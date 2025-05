El Atlético desconfía del Lille tras su hazaña ante el Real Madrid

Ignacio Tylko Madrid Martes, 22 de octubre 2024, 17:42 | Actualizado 18:00h. Comenta Compartir

Tras ser goleado ante el Benfica en el duelo europeo quizá más humillante para el Atlético de la Simeone, el equipo colchonero afronta este miércoles un choque crucial en el Metropolitano ante un Lille que genera inquietud después de haber vencido nada menos que al Real Madrid en la segunda jornada de la Liga de Campeones.

Aunque en el torneo de la regularidad no conoce aún la derrota después de 10 jornadas, no camina con paso firme el equipo rojiblanco este curso. Da la sensación de que el técnico argentino sigue el proceso de búsqueda, aún con más sombras que luces. En la máxima competición continental, abrió el camino con una victoria agónica ante el Leipzig, líder de la Bundesliga junto con el Bayern, pero quizá acusó la resaca del derbi en su batacazo en Da Luz, donde encajó cuatro goles y Oblak fue el mejor.

El Atlético apela al fortín del Metropolitano, que contará ya con la presencia de los 5.000 hinchas que no pudieron acudir al reciente partido ante el Leganés por el cierre parcial de la grada baja del fondo sur a causa de los incidentes ante el Real Madrid con los lanzamientos de objetos a Thibaut Courtois.

Unos altercados que aún colean. Si el lunes el portero belga evitó polemizar y se limitó a decir en la previa del choque ante el Dortmund, tiene un concepto de lo que es provocar diferente al Cholo, el argentino le respondió también en la previa de Champions con ironía. «Podemos no estar de acuerdo y tener opiniones diferentes, pero soy un agradecido a lo que hizo aquí y todo lo que nos dio, ganamos la Liga, jugamos la final de Champions y fue muy importante en ese proceso».

Hace casi tres años que los colchoneros no pierden en competición continental en su estadio, en concreto desde noviembre de 2021 ante el Milan (0-1), pero pese a esos once encuentros seguidos de imbatibilidad no cabe confianza alguna ante un rival sin el nombre de otros grandes, pero peligroso y muy físico. Se presenta en Madrid pletórico tras superar el vigente campeón, pero deberá mejorar sus prestaciones defensivas si quiere lograr otra hazaña, la de ser el primer club francés que asalta el Metropolitano. Marcha cuarto en la Ligue 1 francesa, a seis puntos de los líder PSG y Mónaco, y está igualado con los madrileños en la Champions porque en la jornada inaugural perdió 2-0 en Lisboa ante el Sporting.

El pleito, para el que Simeone duda si apostar por el tridente formado Griezmann, Julián Álvarez y Alexander Sorloth, quien vio la luz con su doblete ante los pepineros, está bajo en defensas. El Cholo sufre las ausencias de cinco jugadores, los centrales Le Normand, Lenglet y Azpilicueta, el carrilero Marcos Llorente y el centrocampista Pablo Barrios. Enfrente, Bruno Genesio, técnico del Lille, observa una enfermería completa, sobre todo también en la zaga. Tiene en el dique seco al exbarcelonista Samuel Umtiti, ni siquiera inscrito, y anda inquieto con Mitchel Bakker, Ismaly, Tiago Santos, Bentaleb, Ethan Mbappé, hermano del astro del Real Madrid, y Haraldsson.

Alineaciones probables

Atlético: Oblak, Molina, Witsel, Giménez, Reinildo, Lino, De Paul, Koke, Gallagher, Griezmann y Julián Álvarez.

Lille: Chevalier, Meunier, Diakité, Alexsandro, Gudmundsson, Bouaddi, André, Zhegrova, Gomes, Sahraoui y Jonathan David.

Árbitro. Marco Guida (Italia).

Hora: 21:00. Estadio Metropolitano.

TV: Movistar Liga de Campeones.