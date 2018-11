Grupo G | Quinta jornada Solari pasa página tras el «palo duro» de Ipurua Santiago Solari, durante la rueda de prensa en el Olímpico de Roma. / Tony Gentile (Reuters) «Estamos en Roma y en otra competición y nuestro foco tiene que estar puesto ahí», incide el técnico, que pide a sus futbolistas que completen un encuentro a la altura de la historia del Real Madrid ÓSCAR BELLOT Madrid Lunes, 26 noviembre 2018, 19:51

Santiago Solari no es hombre al que le guste quedarse mirando hacia el pasado. Él prefiere enfocarse en el presente y el futuro. Por ello invitó a pasar página tras el «palo duro» que supuso la derrota de su equipo ante el Eibar el pasado sábado, la primera desde que se hizo cargo del banquillo. «Ya pasó. Lo hemos analizado, trataremos de mejorar lo que debemos mejorar, pero igual que los partidos previos ya pasaron, con éste tenemos que hacer lo mismo. Estamos en Roma y en otra competición y nuestro foco tiene que estar puesto ahí», remarcó en la rueda de prensa que ofreció en el Olímpico de Roma la víspera de un duelo en el que su equipo aspira a certificar el pase a octavos de final de la Liga de Campeones y a hacerlo como primero de grupo, algo que conseguirá si doblega a la escuadra 'giallorossa'.

«Tenemos que hacer un partido como siempre en Champions, estar a la altura de nuestra historia», indicó el argentino, que no quiso revelar si había hablado con Sergio Ramos después de que el capitán apuntase a la falta de intensidad como explicación del tropiezo de los blancos en Ipurua. «Siento que hay preguntas que a veces no las respondo, pero hay cosas que pertenecen a nuestra intimidad, creo que así es saludable. Es mi responsabilidad actuar de esa manera», remarcó.

Negó Solari que la del martes sea su primera prueba de fuego como técnico del campeón de Europa. «De fuego son todas aquí, cada día que pasa. El Madrid ha tenido que pasar muchas pruebas de fuego y cuando cae siempre se recupera, por eso es el equipo más ganador de la historia», valoró.

Variantes para suplir a Casemiro

Un nombre se repitió en la rueda de prensa del preparador, el de Isco, que aún no sabe lo que es ser titular a sus órdenes y que sólo contabiliza 78 minutos desde el ascenso del técnico de Rosario desde el Castilla. ¿Cuál es la auténtica situación del malagueño? «Él está trabajando bien, a la par de sus compañeros. Es un jugador muy importante para nosotros y cuento con él, al igual que cuento con los otros 23», replicó Solari que, pese a la insistencia de los periodistas, no quiso hacer distinciones con el de Arroyo de la Miel. «Son 24 jugadores. Todos entrenan y queremos lo mejor de todos», contestó cuando se le cuestionó acerca de la supuesta apatía del internacional español.

«Isco está trabajando bien, a la par de sus compañeros. Es un jugador muy importante para nosotros y cuento con él, al igual que cuento con los otros 23»

Tras un choque como el del pasado sábado que constató la importancia de la baja de Casemiro, Solari indicó que tiene distintas opciones para una demarcación fundamental en el engranaje del Real Madrid, sin bosquejar cómo lidiará con ella en el Olímpico de Roma. «Cada partido es diferente. Hay distintos jugadores que pueden cumplir esa función, incluso alguno de los centrales. Está Ceballos que lo ha hecho y lo ha hecho bien, seguramente mejor contra el Celta que el Eibar pero el partido es diferente. Puede jugar Llorente que es el más similar, Valverde, Kroos... Hay una serie de soluciones y a Casemiro lo queremos de vuelta lo antes posible», comentó.

Subrayó Solari que hay muchos factores a la hora de explicar derrotas como la que sufrió su equipo ante el Eibar. «No todos tienen que ver con la actitud. Lo que sí es cierto es que en el fútbol la responsabilidad es siempre individual. Es la suma de lo que hace cada uno lo que hace al todo. Diluir la responsabilidad en el colectivo no sirve para nada», apuntó el técnico. «Si no defienden tres no le puedes ganar a nadie», agregó.

Y se refirió por último a su pasado como futbolista en el Calcio. «Llevo recuerdos espectaculares de mi estancia en Italia», comentó un entrenador que tuvo palabras de elogio para la hinchada romanista. «Me acuerdo de una afición que no para nunca de apoyar y de alentar a su equipo», remachó.