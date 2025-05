Vinicius, de la caricatura a vestirse de Pelé y ser el más decisivo de la Champions

Isaac Asenjo Madrid Miércoles, 23 de octubre 2024, 09:57 | Actualizado 14:15h. Comenta Compartir

Setenta metros de carrera, diez toques de balón y un latigazo con la derecha para culminar la jugada, enloquecer al Bernabéu y sellar una remontada en otoño con olor a primavera. Vinicius despertó al Madrid ante el Dortmund con un recital y 'hat trick' a su equipo. Los dos últimos tantos fueron asombrosos. «En el 4-2 ha recibido a 70 metros de la portería. Cuando se supone que uno llega exhausto a rematar, él tiene la claridad y la técnica para colocar el balón cerca del palo. Impresionante. El 5-2 me ha recordado a Pelé: por cómo ha entrado en el área, por el amague… Grandioso», elogió Emilio Butragueño, responsable de Relaciones Institucionales del Real Madrid, al fluminense, que empató en el 62′, hizo el segundo en el 86′ y selló su triplete en el 93′.

El extremo izquierdo se ha ido haciendo a sí mismo hasta pasar de ser un jugador revulsivo a ser una de las grandes estrellas del conjunto de Chamartín. En la primera parte ya se había echado al equipo a la espalda y en la segunda se creció. El ariete, eléctrico y eficaz, hizo todo lo que estaba en su mano para que el Madrid firmara otra de esas remontadas que nadie se explica. Es el Santiago Bernabéu un estadio tan acostumbrado en los últimos tiempos a las proezas, que en ocasiones parece que está deseando un gol del contrario para que el equipo se encienda como lleva haciendo en las últimas Champions.

«Creemos en nosotros, sabemos que en nuestra casa con nuestra afición puede pasar de todo. Llegamos al vestuarios muy callados, escuchamos al míster y dijimos una sola cosa, si marcamos el primero vamos a remontar otra vez», dijo Vinicius ante los micrófonos de Movistar, que cerró su exhibición con siete tiros, cuatro de ellos entre los tres palos. El delantero vive un momento absolutamente dulce, y su evolución no solo se ha reflejado en números, sino también en su madurez como jugador, capaz de liderar a su equipo en los momentos más decisivos.

«Es raro ver a un jugador hacer una segunda parte como la suya», dijo Carlo Ancelotti sobre quien condujo al Madrid de la muerte a la resurrección. El público lo despidió cánticos de 'Vinicius, Balón de Oro', que puede estar a escasos días de hacerse realidad. Los pronósticos apuntan a que el próximo lunes 28 de octubre el brasileño recibirá el máximo premio individual del mundo del fútbol en el Teatro de Chatelet en París, una gala en la que sin duda apunta a ser el protagonista. La escalada del delantero brasileño hasta la cima ha sido imparable -Netflix estrenará un documental sobre él en 2025 - desde que hace tres temporadas el preparador italiano le diera la titularidad en el once blanco.

«Va a ganar el Balón de Oro por lo que ha hecho el año pasado, que nos ayudó a ganar la Champions League, no por los tres goles de ahora que le servirán para el próximo Balón de Oro», retó el de Reggiolo al de São Gonçalo. Con sus goles al equipo alemán, el ariete consiguió entrar en el top siete de goleadores en la historia del Real Madrid entre la Champions y la antigua Copa de Europa. Con 24 goles en 59 partidos, solo es superado por Paco Gento (31) Ferenc Puskás (34), Di Stéfano (49) Raúl (66), Benzema (78) y Cristiano Ronaldo (105).

Su camino hasta la cima no ha sido nada sencillo, y muchos recuerdan cómo fueron sus primeros años en la capital, donde la puntería de cara a portería no era su mejor virtud. Víctima de burlas, críticas y memes, el niño bonito de Florentino Pérez se convirtió en crack mundial. Durante los últimos cuatro cursos, nadie ha sido tan determinante como él en la Liga de Campeones, territorio fetiche de su club y que ha ganado dos veces: 37 goles ha producido el ex del Flamengo (20 goles y 17 asistencias), por los 32 de Mbappé (23/9), los 27 de Lewandowski (23/4) o los 26 de Haaland (22/4).

En lo que va de la presente temporada ya ha sumado 8 goles y 7 asistencias en los catorce partidos hasta la fecha entre Liga, Champions y Supercopa de Europa con la entidad del paseo de la Castellana.