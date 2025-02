Festival amarillo en Turín

JUANJO GONZALO MADRID Miércoles, 16 de marzo 2022, 00:14 | Actualizado 23:34h. Comenta Compartir

«La Juventus es uno de los aspirantes, pero nosotros hemos venido con la idea de poder quedarnos». Antes de disputar uno de los partidos más importantes de la temporada, Unai Emery se muestra serio, confiado y con muchas ganas de superar la eliminatoria de Champions frente al cuadro bianconero. No es una final para el técnico vasco, que asegura que no se plantean que en octavos sea «todo o nada». «Si nos ganan, quedará la Liga», argumenta. Parece tranquilo cuando desgrana al conjunto de Massimiliano Allegri, «el equipo más grande de Italia», y no duda en señalar la gran «oportunidad de estar en Europa» para este Villarreal: «Es maravilloso».

Una empresa complicada en el magnífico Juventus Stadium, acostumbrado a vivir días de vino y rosas. También en una Liga de Campeones que sueñan con volver a conquistar ahora que el punta Dusan Vlahovic ilusiona a su hinchada, algo contrariada tras un mal comienzo de campaña. Será, de nuevo, el submarino amarillo quien ponga al serbio a prueba, tras un primer acto en el que demostró estar a la altura de la competición con un tanto de bella factura en el primer minuto del choque disputado en La Cerámica.

Los quince encuentros consecutivos que lleva sin conocer la derrota en la liga italiana son uno de los mejores argumentos para una Juventus que se presenta con el papel de favorita. No duda Allegri, ilusionado con la máxima competición europea, en analizar el buen momento desde el crecimiento y el equilibrio que está consiguiendo el grupo. «Se respira un aire distinto», dice. Con Giorgio Chiellini y Paulo Dybala otra vez disponibles para el técnico, el objetivo para los de Turin es derrotar al «experimentado» equipo amarillo. «Habrá que jugar un partido serio y ser hambrientos», incide Allegri.

Será una gran oportunidad también para el Villarreal, que llega en forma y pleno de «confianza», como reconoce Giovani Lo Celso. El actual campeón de la Liga Europa, que podría contar con Raúl Albiol y Gerard Moreno –«habrá que ser muy prudentes con él», afirma Emery sobre este último- en Italia, ya sabe lo que es superar esta ronda –lo ha conseguido en las dos ocasiones en las que ha alcanzado los octavos de final-, algo que, sin embargo, nunca ha logrado su entrenador. En la localidad castellonense hay muchas expectativas puestas en un equipo que en la competición doméstica lucha por alcanzar las posiciones europeas y que, de lograr la machada frente a la Juventus, daría un nuevo golpe sobre la mesa del fútbol europeo. Una de las claves, admite el atacante argentino, será «creer en la idea del entrenador».

Lo volvió a hacer. Una vez más, el Villarreal sorprendió a Europa y alcanzó los cuartos de final de la Liga de Campeones, haciendo la machada ante la Juventus en un partido en el que supo sufrir, y mucho, durante una primera mitad en la que Vlahovic y Morata pudieron poner de cara la eliminatoria para los locales, que merecieron más, con varias opciones. En Turín se agrandó la figura de un inmenso Rulli, pieza clave para sumar un nuevo equipo español para la siguiente ronda de la máxima competición continental, en una ecuación que solo se pudo completar con la salida de Gerard Moreno. Sería el delantero catalán, desde el punto de penalti y tras cinco semanas fuera de los terrenos de juego, quien llevaría al delirio a los cerca de 500 aficionados 'groguets' en una noche para recordar. Pau Torres y Danjuma, en otro penalti en el tiempo añadido, redondearían una clasificación soñada en tierras castellonenses.

Nadie dijo que fuera fácil y, claro está, el Juventus Stadium intimida. El excelente ambiente que presentó el majestuoso estadio turinés para el choque de Liga de Campeones era solo un aviso para un submarino que no pareció sentirse incómodo en el césped. Al menos, durante unos primeros minutos en los que quiso poner calma al partido moviendo el balón con cierto criterio. Una de las máximas de Unai Emery, hacer daño a través de la posesión, como ya mostró en la rueda de prensa previa al encuentro, donde no dudaba en elogiar todas las facetas del cuadro italiano.

Con los de Allegri buscando profundidad en las bandas y continuos centros para sus dos delanteros comenzaría a sufrir un Villarreal que tuvo en Rulli a su auténtica figura. Ni Morata ni Vlahovic fueron capaces de batir al guardameta, que volvía a aparecer una vez más para dejar muestras de su agilidad y el buen hacer bajo palos de los últimos años, que le ha llevado a arrebatarle la titularidad a Asenjo. Fue primero el español, con un remate de cabeza prácticamente a placer que le negaría el argentino con un auténtico paradón. Tampoco lo conseguiría el serbio, el jugador 'bianconero' de moda, que se marchó frustrado al descanso tras dos grandes intervenciones de Rulli y un remate que solo el travesaño pudo repeler.

Juventus Szczesny, Danilo, Rugani (Dybala 79), De Ligt, De Sciglio, Cuadrado, Locatelli (Bernardeschi, min. 83), Arthur, Rabiot, Morata (Kean, min. 86) y Vlahovic. 0 - 3 Villarreal Rulli, Aurier, Albiol, Pau Torres, Estupiñán, Parejo (Pedraza, min. 86), Capoue, Trigueros (Coquelin, min. 64), Yéremy Pino (Chukwueze, min. 64), Lo Celso (Gerard Moreno, 74) y Danjuma Goles: 0-1: min. 78, Gerard Moreno, de penalti. 0-2: min. 85, Pau Torres. 0-3: min. 92, Danjuma, de penalti.

Árbitro: Szymon Marciniak (Polonia). Amonestó a De Ligt por parte de la Juventus.

Incidencias: Partido de vuelta de octavos de la Liga de Campeones disputado en el Juventus Stadium.

La presión altísima de la Juventus obligó a replegarse al Villarreal durante muchos minutos, tapando la salida de balón hacia sus mediocentros con Arthur y Locatelli y asediando al conjunto amarillo. Parecía cuestión de tiempo que llegara el gol de los 'bianconeri', empujados por un público que nunca dejó de creer, aunque los de Allegri poco a poco comenzaron a desesperarse y cortocircuitarse en fase ofensiva frente a la parsimonia amarilla con la pelota.

Volvió a ser fundamental, una vez más, la salida de un Gerard Moreno que regresaba al equipo tras cinco semanas alejado de los terrenos de juego. Apenas cuatro minutos necesitó para comenzar a cambiar un partido que se ponía de cara para el cuadro español tras un claro penalti de Rugani sobre Coquelin. Marciniak solo validó la pena máxima tras acudir al VAR. No fallaría el punta, a pesar de la buena estirada de Szczesny, que llegó a tocar el balón antes de que besara las mallas.

Fue el comienzo de la fiesta para unos aficionados amarillos que no imaginaban este final ni en el mejor de sus sueños. Todavía quedaba tiempo para disfrutar, primero con el bonito remate de Pau Torres, en un córner, ante el que nada pudo hacer el meta polaco. Lo redondearía Danjuma, con el partido loco y la Juventus buscando la heroica, desde el punto de penalti. La victoria supone el regreso del Villarreal a cuartos de final de la Liga de Campeones tras 13 años y permite que Unai Emery rompa su barrera personal en los octavos de Champions. Ahora, el objetivo del submarino pasa por seguir soñando sin límites.