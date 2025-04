Ancelotti: «Mbappé es hoy el mejor jugador de Europa»

R. C. Madrid Martes, 15 de febrero 2022, 23:41 | Actualizado 23:47h. Comenta Compartir

«Mbappé es el mejor jugador que hay en Europa hoy. Ha sido determinante», reconoció Carlo Ancelotti tras la derrota sufrida ante el PSG, aunque advirtió que «la eliminatoria va a ser larga, porque con el Bernabéu detrás será distinto». «Les he dicho a los jugadores que no hemos jugado como hemos preparado y querido, como nos gustaba (al contraataque), pero tenemos el partido de vuelta», desveló el técnico del Real Madrid. «Mbappé es de los mejores, y ojalá esté muchos años más con nosotros», comentó por su parte el entrenador del PSG, Mauricio Pochettino.

«Tenemos que presionar un poco más, porque estamos en desventaja con el resultado, intentar ganar más balones y tener más acierdo con el balón. Hemos fallado mucho y por eso no hemos tenido oportunidades», lamentó Ancelotti como crítica a sus futbolistas. «La salida del balón no ha sido buena, hemos fallado muchos pases y, sobre todo en la primera parte, no fuimos capaces de salir a la presión», insistió. «No hemos jugado bien, como queríamos. Han sido superiores, pero es solo la primera parte de esta eliminatoria. Vamos a jugar un partido distinto en nuestro estadio», aseguró tras el defensivo encuentro de su equipo en París, ahora que al Madrid no le valdrá más que la victoria en su estadio.

Respecto a las amarillas a Casemiro y Mendy que impedirá a ambos jugar la vuelta de octavos en el Bernabéu el 9 de marzo, Ancelotti las calificó como de «regaladas». «A los dos apercibidos que había les han sacado tarjeta, que me han parecido regaladas, y se lo he dicho al árbitro», se quejó.

Mbappé: «Al final de temporada veremos»

El gran protagonista, Kylian Mbappé, también advirtió que «la eliminatoria no está terminada, porque el Madrid es de los mejores del mundo». «Esta eliminatoria no puede decidir mi futuro. Voy a dar el cien por cien lo que queda de temporada y después ya veremos», respondió en perfecto castellano el delantero francés cuando se le preguntó si ya tenía tomada la decisión.

«No tenía una motivación especial en este partido. Siempre estoy listo para ayudar al equipo. Estoy centrado en mi equipo y soy feliz de ser jugador del PSG», añadió Mbappé, para quien «ahora la eliminatoria está un poco mejor» para su equipo. «Es un sueño que al final coreasen mi nombre. Es un gol importante, en el último minuto, pero no está decidida la eliminatoria», reiteró. «Estamos felices, pero es solo el primer partido. Tenemos otro en el Bernabéu», recordó la gran estrella del PSG codiciada por el Real Madrid.