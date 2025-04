Extremadura vibra con la decimocuarta del Madrid

REDACCIÓN BADAJOZ Domingo, 29 de mayo 2022, 12:53 | Actualizado 13:23h. Comenta Compartir

Extremadura volvió a echarse a la calle para celebrar por todo lo alto una nueva Champions del Real Madrid. La decimocuarta llegó con muchas ganas después de dos años de pandemia y restricciones sin estar permitidas las concentraciones multitudinarias. El madridismo soltó toda su adrenalina pasadas las 23.30 horas de la noche y volvieron a salir caravanas de coches con sus claxones por cada rincón de la región. Desde Badajoz y Cáceres hasta Robledillo pasando por Villanueva de la Serena, Barcarrota, Hervás o Plasencia. En muchos casos también coincidió en plena celebración de bodas o comuniones donde ya deshinibidos tras el gol de Vinicius y las paradas de Courtois se desató la locura.

Las fuentes de cada localidad se convirtieron en el centro neurálgico de fiestas improvisadas que se prolongaron hasta pasada la medianoche. Courtois, Vinicius y Benzema fueron los más coreados como si la escena se viviera en la mismísima Cibeles.

En Badajoz la fuente de la Plaza de la Constitución recuperó su estampa habitual de celebraciones futboleras casi olvidadas por la covid y la falta de éxitos deportivos en la ciudad. Cientos de aficionados se congregaron en torno a ese céntrico lugar para compartir otra gesta del rey de Europa.

Ampliar Había ganas de volver a salir a la calle en Badajoz. HOY

En Cáceres, la Fuente Luminosa de Cánovas no estuvo tan concurrrida como otras veces, pero volvió a ser punto de encuentro para un puñado de seguidores blancos. La feria de San Fernando se hizo notar para no estar tan concurrido el centro, aunque en las casetas del recinto ferial se dejaron ver bufanas y banderas del Madrid y no faltaron las pantallas para seguir la final.

Los bocinazos de los coches se mezclaban entre el griterío y los cánticos de otra noche mágica para el madridismo.

Otro de los centros estratégicos de reunión fueron las peñas madridistas de cada localidad. En Villanueva de la Serena, Don Benito, Barcarrota, Jerez, Coria, Navalmoral o Llerena organizaron desde por la mañana un picoteo y actividades para ir calentando el ambiente hasta la hora del partido. Por ejemplo, en Villanueva de la Serena donde la Peña Madridista de la localidad instaló una fan zone en la calle con pantalla gigante, DJ y juegos durante todo el sábado. Con el gol de Vinicius se desató la locura.

Ampliar La Peña Madridista de Villanueva de la Serena creó un gran ambiente durante todo el dñia con pantalla gigante y DJ. Peña Madridista de Villnueva

El rey de Europa volvía a recuperar su trono después de cuatro años de exilio ante el ferviente deseo del heredero mejor colocado de saltarse la línea sucesoria y conquistarlo. Los blancos y los 'reds' brindaron un duelo de titanes, de los de toda la vida en el gran clásico de la vieja Europa.

Y Extremadura volvió a vivir otra noche en blanco. La decimocuarta.