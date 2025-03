Guardiola: «Mi legado será excepcional pase lo que pase»

Óscar Bellot Enviado especial a Mánchester Martes, 16 de mayo 2023, 15:35 | Actualizado 19:52h. Comenta Compartir

Pep Guardiola está muy orgulloso de sus logros al frente del Manchester City, pese a que el catalán sigue teniendo una asignatura pendiente como timonel de los 'skyblues' en la máxima competición continental que tratará de aprobar este curso, para lo que tendrá que dar antes cuenta del Real Madrid el miércoles en el Etihad Stadium. «Mi legado será excepcional pase lo que pase. Ya sabemos la importancia de la Champions, pero hay que vivirlo disfrutando del momento. Tenemos una suerte increíble de estar aquí. Está en nuestras manos, no dependemos de nada excepcional, solo hay que ganar un partido. Tengo una sensación muy positiva», aseveró el técnico la víspera del asalto definitivo con el vigente campeón de Europa.

El preparador de Santpedor disfruta del camino recorrido hasta la fecha y presume de haber elevado el listón del City y de la Premier. «El legado significa que se lo han pasado de puta madre durante muchos años. Y el legado es que la gente recordará que marcamos muchos goles, que nos metieron pocos y que ganamos muchos títulos. En estos años aquí me lo he pasado teta. Es como un buen libro. Y quizás en Europa la gente no ve nada de esto, pero aquí se lo han pasado genial. Esto es un legado», abundó Guardiola antes de un partido a vida o muerte.

«Estamos acostumbrados a jugar en esta competición y llegar a las últimas eliminatorias de los últimos años. Trataremos de hacerlo lo mejor posible y lo vamos a intentar hasta el final», señaló un técnico que reconoció que el apoyo de la parroquia 'citizen' supondrá un plus para su equipo pero que apeló a la necesidad de realizar «una actuación increíble para poder ganar al Real Madrid», un rival al que volvió a elogiar y por el que mostró su respeto. «Siempre han tenido jugadores de altísimo nivel. Cuando el Milan ganaba con Sacchi, nosotros con el Barcelona igual, era porque teníamos jugadores de mucho nivel», dijo cuando se le cuestionó por el secreto de los blancos para dominar la competición más difícil que existe.

El míster se mostró optimista, pero subrayó que su equipo deberá hacer un partido más completo que en la ida para lograr el pase a la final de Estambul. «Llegamos muy bien a esta eliminatoria, estamos en la final de la FA Cup y peleando por el título de la Premier, pero tenemos que jugar mejor que el Madrid. Tenemos que hacer lo que sabemos y lo que llevamos repitiendo desde hace muchos años. No es solo garra e ilusión, hay que hacerlo mejor que en el Bernabéu», detalló.

La guinda del pastel

Guardiola eludió dar un favorito porque está apercibido por experiencia propia de lo complicado que resulta cualquier duelo en estas instancias. «Estamos en eliminatorias cada temporada y al final gana el equipo que lo merezca. En mi cabeza está hacerlo bien y convencer a la afición de que no hay que hacer nada distinto. Tenemos la sensación de que en casa somos más libres y de que jugamos más relajados. Si somos nosotros mismos... Yo he jugado diez semifinales y he perdido siete. Conozco el sentimiento, pero hay muchas cosas que no se pueden controlar en el mundo del fútbol», acotó el catalán que quiere huir de la obsesión por ganar la Champions pero asume que la 'orejona' sería la guinda del pastel como técnico de los 'citizens'. «Cuando llegué al Manchester City no me dijeron: 'Gana la Champions'. Me dijeron que intentáramos hacerlo lo mejor posible. Hemos ganado todos los títulos menos este y lo queremos hacer», abundó el preparador, que aseguró que De Bruyne, al que dio descanso el fin de semana frente al Everton, está listo «al cien por cien».

El de Santpedor reconoció que «firmaría el 4-3 del año pasado» en el Etihad, pero recordó que los partidos discurren a veces por escenarios que «ni los jugadores ni los entrenadores pueden controlar». «Nosotros tenemos un plan, pero ellos también lo tendrán. Habrá que reaccionar rápido si no salen las cosas como pensamos», agregó Guardiola, quien trató de dar una pátina de normalidad al encuentro pese a su carácter trascendental. «No hay que meterse tanta presión. Creo que los jugadores han hecho mucho, aunque ellos creen que no. Solo tienen que jugar un partido de fútbol. Ellos saben lo bueno que es el Madrid y es una bendición estar aquí».