Francia refuerza «considerablemente» la seguridad del PSG-Barça

Francia va a reforzar «considerablemente» las medidas de seguridad del partido que disputarán el Paris Saint-Germain (PSG) y el Barcelona en la capital francesa, tras las amenazas del Estado Islámico (EI) de atentar contra la Liga de Campeones, anunció hoy el ministro francés del Interior, Gérald Darmanin.

El grupo terrorista autodenominado Estado Islámico ha amenazado con atentar contra el estadio Parque de los Príncipes en París, el Emirates Stadium en Londres, el Cívitas Metropolitano y el Santiago Bernabéu, ambos en Madrid. En estos cuatro estadios se disputarán los encuentros de ida de cuartos de final de la Liga de Campeones.

«El prefecto de policía, con el que me he reunido muy pronto esta mañana (martes), ha reforzado considerablemente las medidas de seguridad» del partido entre el PSG y el Barça en el Parque de los Príncipes, tras las amenazas públicas del Estado Islámico contra estos cuatro estadios europeos, anunció Darmanin, sin precisar los detalles sobre el dispositivo de seguridad reforzado.

El responsable de la cartera de Interior explicó que la amenaza del Estado Islámico no estaba específicamente dirigida contra el partido del PSG y el Barça. No obstante, ha pedido a la Dirección General de Seguridad Interior (DSGI) que «comunique las informaciones que tenemos a otros servicios de otros países que acogen los cuartos de final (de la Liga de Campeones) con respecto al partido que tendrá lugar en la región parisina».

El ministro considera que no solo el fútbol europeo está bajo la amenaza terrorista. «Habrá una protección especial para estos cuartos de final, con intercambios de información, pero no será el único sitio porque los terroristas pueden asestarnos un cierto número de golpes psicológicos antes de golpear donde no les esperamos«, advirtió.

Iglesias, sinagogas, conciertos...

Darmanin recordó que las iglesias, las sinagogas, las atracciones turísticas, los conciertos, los bares LGBT y los centros culturales son también objetivos terroristas. A pesar de estas amenazas, Darmanin considera que «no hay que sucumbir» al miedo, pues, la propaganda terrorista busca precisamente eso, «sembrar el miedo y el terror en todas partes».

Francia, que acogerá este verano los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de París 2024, se encuentra a en alerta máxima terrorista, tras el atentado del 22 de marzo sala de conciertos Crocus City Hall en las afueras de Moscú, en el que murieron 145 personas.

El Estado Islámico del Jorasán, que ha reivindicado la autoría del atentado de Moscú, habría estado detrás de varios intentos de atentado en los últimos meses en Francia, según el presidente francés Emmanuel Macron.