El Real Madrid desafía la maldición del Etihad

Óscar Bellot Madrid Martes, 16 de abril 2024, 16:24

Reza la estadística que el Real Madrid nunca ha sido capaz de vencer en el Etihad, que el Manchester City encadena 30 partidos seguidos de Champions sin caer en su estadio y que los 'sky blues' superaron las nueve eliminatorias anteriores de la máxima competición continental en las que cosecharon un empate a domicilio en la ida. A ello se suma que el vigente campeón de Europa acumula 22 encuentros consecutivos invicto en el torneo, la mejor serie histórica tras los 25 que engarzó el Manchester United entre 2007 y 2009. Por si fuera poco, la última derrota sufrida por los hombres de Pep Guardiola en cualquier competición se remonta al 6 de diciembre, cuando sucumbieron por 1-0 en casa del Aston Villa, habiendo afrontado 27 choques desde entonces y concedido apenas cinco empates. Unos registros demoledores que arredrarían a cualquiera salvo al Real Madrid, un conjunto acostumbrado a convertir lo imposible en su pan de cada día.

Once meses exactos después de padecer en sus carnes un monumental repaso propinado por un adversario que jugó «con el dolor de un año en la barriga», el bloque de Chamartín regresa al escenario del crimen con el objetivo de romper la maldición del Etihad, ajustar cuentas por aquel humillante 4-0 que puso a Carlo Ancelotti a los pies de los caballos y certificar el pase a semifinales del torneo que cincela la leyenda de los blancos por trigésimo tercera ocasión en las 69 ediciones disputadas hasta la fecha de la vetusta Copa de Europa.

El vestuario del Real Madrid es consciente de la descomunal envergadura que supone un reto que exigirá que todos sus integrantes rayen a la perfección, pero lo afronta con confianza máxima. Pese a que el 3-3 registrado la semana pasada en el Santiago Bernabéu configura un panorama similar al que se dibujaba un año atrás cuando los blancos aterrizaron en tierras mancunianas obligados a asaltar un recinto aparentemente inexpugnable, la tropa de Ancelotti se siente empoderada para mancillar al fin el Etihad, después de cinco visitas previas saldadas con dos empates y tres derrotas.

El peso de la responsabilidad recae esta vez en el City, defensor del trono y favorito en todas las casas de apuestas como corresponde a una escuadra que tiene en su filas a Rodri, Grealish, Foden, De Bruyne o el vikingo Haaland, apabulla a los rivales con su monopolio de la pelota, dispone de un arsenal infinito de recursos y tiene al mando a un estratega consumado que, para más inri, le tiene tomada la medida al Real Madrid.

De los 24 partidos en los que Pep Guardiola se ha medido desde la banda al Real Madrid, el preparador catalán ha salido victorioso en trece, por solo cinco triunfos de los blancos. Además, el de Santpedor llega a la nueva riña en estado de bonanza. Aupado al liderato de la Premier tras los tropiezos de Liverpool y Arsenal en la última jornada, el City recupera valiosos efectivos respecto a la ida. Walker, Aké y De Bruyne, fuera de combate en el Bernabéu, están en perfecto estado de revista para desfilar este miércoles por el Etihad al igual que Ederson, reservado en el coliseo blanco. El brasileño estará bajo palos, con Rodri sosteniendo con su batuta a los cuatro jinetes del Apocalipsis que escoltarán a Haaland, el extraterrestre al que Rüdiger ha mutado dos veces en simple terrícola.

Factor Bellingham

Tampoco el Real Madrid arrastra demasiadas turbulencias, más allá de las consabidas ausencias por lesión de Courtois y Alaba, así como la de Tchouaméni , sancionado por acumulación de amarillas en una escuadra que también tiene apercibidos a Carvajal, Camavinga, Bellingham y Vinicius. La entrada de Nacho como acompañante de Rüdiger en el eje de la retaguardia será, por tanto, el único cambio en el once de Ancelotti.

El italiano, que sorprendió en el Bernabéu centrando la posición de Vinicius para buscarle las cosquillas a Guardiola, deberá darle una nueva vuelta de tuerca a su equipo a fin de sorprender al otro zorro de la Champions y potenciar de paso a Bellingham frente a una hinchada que no faltó a su cita con el 'Hey Jude' antes de que su equipo desencadenase la tormenta perfecta sobre el Real Madrid. Once meses después de aquel baile a ritmo de los Beatles, los blancos claman venganza liderados por su particular John Lennon y consideran que tienen mejores armas para consumarla.

-Alineaciones probables:

Manchester City: Ederson, Walker, Stones, Rúben Dias, Gvardiol, Rodri, Bernardo Silva, De Bruyne, Foden, Grealish y Haaland.

Real Madrid: Lunin, Carvajal, Rüdiger, Nacho, Mendy, Valverde, Camavinga, Kroos, Bellingham, Rodrygo y Vinicius.

Árbitro: Daniele Orsato (Italia).

Hora: 21:00 h.

Estadio: Etihad.

TV: Movistar Liga de Campeones.