Remontada exprés del Villarreal para darle una vida extra a Pacheta

El Villarreal amagó con irse a pique en el AEK Arena de Larnaca, pero salió a flote justo a tiempo para darle una vida extra a Pacheta. El Maccabi Haifa, que llevaba un mes sin competir a causa del estallido de la guerra en la franja de Gaza y tuvo que disputar el choque en el exilio chipriota y a puerta cerrada como consecuencia de la situación de excepcionalidad derivada del conflicto bélico con Hamás, castigó la indolencia del Submarino Amarillo a la hora de defender una acción a balón parado y se protegió con fiereza de las acometidas a la desesperada de un equipo que se estrelló una y otra vez con un portero en estado de gracia.

Keouf paró hasta en dos ocasiones un penalti lanzado primero por Sorloth y después por Trigueros, después de que el árbitro obligase a repetir el disparo del noruego al haber entrado un defensor en el área antes de tiempo. El cancerbero hebreo se convirtió también en la peor pesadilla del Villarreal en la segunda parte, hasta que la aparición de Baena aportó el filo necesario al cuadro groguet.

Un gol del centrocampista de Roquetas de Mar niveló el enfrentamiento y Sorloth consumó la remontada para alejar el fantasma del despido de Pacheta. El burgalés volverá a jugársela el domingo ante el Atlético en el Metropolitano, pero aún se mantiene con un hilo de esperanza tras otra deslucida actuación que su equipo arregló en el tramo final para mantener intactas sus opciones en la fase de grupos de la Liga Europa y a salvo, por el momento, a su técnico.

Maccabi Haifa Keouf, Sundgren, Seck, Simic, Cornud, Mohamed, Show (Naor, min. 88), Refaelov (Jaber, min. 76), Khalaili, Pierrot (David, min. 66) y Hagag (Podgoreanu, min. 76). 1 - 2 Villarreal Reina, Altimira, Mandi, Gabbia, Alberto Moreno, Akhomach (Yéremy Pino, min. 66), Trigueros (Capoue, min. 79), Comesaña (Pascual, min. 46), Terrats (Parejo, min. 66), Brereton Díaz (Baena, min. 66) y Sorloth. Goles: 1-0: min. 30, Seck. 1-1: min. 82, Baena. 1-2: min. 86, Sorloth.

Árbitro: Mykola Balakin (Ucrania). Amonestó a Sorloth, Simic, Altimira, Refaelov, Alberto Moreno, Show y Pacheta.

Incidencias: Partido correspondiente a la cuarta jornada de la fase de grupos de la Liga Europa, disputado en el AEK Arena de Larnaca a puerta cerrada.

El Maccabi Haifa vio alterada su hoja de ruta tras el ataque de Hamás contra territorio hebreo el pasado 7 de octubre. Dos días antes, había empatado a cero en su estadio frente al Panathinaikos, logrando el único punto que figura en su casillero dentro del grupo F de la Liga Europa, después de la derrota a domicilio sufrida contra el Rennes en la primera jornada. Desde entonces no había vuelto a disputar un partido y su técnico, Mesaye Degu, pasó un mes sin poder trabajar con los extranjeros que tiene en su plantilla. Era lógico pensar que acusarían la falta de ritmo en tierras chipriotas, pero su respuesta desafió las cábalas.

Pacheta revolucionó el once del Villarreal de cara a un duelo en el que se la jugaba, pero los refrescos no le sentaron bien al Submarino Amarillo. El Maccabi Haifa no tuvo reparos en ceder el mando al cuadro groguet y apretó líneas en defensa para protegerse de un adversario que probó fortuna con un par de disparos desde la frontal antes de que Brereton Díaz dispusiese de la primera gran ocasión con un remate a bocajarro que encontró una fenomenal respuesta de Keouf.

A la insistencia del Submarino Amarillo le faltó, sin embargo, claridad de ideas y el Maccabi Haifa aprovechó la frustración de los hombres de Pacheta para ponerse por delante en el marcador a la media hora sacando partido de esa blandura defensiva que lleva de cabeza al Villarreal durante toda la temporada. Seck le cogió la espalda a Alberto Moreno a la salida de una falta y el central senegalés golpeó a la escuadra azulejera anotando de cabeza un tanto que anuló en primera instancia el árbitro, pero que validó posteriormente el VAR.

Tuvo una oportunidad inmejorable el Villarreal para reaccionar de inmediato a raíz de un penalti de Khalaili sobre Brereton Díaz, pero Keouf dio continuidad a su espléndida actuación cerrándole el paso tanto a Sorloth como a Trigueros, que probó suerte después de que el árbitro obligase a repetir el primer lanzamiento pero obtuvo el mismo resultado negativo que el noruego. Al Villarreal no le salía nada a derechas.

Baena cambia el paso

Necesitaba una vuelta de tuerca el cuadro de Pacheta, que sacrificó un peón en el centro del campo para dar entrada a Jorge Pascual y formar con un tridente ofensivo para intentar dañar al Maccabi Haifa. Pero los israelíes aguantaban el tipo y amenazaron con poner más tierra de por medio en un par de contras aprovechando que el Villarreal se quedaba muy expuesto.

Sin embargo, al Maccabi Haifa le faltó acierto para cerrar el partido y dio vida a un Villarreal que emergió cuando parecía hundido. Baena puso las tablas tirando de su gran disparo y pudo consumar la remontada poco después con otro latigazo que se marchó rozando el palo antes de que Sorloth voltease el marcador aprovechando un rechace de Keouf, que se prodigó en milagros pero acabaron faltándole las fuerzas. Con todo, Cornud estuvo a punto de empatar de nuevo, pero erró y dejó en pie a Pacheta.

Temas

UEFA Europa League