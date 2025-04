La Real Sociedad también sufre en Europa

Óscar Bellot Madrid Miércoles, 25 de septiembre 2024, 23:03 Comenta Compartir

La Real Sociedad está sumida en una profunda crisis de juego y resultados a la que no se le atisba salida. Pese a romper su mal fario de cara a puerta este miércoles con un gol de Barrenetxea que le permitió ponerse por delante en el Allianz Riviera, el conjunto de Imanol Alguacil también sufrió en su estreno en la nueva Europa League con formato de liguilla, a imagen y semejanza de la Champions.

Víctima de su fragilidad defensiva, el bloque txuri urdin vio cómo el Niza empataba en la última acción de la primera parte y tuvo que agarrarse a Remiro para evitar que el cuadro francés obrase la remontada al inicio del segundo tiempo tras un inocente penalti de Pacheco sobre Dante.

Los aguiluchos achucharon y merecieron la victoria por momentos, pero les faltó tino para imponerse a una Real que sigue sin rumbo. Solo ha sumado un triunfo en lo que va de curso, frente al Espanyol en la segunda jornada de Liga, y arroja sensaciones preocupantes. De Niza regresó al menos con un empate que puede cobrar valor si termina despejando los nubarrones.

Niza Bulka, Ndayishimiye, Bombito, Dante, Clauss, Rosario, Louchet (Ndombélé, min. 68), Bard, Bouanani (Diop, min. 68), Moukoko (Orakpo, min. 74) y Guessand. 1 - 1 Real Sociedad Remiro, Odriozola (Aramburu, min. 60), Jon Martín, Zubeldia, Pacheco, Aihen (Javi López, min. 60), Zubimendi, Brais (Sucic, min. 69), Marín, Oyarzabal (Oskarsson, min. 80) y Barrenetxea (Becker, min. 60). Goles: 0-1: min. 18, Barrenetxea. 1-1: min. 45, Rosario.

Árbitro: Morten Krogh (Dinamarca). Amonestó a Zubimendi, Rosario, Guessand, Odriozola y Pacheco.

Incidencias: Partido correspondiente a la primera jornada de la Europa League, disputado en el Allianz Riviera.

Europa estimula, y mucho, pero la prioridad ahora de la Real Sociedad es una Liga que los txuri urdin han comenzado de malísima manera. De ahí que Imanol Alguacil configurase un once que no se pareció en casi nada al que partió de inicio el pasado sábado frente al Valladolid. Solo repitieron Remiro, Zubeldia y Zubimendi, es decir, la espina dorsal de una escuadra que desfiló ante el Niza con nueve canteranos de Zubieta más el citado Remiro y Brais. Salía de lesión el gallego y entró derecho al campo, signo de la importancia que tiene para esta Real reñida con el gol que cerró en el Allianz Riviera con tres centrales, buscó profundidad con dos carrileros y fió la principal responsabilidad atacante a Oyarzabal y Barrenetxea.

Fin a la sequía

Perseguía un maleficio ofensivo a la Real Sociedad, que se presentó en la bella ciudad de la Costa Azul francesa después de cuatro partidos sin ver puerta. Un total de 418 minutos habían transcurrido desde que Brais anotase el único tanto de los donostiarras en la derrota frente al Alavés de la tercera jornada de Liga cuando el danés Morten Krogh decretó el inicio del duelo en el Allianz Riviera. Detuvo la cuenta en 436 Barrenetxea, que aprovechó un error en la salida del Niza para acabar con la sequía fusilando con la diestra desde la frontal del área tras un buen pase de Brais.

Sirvió para alejar fantasmas la diana del delantero frente a un rival que venía de golear por 8-0 al histórico Saint-Étienne en la última jornada de la Ligue 1 y había gozado antes de una buena ocasión por mediación de Moukoko, aquel prometedor talento que reventó récords de precocidad en la Bundesliga pero cuya progresión se ha visto frenada por una serie de problemas físicos. Cruzó demasiado su remate el germano, que busca relanzar su carrera en el Niza tras ser cedido este verano por el Borussia Dortmund, para alivio de una Real a la que convenía el espíritu arrojado de los aguiluchos.

Es el de Franck Haise un equipo valiente que se va arriba en cuanto tiene ocasión, lo que propició un encuentro muy abierto en el que tan pronto pudo empatar el Niza como aumentar la renta la Real Sociedad, especialmente con un remate de Oyarzabal que bloqueó Clauss 'in extremis' cuando la primera parte enfilaba su recta final. Lástima que un error defensivo de la Real devolviese el equilibrio al marcador justo antes del interludio, toda vez que Rosario aprovechó el regalo de Ahien para mandar el esférico a la tronera.

Hizo mella ese gol en la Real Sociedad, que regresó encogida de la caseta y concedió un penalti tonto a la salida de un saque de esquina. Salió al rescate Remiro atajando el timorato disparo de Guessand desde los once metros, pero el Niza siguió percutiendo con mucho peligro. Estuvo cerca de culminar la remontada Bouanani con un disparo que salió escorado y también Guessand con un trallazo que corrió idéntica suerte. Suficiente para que Imanol Alguacil diese una vuelta de tuerca con cambios que, sin embargo, no le sirvieron para rearmarse a un equipo al que no le quedó más remedio que aferrarse a Remiro, providencial de nuevo en respuesta a un disparo de Ndayishimiye, para salvar los muebles en otra noche inquietante.