchester City los días 9 y 17 del mismo mes. El italiano salió en defensa de los jugadores y cargó con dureza contra las instituciones que regulan el fútbol en la previa del duelo de su equipo frente al Celta, otro compromiso liguero descafeinado a tenor de la desventaja de once puntos con el Barça a falta de nueve jornadas.

«El calendario muchas veces, la verdad, no tiene sentido. Demasiado apretado, con demasiados partidos y hay que evaluar un poco la salud de los jugadores que son la parte más importante. Aquí cada uno piensa en lo suyo, LaLiga en lo suyo, la Federación en lo suyo, la UEFA o la FIFA... Los jugadores no pintan nada. Hay que cambiar algo», señaló con contundencia el entrenador del Madrid antes de un maratón liguero de cuatro partidos en apenas semana y media. Los blancos recibirán al Celta este sábado, viajarán a Girona el martes 25, jugarán ante el Almería el sábado 29 en el Bernabéu y finalmente visitarán a la Real Sociedad en el Reale Arena el martes 2 de mayo, cuatro días antes de la final copera.

«Creo que no tenemos problemas para repetir once, no nos quejamos del hecho de jugar martes o miércoles porque en tres días se puede recuperar muy bien. También he escuchado que hemos dado demasiados días libres.... He mirado el calendario y me he dicho me he equivocado pero no. En cuatro meses, desde el 30 de diciembre, hemos tenido ocho días libres», defendió a continuación en relación a su política de gestión de la plantilla.

Pese a la carga de compromisos Carletto defiende su planteamiento de rotaciones moderadas y visualiza la Liga como una excelente vía para rodar a sus jugadores hacia un estado de forma óptimo: «En este momento la rotación depende solo de dar descanso a los jugadores que veo más cansados y para tener más jugadores en una buena condición física. Tengo que dar minutos para tener a los jugadores bien físicamente en el tramo final de la temporada».