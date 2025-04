El peor Athletic de la temporada, goleado en Estambul

Jon Aguiriano Miércoles, 22 de enero 2025, 19:51 Comenta Compartir

Al inmaculado expediente del Athletic en la Europa League le cayó este miércoles en Estambul una inesperada mancha de tinta negra. Una de las grandes. ... No es que la entrada en el 'top 8' corra peligro -de hecho, podría certificarse este jueves-, pero la imagen del equipo no pudo ser peor. Los rojiblancos, en su versión más pobre desde hace año y medio, entraron en modo colapso en Estambul ante un sorprendente Besiktas que les desactivó por completo durante los noventa minutos, martirizándoles con sus contragolpes. Lo cierto es que el 4-1, por el que antes del partido no hubiera apostado ni el forofo más optimista de las 'águilas negras', hizo justicia a lo que se vio en el campo.

El Athletic estuvo irreconocible, desfigurado. Todas las virtudes que le adornan saltaron por los aires en el Tupras Stadium. Especialmente, su engranaje defensivo, que está dando unas muestras preocupantes de debilidad en este arranque de 2025. Ya son diez goles encajados en cuatro partidos, una cifra escandalosa para un equipo que en los 26 encuentros anteriores solo había recibido 19. Y no se trata de culpar exclusivamente a los defensas. En absoluto. Es verdad que de De Marcos y Berchiche estuvieron mal, que Muçi y Rashica les dieron muy mala vida, pero los centrales respondieron, sobre todo Unai Núñez, que fue el mejor del equipo y salvó un gol cantado. El problema vino de más arriba: de una presión mal ejecutada y de las pérdidas constantes en el centro del campo ante un rival mucho más feroz en los quites. El segundo gol del Besiktas, sin ir más lejos, llegó de una pérdida de Nico Williams en la medular. Como no era ni mucho menos la primera y en ataque no le estaba saliendo nada en ninguna de las dos bandas, Valverde le sustituyo por su hermano, al que había dado descanso, como hizo con Vivian. Bien mirado, al Athletic le dieron este miércoles a probar de su propia medicina. Y en una dosis para rinocerontes. Como suele ocurrir en estos casos, le sentó fatal, sobre todo en una segunda parte desastrosa con la que pocos contaban después de que los vizcaínos, por detrás en el marcador desde el minuto 17, empataran en el minuto 44 con un gol de Unai Gómez. Lo lógico era pensar en un Athletic más firme, animado y boyante y en un Besiktas cuyo nivel iría decayendo. Pues bien, fue todo lo contrario. Los turcos comenzaron la segunda parte como un tiro y acabaron haciendo trizas al equipo de Valverde, al que todo le salió mal. El colmo fue que Ruiz de Galarreta saliera al campo a la hora de juego y solo durara cinco minutos por una nueva lesión muscular. Besiktas Mert, Svensson, Topçu, Uduokhai, Masuaku, Fernandes, Al Musrati, Rashica (Joao Mário, min. 79), Rafa Silva (Cher, min. 86), Muçi (Bulut, min. 86) e Immobile (Semih, min. 69). 4 - 1 Athletic Agirrezabala, De Marcos, Unai Núñez, Paredes, Yuri, Jauregizar, Prados (Galarreta, min. 61; Vesga, min. 68), Berenguer (Serrano, min. 79), Unai Gómez (Djaló, min. 79), Nico Williams (Iñaki Williams, min. 61) y Guruzeta. Goles: 1-0: min. 17: Rashica. 1-1: min. 44, Unai Gómez. 2-1: min. 60, Rashica. 3-1: min. 78: Rafa Silva. 4-1: min. 92, Joao Mário, de penalti.

Árbitro: Julian Weinberger (Austria). Amonestó a Immobile, Masuaku y Rashica.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de la Europa League, disputado en el Tupras Stadium de Estambul. 40.000 espectadores. Sorpresa En estos partidos europeos los primeros minutos se emplean siempre en una rápida evaluación del rival, que en la mayoría de los casos es desconocido por mucho que tenga futbolistas de cierta fama. Del Besiktas se sabía que atraviesa una grave crisis, que era sexto en su liga, que estrenaba entrenador y que tenía varios futbolistas de calidad contrastada como Gedson Fernandes, Rafa Silva, Rashica, Muçi e Inmmobile. ¿Pero cuál era su verdadero potencial? La respuesta tardó poco en llegar a los rojiblancos y no fue la que deseaban: el Besiktas era un buen equipo y, además, había saltado al campo con una actitud inmejorable, replicándole al Athletic con una presión alta, fuerza en los quites y velocidad en sus despliegues. Necesitaba la victoria -en realidad, necesitaba reivindicarse ante su público- y salió a por ello con la determinación que le ha faltado, con toda probabilidad, en muchos partidos de esta temporada. De lo contrario no estaría como está. Seguro que este jueves los periódico de Estambul hablan del 'milagro Solskjaer'. El equipo de Valverde no se sintió bien en ningún momento. El Besiktas apretaba mucho y los primeros damnificados fueron Prados y Jauregizar. Con la defensa muy tensa y la sala de máquinas ahogada, el reto del Athletic era atacar con sentido, más allá de enviar pases a Nico Williams, condenado siempre a dos contra uno de los que salía mal parado. Berenguer no hacía daño por la derecha y Guruzeta y Unai Gómez no aportaban nada más que trabajo. El juego ofensivo era tan inane que, pasada la media hora, Valverde envió a Nico a la banda derecha, a Berenguer a la mediapunta y a Unai Gómez a la izquierda. Con ese cambio de posiciones el Athletic logró el empate, obra del bermeano en una jugada embarullada. Pero sería ridículo hablar de una relación causa-efecto. Fue un gol, sin más, que al final no cambió nada. Y bien se demostró en el arranque de la segunda parte cuando solo el buen trabajo de Agirrezabala y Unai Núñez permitió a los de Valverde sostenerse un rato, hasta que la superioridad del Besiktas se acabó imponiendo sin remedio.

