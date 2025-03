Camavinga sufre una rotura en el bíceps femoral

Óscar Bellot Madrid Jueves, 28 de noviembre 2024, 14:36 Comenta Compartir

La derrota por 2-0 que sufrió el miércoles ante el Liverpool no fue la única mala noticia para el Real Madrid en su visita a Anfield. Eduardo Camavinga hizo saltar todas las alarmas tras sufrir un pinchazo en la pierna izquierda cuando corría a la disputa de un balón con Curtis Jones y tuvo que retirarse del rectángulo de juego en el minuto 56 de encuentro. Una vez de regreso a Madrid, se confirmaron los peores presagios. El centrocampista francés sufre una rotura fibrilar en el bíceps femoral de la pierna izquierda que le mantendrá cerca de un mes en el dique seco.

La baja de Camavinga supone otro contratiempo más para el Real Madrid, al que las lesiones no dan respiro. Aunque Carlo Ancelotti se mostró esperanzado el miércoles con la posibilidad de poder recuperar a Aurélien Tchouaméni y a Rodrygo Goes para el partido de Liga que disputará este domingo el conjunto de Chamartín ante el Getafe en el Santiago Bernabéu, la enfermería de los blancos no para de crecer.

A las bajas ya sabidas de Carvajal y Militao, que no regresarán hasta la temporada que viene tras sufrir sendas roturas del ligamento cruzado anterior de la rodilla, el mismo percance del que se está recuperando David Alaba desde diciembre del año pasado y al que no se le espera hasta enero, se han agregado en los últimos días las de Vinicius y Camavinga, ambos con lesiones en el bíceps femoral.

Más problemas para Ancelotti

Camavinga estaba siendo uno de los jugadores más entonados del Real Madrid en las últimas semanas. Situado como ancla en el centro del campo tras la baja de Tchouaméni, su despliegue y oficio estaba aportando mayor solidez al Real Madrid pese a la severa derrota encajada por los blancos ante el Liverpool.

Se trata de la segunda lesión de envergadura que sufre Camavinga en lo que va de campaña. El versátil centrocampista nacido en la localidad angoleña de Cabinda ya estuvo 44 días de baja tras caer lesionado a causa de un lance con su compañero Tchouaméni en el último entrenamiento que efectuó el Real Madrid antes de afrontar la Supercopa de Europa disputada el pasado 14 de agosto ante el Atalanta. No volvió a la acción hasta el 2 de octubre, cuando fue titular y disputó 67 minutos en el choque frente al Lille correspondiente a la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Ahora, a menos que acorte los plazos de recuperación, Camavinga llegaría justo para la disputa de la Copa Intercontinental, cuya final, en la que el Real Madrid tiene plaza asegurada y está pendiente de conocer rival, se celebrará el 18 de diciembre en Catar.

Ancelotti tendrá que darle una nueva vuelta de tuerca a la sala de máquinas de su equipo en otro momento complicado de la temporada para el Real Madrid, que se ha quedado en una situación límite en la Champions y sigue urgido en la Liga, a cuatro puntos del Barça aunque con un partido menos que los azulgranas al tener pendiente el duelo ante el Valencia en Mestalla que quedó aplazado por la DANA.