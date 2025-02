El Betis cae en el alocado duelo de Celtic Park

ignacio tylko Madrid Jueves, 9 de diciembre 2021, 00:02 | Actualizado 23:04h. Comenta Compartir

El Betis afronta este jueves un trámite en la Liga Europa en Glasgow frente al Celtic, ya que sea cual sea el resultado ya está clasificado para dieciseisavos como segundo de grupo, aunque Manuel Pellegrini espera «no ver ninguna relajación» en el último encuentro de la fase de grupos. «Tenemos que ir con la mentalidad ganadora de los últimos partidos para superar al Celtic», reclamó este miércoles el técnico chileno del equipo verdiblanco, que ya sabe que se enfrentará en la primera eliminatoria directa de la Europa League a un rival procedente de la Champions.

El Celtic también acabará tercero, por lo que continuará su camino continental en la nueva Conference League. El liderato de grupo ya se lo ha asegurado el Bayer Leverkusen, que pasará directamente a octavos, por lo que evitará la eliminatoria previa a octavos en la Liga Europa, mientras que el Ferencvaros se ha despedido de las competiciones continentales de forma definitiva.

Con todo decidido, Pellegrini llevará a cabo rotaciones en Celtic Park, antes de recibir el domingo a la Real Sociedad en el Villamarín. Quien no jugará seguro en Glasgow será Nabil Fekir, que cumplirá el segundo de los tres partidos de sanción que le impuso la UEFA por su expulsión en Leverkusen. La principal novedad en la convocatoria del Betis es el lateral derecho, con el regreso de Martín Montoya después de tres semanas de baja a causa de una lesión de tobillo y la ausencia de Bellerín, a quien Pellegrini reservará, al igual que a gran parte de sus titulares, para tres días despues ante la Real.

En todo caso, a pesar de la intrascendencia del duelo, el entrenador del conjunto sevillano confía en «repetir lo que está haciendo el equipo de forma constante». «Vamos con la responsabilidad de terminar el grupo lo mejor posible, porque siempre es importante ganar», destaca Pellegrini, cuyo equipo remontó en la primera joranda un 0-2 frente al Celtic para acabar imponiéndose por 4-3.

Había cumplido su primer objetivo el Betis, pero cerró con mal sabor de boca la fase de grupos de la Liga Europa porque cayó ante el Celtic, mucho más limitado pero con más ímpetu a la hora de competir. Al equipo de Manuel Pellegrini le condenó su falta de concentración defensiva, ya que los tres goles de los católicos de Glasgow fueron fruto de otros tantos regalos prenavideños de la zaga andaluza, y su poca pegada en ataque, ya que pese a sus dos tantos fallaron numerosas ocasiones. Otro partido descontrolado, como el de la primera vuelta.

Aunque en un templo como Celtic Park cuesta hablar de partidos amistosos, los contendientes llegaron a esta jornada con solo el honor y el premio económico en juego. Los béticos ya estaban clasificados como segundos de grupo para el cruce de dieciseisavos, cuyo sorteo se celebrará el lunes y les emparejará con un enemigo procedente de la Champions, y los escoceses tenían asumido que su destino es la Conference League y la competición doméstica, con dos partidos claves para poder acercarse al Rangers, su archirrival deportivo y religioso, y una final de la Copa de la Liga ante el Hibernian en el horizonte. De ahí las rotaciones en ambos equipos.

Celtic Bain, Bitton, Welsh, Montgomery (Johnston, min. 65), Scales, Shaw (McGregor, min. 65), Urhoghide, Soro (Turnbull, min. 65), Abada, McCarthy y Ajeti (Furuhashi, min. 28, Henderson, min. 71). 3 - 2 Betis Rui Silva, Ruibal (Montoya, min. 75), Pezzella, Edgar, Miranda, Paul (Juanmi, min. 79), William Carvalho, Joaquín, Láinez (Canales, min. 63), Tello (Willian José, min. 79) y Borja Iglesias. Goles: 1-0: min. 3, Welsh. 1-1. min. 69, Bain, en propia meta. 2-1: min. 72, Henderson. 2-2: min. 75, Borja Iglesias. 3-2: min. 78, Turnbull, de penalti.

Árbitro: Daniel Stefanski (Polonia): Mostró amarilla a Lainez, Soro, Shaw, Ruibal y Pezzella.

Salieron apáticos los andaluces y eso los corajudos escoceses suelen castigarlo. Enseguida, en un saque de esquina, los béticos miraron y Welsh marcó a placer. No es la primera vez este curso que el equipo de Pellegrini empieza un partido sin la actitud exigible. La noche acababa de empezar, pero los locales ya la iniciaron con más marcha. Casi marcaron el segundo de rebote porque el portero Rui Silva se confió con el pie. Se lesionó en esa acción el delantero suizo Ajeti. Al Betis le costó poner el balón en el césped y empezar a mostrar su indiscutible superioridad técnica. Hasta el descanso, le castigó ese mal inicio y la falta de puntería, pues Lainez falló una clara ocasión delante del portero y Joaquín, Carvalho y Paul rozaron el gol en sendos disparos.

El duelo se desencorsetó por completo tras la reanudación. Los locales resistían y amenazaban de vez en cuando a balón parado o gracias a los presente de Rui Silva, y los sevillanos continuaban perdonando en ataque. Joaquín, cuarentón pero mágico si le dejan espacios, se inventó una gran jugada por la derecha que definió con fortuna Borja Iglesias. Su disparo golpeó en el poste y entró tras rebotar en el portero Bain. Reglamentariamente, un autogol.

El Betis daba el primer paso para remontar, como en el Villamarín, pero otra falta de contundencia defensiva le permitió a Hendersen anotar el segundo del Celtic. Lo hizo nada más entrar en el terreno de juego en sustitución del lesionado Furushashi, que a su vez había entrado por otro compañero que se rompió muscularmente. Igualó enseguida el cuadro de Pellegrini, tras una conexión magnífica entre Canales y el Panda. El partido estaba sin control y 'The Bhoys' volvieron a ponerse por delante, merced a un penalti muy dudoso de Edgar transformado por Turnbull. Entraron Willian José, que esta vez no marcó porque lo evitó el larguero.Por suerte, los puntos no eran vitales.