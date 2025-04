Salto adelante o salto mortal del Real Madrid en la Champions

Óscar Bellot Madrid Martes, 21 de enero 2025, 17:54 Comenta Compartir

El Real Madrid puede dar este miércoles un decisivo salto adelante en la Liga de Campeones o quedar condenado a tener que ejecutar un salto potencialmente mortal la próxima semana para mantenerse a flote en la máxima competición continental. Más de un mes después de tomar oxígeno en una peligrosa visita a Bérgamo a la que llegó en situación límite tras caer derrotado frente al Lille, el Milan y el Liverpool, el conjunto de Carlo Ancelotti vuelve a tomarle el pulso a su torneo predilecto midiéndose al Salzburgo en el Santiago Bernabéu.

Lo hará con la obligación de lograr una victoria que le sirva para certificar el pase, al menos, a los dieciseisavos de final. Y es que, de no sumar los tres puntos frente a la escuadra austríaca, el desplazamiento del miércoles siguiente a la guarida del Brest podría convertirse incluso en un choque a vida o muerte para el quince veces monarca del Viejo Continente.

«Es un partido importante porque falta poco para que se cierre la primera fase de esta Champions. Tenemos que sumar los máximos puntos posibles y ver dónde nos quedamos en la clasificación. El de mañana es un partido vital en este sentido», remarcó Carlo Ancelotti en la previa de un encuentro crucial no solo para la supervivencia de su equipo, sino también para su propio futuro.

Pese a sumar quinte títulos con el Real Madrid, más que cualquier otro técnico en la historia del club más laureado del mundo, Carletto camina sobre arenas movedizas. Cada derrota del Real Madrid pone en cuestión a un preparador que devolvió los tiempos de bonanza a Chamartín con esa mano blanda contra la que arremeten sus detractores a la mínima de cambio, pero que sabe por propia experiencia lo olvidadiza que es la industria en la que se mueve.

Visiblemente mosqueado en sus últimas comparecencias por las críticas, hay quien aventura incluso una salida voluntaria del estratega de Reggiolo cuando finalice la temporada a causa del desgaste acumulado. Negó dicho extremo Carletto en la víspera del pleito ante el Salzburgo, proclamando incluso su deseo de seguir comandando el transatlántico blanco hasta que Florentino Pérez agote su nuevo mandato en 2029. Sin embargo, es consciente de que una debacle en la Champions dinamitaría cualquier plan, propio o ajeno. «Mi fecha de salida de este club no la voy a decidir yo nunca, en mi vida. Llegará ese día, pero no sé cuándo puede ser, no lo decido yo. Puede ser mañana después del partido, en el próximo, en un año o en cinco», razonó.

Sudoku en el lateral derecho

Con el fin de alejar ese odiado adiós acude el transalpino a una nueva batalla para la que deberá resolver antes su enésimo sudoku defensivo. La baja por sanción de Lucas Vázquez aumenta el descosido en el lateral derecho, uno de los principales puntos ciegos del Real Madrid desde que Carvajal cayera en combate. No puede recurrir el italiano a Lorenzo Aguado para zurcir el agujero dado que el lateral del Castilla no está inscrito en la competición, ni tampoco a Jesús Fortea, otro canterano que sí figura en la lista B para la Champions, pero que se lesionó el pasado domingo en el partido que enfrentó al Real Madrid C con el Navalcarnero. Con Asencio destinado de nuevo a formar en el eje de la retaguardia, todo apunta a que Ancelotti reubicará a Valverde en el flanco diestro.

Una opción que peligró hasta el último momento a causa de las molestias que apartaron a Tchouaméni del litigio ante Las Palmas y la baja por lesión de Camavinga, pero que habilita la recuperación del mediocentro nacido en Ruan. La buena noticia para Carletto es que esas apreturas en el endeble escudo defensivo contrastan con la robustez de su maquinaria ofensiva. Allí, con Rodrygo resucitado para la causa, Mbappé desatado y Vinicius de vuelta al redil en una competición que le permitirá aparcar su castigo liguero, todo es abundancia.

Resistir las acometidas de semejante pelotón de artillería es el desafío que afrontará un Salzburgo venido a menos. Afamado por ser un fértil vivero de estrellas en ciernes como Haaland, Szoboszlai o Adeyemi, el equipo de la factoría Red Bull atraviesa un curso complicado. Quinto clasificado en la liga austríaca, a diez puntos del liderato que ostenta el Sturm Graz y por detrás también de Austria de Viena, Rapid de Viena y Wolfsberg, aprovechó el parón invernal en su campeonato doméstico para renovar el banquillo con el despido del neerlandés Pepijn Lijnders y la llegada del germano Thomas Letsch.

A sus 56 años, y con experiencia previa en las categorías inferiores del Salzburgo, además de haber estado al frente del Austria de Viena, el Vitesse y el Bochum, Letsch toma las riendas de una escuadra que lleva más de un mes sin disputar un partido oficial, solo ha sumado tres puntos en la Champions, apenas ha marcado tres tantos en el torneo y ha recibido dieciocho. Un coladero por el que pretende entrar el Real Madrid rumbo, como mínimo, a dieciseisavos.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Courtois, Valverde, Asencio, Rüdiger, Fran García, Tchouaméni, Modric, Bellingham, Rodrygo, Mbappé y Vinicius.

Salzburgo: Schlager, Capaldo, Dedic, Baidoo, Guindo, Gourna-Douath, Bajcetic, Bidstrup, Yeo, Ratkov y Nene.

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar Liga de Campeones.