Courtois: «Simeone y yo tenemos una idea diferente de lo que es una provocación»

Thibaut Courtois no quiso entrar en una guerra dialéctica con Diego Pablo Simeone a raíz del polémico derbi que se celebró a finales del pasado mes de septiembre en el Metropolitano, pero sí mostró su discrepancia con el técnico del Atlético. «Yo respeto su opinión pero no la comparto. Tenemos una idea diferente de lo que es una provocación», señaló el cancerbero del Real Madrid después de que el preparador argentino aludiese a las provocaciones del belga como desencadenante de los lanzamientos de objetos que mancharon aquel encuentro y que le costaron al Atlético el cierre parcial de su feudo en el choque disputado el domingo ante el Leganés. «Los organismos que tienen que decidir ya han decidido y no quiero comentar sobre eso», atajó el belga. «No voy a comentar más sobre este tema. Ya se ha dicho todo», agregó.

Lanzó pese a todo Courtois un mensaje contra los radicales. «Lo importante es que no puede haber violencia. En Bélgica he visto muchas situaciones así. No tengo problemas con los que animan a su equipo. Me gusta que haya ese ambiente cuando vamos a jugar fuera porque me produce más adrenalina, pero siempre desde el respeto a los que están jugando. No puede haber violencia. No tengo problemas en que me canten, pero no hace falta la violencia. Hay que eliminar a esos que quieren hacer daño», insistió el portero del Real Madrid.

Al margen de la polémica sobre el derbi que aún colea, Courtois se pronunció sobre el deslucido juego que está desarrollando el Real Madrid en lo que va de campaña, con una presión deslavazada que abre espacios que aprovechan los adversarios. «A veces se trata de comunicación sobre cuándo presionar y cómo. Tenemos que hacerlo en conjunto, porque si uno sale y el otro no sigue se crean huecos y el rival te hace daño. Físicamente no es fácil después de una temporada muy larga para algunos, que solo tienen unas semanas de descanso. Por eso es importante seguir ganando para estar bien a final de temporada», indicó el arquero de Bree, «feliz» por su regreso el pasado sábado ante el Celta y determinado a aportar su granito de arena para contribuir a que el Real Madrid enderece el rumbo en la Champions. «El partido de mañana es muy importante, sobre todo después de la derrota contra el Lille. Tenemos que ganar mañana», recordó.

Depositó un voto de confianza en sus compañeros cuando se le preguntó acerca de la posibilidad de que el Real Madrid acuda al mercado de invierno para reforzarse ante la plaga de lesiones que está sufriendo, sobre todo en la parcela defensiva. «Yo confío en el equipo y luego si el club decide que necesitamos un refuerzo es decisión del club. Tenemos suficiente para preparar y ganar los partidos. Son otros los que tiene que decidir», argumentó Courtois, que habló de la necesidad de desarrollar automatismos para que mejore el equipo pero rechazó el alarmismo. «Las cosas no están tan mal como las pintáis», defendió un guardameta al que no le preocupa la rivalidad con Lunin. «Intento ayudarle y él también te hace ser mejor en los entrenamientos. Esa competición siempre te hace mejor», subrayó.