Guardiola: «Es imposible evitar las transiciones del Madrid»

Pep Guardiola, perfecto conocedor de lo que supone jugar un partido de Champions en el Santiago Bernabéu, aunque sea el de ida, tampoco acabó del todo satisfecho con el desarrollo y el desenlace de un Madrid-City alocado pero bellísimo para el espectador. Un carrusel de emociones, un ida y vuelta que no suele gustar a un técnico tan meticuloso como el catalán. Asume que para resolver en el Etihad el pase a semifinales su equipo debe ser mucho más sólido, no sufrir tantas pérdidas de balón y no permitir esas transiciones letales del Real Madrid.

«Ha estado bien el partido, imagino que la gente lo se lo habrá pasado bien. Estás preocupado todo el día pensando en cómo frenar las transiciones del Madrid, pero es que es imposible. Perdimos muchos balones, incluso con jugadores muy fiables como Rodri o Bernardo (Silva), pero la situación se controló cuando pedíamos 2-1. En la segunda parte hemos estado excepcionales, aunque con el Madrid en este campo sabes que nunca se acaban los partidos», explicó el entrenador del City en las televisiones con derechos.

¿Qué comentó a sus jugadores en el descanso? «Les dije que si atacábamos de forma desordenada no había nada que hacer y les pedí estar más quietecitos, ser más precisos en los pases, girarles y esperar a que Foden y Gvardiol apareciesen», añadió Guardiola en su análisis de este choque de vuelta.

Alabó a Kroos, «capaz de manejar a su equipo como solo Toni puede hacerlo», y confesó que «es muy difícil poder minimizar a jugadores como Vinicius porque no solo son rapidísimos, sino que conducen bien, desequilibran...».

«Veníamos con mucha fatiga, con bajas muy importantes para controlar su juego,.pero seguimos siendo estables, competitivos. Tengo unos jugadores maravillosos que llevan seis años haciendo cosas cada tres días como nadie ha hecho», destacó sobre sus pupilos.

De Bruyne sufrió vómitos

Detalló que De Bruyne participó de la charla previa, pero no pudo jugar a causa de unos problemas intestinales que le generaron «vómitos y vómitos», pero confió en tenerle para el partido de vuelta. ¿Su pronóstico para el Etihad? «No hay que hacer muchos análisis. El que gane pasará a semifinales».

Cuando le preguntaron si le gustó la experiencia del Bernabéu cerrado,. Guardiola aprovechó la coyuntura para lanzarle un dardo al Real Madrid y criticar el mal estado del terreno de juego, un problema serio desde la última remodelación. «Me gusta más ver el cielo, aunque la verdad es que el estadio ha quedado impresionante. Ahora solo tienen que preocuparse de cuidar la hierba para tener un buen campo, como siempre tuvo el Real Madrid».

