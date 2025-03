Ancelotti: «No tengo prejuicios con los jóvenes»

Óscar Bellot Madrid Lunes, 9 de diciembre 2024, 19:23 Comenta Compartir

Carlo Ancelotti defendió la gestión que realiza con Endrick y Arda Güler, dos diamantes en los que el Real Madrid tiene depositadas enormes esperanzas pero que el técnico va puliendo con mucho cuidado. «Puede que necesiten más minutos, pero yo no tengo prejuicios con nadie. Solo intento poner a los mejores en cada partido, tengan 18 o 40 años. A veces puede ser esto con Endrick, con Güler o sin ellos. Hay que ser pacientes con los jóvenes, sí. Aportan entusiasmo pero, por el hecho de ser jóvenes, también tienen que aprender ciertas cosas. Yo no tengo prejuicios con los jóvenes. En mi carrera he puesto a gente de 17 o 18 años si pensaba que era lo idóneo», remarcó el italiano en la previa del partido que medirá al Real Madrid con el Atalanta, correspondiente a la sexta jornada de la Liga de Campeones.

«El Atalanta lo está haciendo muy bien, ha mejorado mucho comparado con el partido de la Supercopa de Europa. Está en racha y transmite entusiasmo. Pero es una oportunidad para sumar y clasificarnos», apuntó Ancelotti la víspera de un encuentro «muy exigente» frente a un rival al que los blancos derrotaron hace cuatro meses en Varsovia, pero que llega al duelo en una excelente dinámica tras enlazar nueve victorias consecutivas.

«Es un equipazo, un club que desempeña un trabajo espectacular pese a perder a muchos jugadores cada verano. Siempre se adapta. Y eso dice mucho», dijo sobre los bergamascos Carletto, quien destacó la importancia de los tres puntos en juego para que su escuadra se mantenga a flote en la Champions. «Será difícil llegar entre los ocho primeros y tendremos que hacer una ronda de playoffs. Desafortunadamente es así, pero solo son tres puntos», indicó el transalpino, que mostró confianza plena en sus futbolistas pese a la delicada situación por la que atraviesan en la máxima competición continental. «Las cosas han ido mejorando últimamente y mejorarán aún más. Queremos acabar de la mejor manera, ha sido un año fantástico y queremos acabar bien», argumentó.

¿Cuál es el nivel de preocupación de Ancelotti antes de un choque trascendental como el del martes?, le preguntaron al de Reggiolo. «Medio, medio. No ha bajado respecto a Girona. Estamos preocupados por encontrar una buena estrategia para ganar a un rival como el Atalanta, durísimo. Pero no más. Medio», acotó el estratega del Real Madrid, que mantiene las dudas de Vinicius y Rodrygo para dicho encuentro. «Tras el entrenamiento, decidiremos», dijo pese a remarcar que el '7', que regresa de lesión tras perderse los cuatro últimos partidos, «está bien».

Confirmó la presencia de Bellingham, que salió tocado del pleito del pasado sábado frente al Girona pero ha elevado su nivel en las últimas semanas para volver a ser el todocampista que deslumbró el pasado curso. «Lo que ha cambiado es la dinámica del equipo. Ahora tenemos más movilidad arriba y él se aprovecha de esto. Ha marcado, claro, y eso es importante, pero su actitud está siendo la misma», manifestó sobre el inglés en una rueda de prensa en la que volvió a mostrarse preocupado por los problemas físicos que está padeciendo el Real Madrid. «Cuando tienes tantas lesiones y algunas de larga duración, es complicado rotar», explicó el preparador de un equipo en el que pocos han logrado esquivar la enfermería.

Entre los supervivientes se encuentra Valverde, al que Ancelotti volvió a cubrir de elogios en la previa del choque ante el Atalanta. «Valverde es un caso especial, porque ha jugado de lateral, pivote, interior, extremo... Si alguien dice que no le gusta ser extremo, no me importa, porque con él de extremo hemos ganado dos Champions. Es un jugador fundamental para este equipo», enfatizó.

El secreto del éxito

Alabó también a Gian Piero Gasperini, técnico del Atalanta y con el que mantiene una buena amistad. «Él estaba en la cantera de la Juventus cuando yo estaba allí. Está haciendo un trabajo fantástico. Cada temporada le cambian a muchos jugadores, pero sabe adaptarse. Juego intenso, bonito. Su trabajo es espectacular», resaltó sobre un preparador que, al igual que Carletto, ha sabido mantenerse durante varias temporadas en la cresta de la ola.

¿Cuál es el secreto?, le inquirieron al entrenador del Real Madrid, que aplicó la lógica más elemental del fútbol. «El entrenador aguanta si el club aguanta; si no, el entrenador no aguanta. Es así de sencillo. No existe otra receta», apuntó entre risas. «Es muy importante para el éxito la relación club-entrenador. La base debe ser la confianza. Si tienes éxito, es porque esta relación ha sido muy buena», agregó antes de cerrar la que pudo ser, al fin, una rueda de prensa en la que no apareciese el nombre de Mbappé.

«Esta noche podía ser la primera rueda de prensa sin hablar de Mbappé y has llegado tú», bromeó Ancelotti, que volvió a sacar la cara por el astro francés. «Mbappé está bien, mejorando. Le he dado la confianza que necesita un jugador que llega nuevo al club. En los dos últimos partidos lo ha hecho bien, empieza a tener una buena dinámica y su partido mañana puede ser muy importante para nosotros», completó.