El Real Madrid pide samba para cuidar su llave inglesa

Óscar Bellot Madrid Martes, 7 de noviembre 2023 | Actualizado 08/11/2023 14:42h.

El Real Madrid lleva toda la temporada moviéndose al ritmo de los Beatles, pero también necesita una buena ración de samba para no perder la alegría camino de los octavos de final de la Liga de Campeones. El maltrecho hombro izquierdo de Jude Bellingham, que entró en la convocatoria de Carlo Ancelotti para el duelo de este miércoles frente al Braga aunque sigue siendo seria duda, exige un paso al frente de Vinicius y Rodrygo. Dos futbolistas cuya pérdida de olfato se ha visto compensada en el primer tramo del curso por el fenomenal despliegue de artillería fabricada en Stourbridge, pero que deben recuperar el tino para que el conjunto de Chamartín pueda proteger esa llave inglesa que le ha permitido apretar tantas tuercas.

La salud de Bellingham se ha convertido en una cuestión de Estado para el Real Madrid, que debe al fusilero británico el 44,8% de los 29 tantos que acreditan los blancos en los quince partidos oficiales disputados hasta la fecha. De ahí que Ancelotti deba conducirse con mucho tiento después de que el '5' diese el susto el pasado domingo contra el Rayo.

Sin el ex del Borussia Dortmund, un portento físico y un competidor nato que no quiere faltar ni a una pachanga, no parece haber paraíso para los blancos. Pero con el boleto que da acceso a la primera ronda de eliminatorias de la máxima competición continental prácticamente en la mano, parece de sentido común que Carletto opte por la prudencia y deje en el banquillo de salida a su buque insignia y situé a la dupla brasileña como mascarón de proa de un equipo al que le valdría incluso el empate para rematar la faena ante un Braga venenoso en la vanguardia pero timorato en la retaguardia.

La dolencia de Bellingham no reviste gravedad, pero es traicionera. Brahim sufrió una luxación en el hombro en el derbi del Metropolitano, se infiltró para jugar tres días después frente a la U.D. Las Palmas y aún arrastra molestias en la zona. Buceando más atrás en el tiempo, también Sergio Ramos padeció en sus carnes madridistas las repercusiones que puede acarrear una lesión que permite jugar con dolor pero que limita ciertos movimientos, genera miedo a sufrir un nuevo golpe en la zona y puede ir a mayores. El Real Madrid tiene margen para concederle tregua en la Champions pero su concurso se antoja vital en la Liga, por lo que si Ancelotti atiende a la lógica lo más probable es que el pleito frente al Braga se convierta en una nueva reválida para dos estrellas en horas bajas.

Rodrygo y Vinicius han reducido en más de dos terceras partes su aportación goleadora respecto al curso anterior. De los 17 tantos que sellaron entre ambos la campaña pasada a estas alturas han pasado a cinco en la actual. También se ha visto fuertemente mermada su cifra de asistencias: de las diez que repartieron antes del Mundial de Catar han pasado a las tres que suman sus expedientes desde que la campaña vigente alzó el telón.

Alejados de la banda, sin el ala protectora de Benzema y a la sombra de Bellingham, comienzan a estar en la picota y el pleito ante el Braga les ofrece otra oportunidad de reivindicarse como ya hicieron hace dos semanas en tierras lusas, donde Rodrygo puso fin a una sequía de once partidos sin ver puerta y Vinicius cocinó los dos tantos que le dieron al Real Madrid un triunfo que pudo resultar plácido, pero que acabó siendo agónico.

La perla otomana busca salir de su concha

Ancelotti, que mantiene las bajas de Ceballos y Tchouaméni pero recupera a Mendy, citó de nuevo a Nico Paz y a Arda Güler. El turco, que deslumbra en los entrenamientos, podría estrenarse en un Bernabéu ansioso por calibrar de primera mano el brillo de la joven perla otomana. Camavinga, apercibido de sanción, volverá a compartir la manija con Kroos y Modric puede hacer las veces de Bellingham.

El Braga aterriza en el recinto de Chamartín con la moral alta. A la buena imagen que ofreció en el tramo final de la riña librada en su feudo dos semanas atrás con el Real Madrid se une la goleada (6-1) que le endosó el pasado sábado al Portimonense en la liga portuguesa. Llega a la cita sin bajas y buscará dar la campanada en la capital española para mantener intactas sus opciones de clasificarse antes de recibir al Union Berlin en la penúltima jornada y cerrar la fase de grupos visitando al Nápoles en el Diego Armando Maradona.

-Alineaciones probables:

Real Madrid: Kepa, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Camavinga, Valverde, Kroos, Modric, Rodrygo y Vinicius.

Braga: Matheus, Borja, Oliveira, Fonte, Víctor Gómez, Al Musrati, Zalazar, Bruma, Álvaro Djaló, Ricardo Horta y Banza.

Árbitro: Halil Umut Meler (Turquía).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Santiago Bernabéu.

TV: Movistar Liga de Campeones.