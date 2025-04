El Sevilla sufre asustado en la Europa League, pero sigue vivo

Amador Gómez Madrid Jueves, 23 de febrero 2023, 07:19 | Actualizado 21:23h. Comenta Compartir

El Sevilla ha vuelto a encontrar su particular oasis en una temporada plagada de dificultades a través de la querida Europa League. La segunda competición continental, en la que el club de Nervión es dueño y señor con seis títulos en sus vitrinas, le brinda además un particular homenaje con la visita al Philips Stadion de Eindhoven. Allí conquistó en mayo de 2006 su primera corona en la entonces denominada Copa de la UEFA, el primer trofeo del club tras casi sesenta largos años de sequía, por lo que el escenario traerá buenos recuerdos a Jesús Navas, capitán hispalense y único superviviente en el Sevilla actual de aquella histórica noche.

El estado de la eliminatoria ante el PSV permite además cierta relajación, pues el valioso 3-0 del Sánchez Pizjuán ofrece margen a los hombres de Jorge Sampaoli en el propósito de ganarse un lugar en los octavos de final del torneo. Sin embargo, el técnico argentino no olvida la primera parte del partido de ida, en la que el conjunto de Ruud van Nistelrooy dominó antes de toparse con la enorme efectividad sevillista del segundo acto, que por momentos recordó al exuberante equipo de otras épocas y no a la lánguida versión de los últimos tiempos.

Para evitar cualquier tipo de complicación innecesaria Sampaoli se lleva a una veintena de jugadores a Eindhoven, con muchos problemas en una defensa para la que no cuenta con Marcao, Baldé, Rekik ni Gudelj. Tampoco estarán disponibles los lesionados Corona y el Papu Gómez, además del sancionado Lamela y el mediocentro Pape Gueye, no inscrito en la competición europea tras incorporarse en el mercado de invierno.

Extenso parte de ausencias, tanto como el del PSV, que llega tras un tropiezo en la Eredivisie neerlandesa contra el Utrecht que le sitúa cuarto en la competición doméstica, a seis puntos del Feyenoord, líder. Van Nistelrooy, viejo conocido del fútbol español, es consciente de la dificultad de la empresa, pero no renuncia a la que sería una épica remontada.

A solo tres puntos del descenso en la Liga, pero alejándose del pozo, el Sevilla parece haber encontrado el bálsamo necesario en la Europa League, la competición en la que es el rey y en la que conquistó hace 17 años el primero de sus seis títulos, precisamente en Eindhoven, donde este jueves, tras un ejercicio de seriedad y control, al final puso en peligro el 3-0 del Pizjuán, porque se asustó ante el empuje y los goles del PSV. El Sevilla se crece en el torneo continental con el que mantiene un idilio y ya está en octavos de la Liga Europa, tras superar una desequilibrada eliminatoria que decidió con eficacia en la ida y con solidez y personalidad en la vuelta, hasta que se vio con un tanto en contra y se encerró temeroso en su área.

Afortunadamente, el 2-0 del PSV llegó ya con el tiempo cumplido. El Sevilla no supo enfriar el duelo en los últimos minutos, pero sigue vivo en su torneo y este viernes repetirá en el sorteo de octavos. Incluso acarició también la victoria el Sevilla en Eindhoven, donde hasta el gol de Luuk de Jong, que marcó un segundo tanto solo cuatro minutos después, anulado por fuera de juego, firmó un gran partido.

Impidió el triunfo sevillista el palo tras un disparo de Rakitic en el minuto 67 y al final perdió el equipo de Jorge Sampaoli de mala manera, por un error defensivo de Nianzou que no desaprovechó Luuk de Jong y otro gol en el descuento. Tras el sobresalto que se llevó el Sevilla cuando vio un segundo balón de De Jong en sus redes, que no subió al marcador por unos centímetros del adelantado Fábio Silva, el equipo hispalense pasó una auténtica agonía y se arriesgó a la prórroga. Acogotado y achicando balones en su área, rezó por el pitido final, tambaleándose frente a un rival volcado que soñó con la hazaña, aunque el PSV reaccionó demasiado tarde.

PSV Walter Benítez, Mwene, Ramalho, Branthwaite, Van Aanholt (Fábio Silva, min 62), Til, Veerman, Gutiérrez (Mauro Júnior, min. 62), Bakayoko, Luuk de Jong y Xavi Simons. 2 - 0 Sevilla Dmitrovic, Jesús Navas (Montiel, min. 79), Nianzou, Fernando, Álex Telles, Acuña, Óliver Torres (Suso, min. 69), Jordán, Rakitic, Bryan Gil (Rafa Mir, min. 86) y En-Nesyri (Ocampos, min. 69). Goles: 1-0, min. 77, Luuk de Jong. 2-0: min. 95, Fábio Silva.

Árbitro: Daniel Orsato (Italia). Tarjetas amarillas a Nianzou, Dmitrovic, Mweme, Rafa Mir y Xavi Simons.

Incidencias: Partido de vuelta de dieciseisavos de final de la Europa League, disputado en el Philip Stadion de Eindhoven.

Pese a tantísimo padecer en los últimos minutos, volvió a desactivar el equipo hispalense al neerlandés también en el Philip Stadion. Como quería Sampaoli, el Sevilla se hizo fuerte con el balón y se mostró muy superior al PSV hasta el minuto 77. Hasta entonces, el Sevilla no sufrió nada atrás, impuso su ley y elaboró fútbol en el medio campo liderado por Ivan Rakitic y buscó las bandas con Jesús Navas y Marcos Acuña, aunque con la enorme ventaja del Pizjuán su principal objetivo fuese defenderse con la pelota.

Con la baja de última hora de Bono en la portería que permitió la titularidad bajo palos de Dmitrovic, que provocó inseguridad, porque arriesgó demasiado con los pies, el conjunto andaluz quiso, y lo consiguió durante más de una hora, mantener a raya al PSV. El equipo de Ruud Van Nistelrooy, sin embargo, confiaba en el juego aéreo de Luuk de Jong y el desequilibrio de Xavi Simons por la izquierda. Más peligro generó sin embargo en el primer tiempo en campo contrario Navas -único superviviente de la primera UEFA de 2006- con sus centros desde la derecha, aunque no encontrasen a En-Nesyri, titular pese a estar tocado.

Aunque falló Nianzou en el 1-0, han sido precisamente sus tres centrales los que han permitido al Sevilla recuperarse e ir a más en este 2023 después de tantísimo padecer al comienzo de temporada. Sin embargo, no fue una acción puntual, ya que después la defensa sevillista no dejó de hacer aguas, el equipo de Sampaoli no tuvo capacidad para enfriar el choque y así permitió la rebelión del PSV que pudo costarle un disgusto.