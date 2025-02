Ancelotti: «Bellingham marca muchísimo la diferencia»

Daniel Panero Sábado, 28 de octubre 2023, 19:21 | Actualizado 21:34h. Comenta Compartir

«Bellingham, de momento, marca muchísimo la diferencia. Parece un veterano. Estamos sorprendidos con él, sobre todo en efectividad. Ha marcado muchísimos goles. Lo que ha sorprendido hoy ha sido el tiro. No ha marcado mucho desde la frontal, normalmente es llegando», aseguró Carlo Ancelotti a la conclusión del partido frente al Barça al ser preguntado por el hombre del momento, el jugador que decidió el clásico con dos goles.

Y es que Bellingham sacó al Real Madrid de un apuro importante. Los blancos se fueron al descanso por detrás en el marcador y con unas sensaciones que no hacían para nada pensar en la remontada. «A veces pasa que no juegas como quieres. No estuvimos a nuestro nivel. Ha sido una primera parte para olvidar. Afortunadamente la segunda fue distinta y pudimos ganar. La clave del partido ha sido la diferencia de actitud de la primera a la segunda parte. En la primera fuimos lentos, flojos, poco agresivos. En la segunda, todo lo contrario», afirmó el italiano.

En esa versión distinta del Madrid mucho tuvo que ver la entrada de Modric, un jugador que ayudó a desatascar al equipo blanco. «Ha cambiado la dinámica. Empezamos a tener más balón. En el descanso les dije que estos partidos se pueden perder, pero si se pierde, tiene que ser de manera distinta. Con más motivación, con más energía», aseguró.

Por último, Ancelotti fue cuestionado por las decisiones arbitrales, algo que el italiano cree no influyeron en el marcador. «Si no se habla del árbitro, significa que lo ha hecho muy bien. Es uno de los más valorados en Europa. Creo que ha sido un partido muy correcto, con mucho fair-play. Así tienen que ser estos partidos. Se puede perder, ganar, pero el respeto debe mantenerse por las dos partes», concluyó.