Asensio, una alternativa de lujo y una joya en el mercado

José Javier Viera Madrid Domingo, 23 de abril 2023, 18:23 | Actualizado 19:08h. Comenta Compartir

Marco Asensio está de dulce. Tras el parón provocado por la Copa del Mundo y con la llegada de la segunda vuelta, el balear, que acaba contrato el próximo 30 de junio y sigue si renovar, ha recuperado su mejor versión. Este sábado fue coreado por el Santiago Bernabéu al ser determinante en la victoria frente al Celta abriendo la lata y asistiendo desde el córner a Militao para sentenciar el encuentro.

La irrupción de Rodrygo, que ha desplazado a Valverde al centro del campo junto a Modric y Kroos, con Camavinga brillando en el lateral izquierdo, le han cerrado al balear la puerta del once de las grandes noches. Sin embargo, su gran disparo lejano y el olfato de gol dentro del área, ya sea partiendo desde la banda o como enganche, le acreditan como uno de los mejores suplentes de Europa y una alternativa de lujo para Carlo Ancelotti.

Los números así lo avalan. En 2023, Asensio, anotando siete tantos y acumulando tres asistencias, ha intervenido en 10 goles en la Liga, más que cualquier otro jugador durante este año. Además, con ocho dianas entre todas las competiciones, es el máximo goleador español de las cinco grandes ligas europeas.

Revertir la situación

El atacante ha sabido revertir la situación que vivía al comienzo de la temporada, pasando de tener una presencia esporádica en el terreno de juego a consagrarse como el jugador número 12 de la plantilla. Los rumores ante una posible salida en verano provocaron que tan solo disputase 20 minutos en los seis primeros partidos ligueros.

Pese a su escasa participación en el cuadro blanco, Luis Enrique apostó por él para el Mundial, donde jugó en los cuatro partidos y fue titular contra Costa Rica, Alemania y Marruecos. Desde Catar, Asensio está en uno de sus mejores momentos de forma tras la rotura del ligamento cruzado que sufrió en 2019.

A expensas de resolver su futuro, el mallorquín, después de su gesto en el Camp Nou llevándose la mano al escudo, volvió a lanzar un mensaje de amor hacia su afición. «Estoy teniendo más continuidad y eso ayuda mucho para la confianza. El trabajo diario se ve reflejado en el campo y el cariño del madridismo ayuda mucho. He pasado por momentos duros y ellos me han dado fuerza. Ya saben lo que siento por este club y que me lo agradezcan de esta manera reconforta y ayuda», afirmó.

Imprescindible en la rotación para el técnico italiano, Asensio será pieza clave en este final de temporada, donde el conjunto merengue disputará contra el Manchester City su undécima semifinal en 13 años, jugará la final de Copa del Rey ante Osasuna y espera aún los tropiezos del Barcelona para reavivar la lucha por la Liga.