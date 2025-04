Las lesiones avivan la amenaza de huelga por la sobrecarga de partidos: «Es un tema de sentido común»

Isaac Asenjo Madrid Martes, 24 de septiembre 2024, 11:49 | Actualizado 16:33h. Comenta Compartir

El lamento de Rodri sobre el césped del Etihad Stadium tras romperse el ligamento cruzado de su rodilla derecha hizo que todos volvieran su mente hacia las palabras que el propio jugador del Manchester City había pronunciado días antes sobre la saturación del calendario, algo que les obliga a disputar cada vez más partidos en menos tiempo. El campeón de Europa con España es una de las voces que amenazan con una huelga que ha encontrado respaldo en otros muchas estrellas del fútbol. «Todas las lesiones tienen que ver con los números de partidos jugados por los futbolistas. Cuanto más corras y juegues es peor. Las selecciones quieren ganar y los equipos también. Esto no va a cambiar. Lo que hay que hacer es adaptar las normas y los calendarios. Algo hay que hacer para adaptar la situación actual. Tienen que distribuir las horas que los futbolistas juegan», afirmó recientemente el doctor Pedro L. Ripoll, una eminencia en la rama de la traumatología.

En ocho de los últimos nueve partidos de Primera División ha habido hasta 15 lesionados, el más grave Ter Stegen, portero titular y capitán del Barcelona, que se rompió en una acción ante el Villarreal el tendón rotuliano. Más de 50 problemas físicos ha habido desde el inicio de la temporada en España. «Hay futbolistas que están destrozados, no paran de viajar, es un tema de sentido común», dijo en una entrevista radiofónica David Aganzo, presidente de la Asociación de Futbolistas Españoles, que defiende, como no puede ser de otra manera, el papel de los jugadores. El exdelantero comparte las últimas voces de los deportistas que ponen sobre la mesa la posibilidad de un parón histórico. «Es un derecho que tienen los trabajadores, en España es más fácil pero a nivel internacional nos tendríamos que poner de acuerdo todos y ver qué competición parar. Ellos quieren lo mejor para el fútbol, y que el espectáculo esté equilibrado entre la parte económica y de descanso. «El calendario no tiene ningún tipo de sentido», se sumó a las críticas el lateral del Real Madrid Dani Carvajal.

El fútbol tiende a agotarse

Mientras jugadores y entrenadores continúan con el aluvión de reproches por la saturación del calendario, y reclaman soluciones, ven cómo las quejas caen en saco roto a la vez que el formato revolucionario de la nueva Champions y el del Mundial de Clubes o la Liga de Naciones levanta polvareda en un curso que puede llegar a tener cerca de 80 partidos. Tres días de Liga de Campeones con seis enfrentamientos en juego cada noche, tres partidos de Liga de distintas jornadas, anteriores y posteriores, y todo eso antes de un fin de semana con hasta diez partidos hasta el próximo lunes. Días que dan muestra de lo apretado que está el calendario en el mundo del fútbol, que arrancó con la competición doméstica a mitad de agosto, en pleno verano de Eurocopa y los Juegos de París. «El fútbol necesita reflexionar. El objetivo es intentar jugar menos partidos y, así, evitar lesiones. Los futbolistas no tienen ningún problema en bajarse el salario si juegan menos», se mojó hace días Carlo Ancelotti, técnico del Real Madrid, que no hace mucho se quejó de que «LaLiga, la Federación, la FIFA, la UEFA...cada uno piensa en lo suyo, y los que tienen que pintar más que son los jugadores, no pintan nada».

«El problema es que la UEFA y la FIFA crean partidos extra. No les importamos, el dinero habla por ellos», aseguró la estrella belga del Manchester City Kevin De Bruyne hace unas semanas, poco antes de lesionarse en la ingle, percance que le tendrá fuera de los terrenos de juego de manera indefinida. Para Maheta Molango, director ejecutivo de la Asociación de Futbolistas Profesionales de Inglaterra (PFA), la clave está en el paso al frente de los futbolistas: «Los jugadores más importantes se han responsabilizado. Y tienen una voz poderosa. El sindicato inglés irá tan lejos como quieran los futbolistas que vayamos». «Si seguimos así, vamos a destruir la industria del fútbol», añadió David Terrier, presidente del sindicato francés, de la sección europea de Fifpro.

Hace unos días, la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales (FIFPro) denunció que «algunos jugadores disfrutan sólo del 12% del año natural, menos de un día completo de descanso a la semana. como tiempo libre, contraviniendo las normas internacionales de Seguridad y Salud en el Trabajo». Según el estudio de este sindicato, el «54% de los 1.500 jugadores analizados en el estudio relativo a la pasada temporada se enfrentaban a una carga de trabajo excesiva o elevada, algo que el citado estudio cifra en 55 partidos o más al año, y un número significativo de ellos superaba los límites recomendados por los expertos médicos». «Hay que reducir los partidos», señaló recientemente el entrenador del Barça, Hansi Flick.

El mismo informe pone de ejemplo a jugadores de Julián Álvarez, flamante fichaje del Atlético de Madrid, que disputó el curso pasado hasta 75 encuentros entre el City y la selección de Argentina, o Phil Foden, que jugó 72 partidos entre su club, también el City y la selección de Inglaterra. Los mismos que el colombiano Luis Díaz o el uruguayo Darwin Nuñez, todos ellos en las filas del Liverpool. Otro 'red' como el neerlandés Cody Gakpo, el jugador del Aston Villa John McGinn, motor incombustible de Escocia, o el centrocampista del Madrid Fede Valverde llegaron hasta los 71. «Quizás por primera vez, muchísimas voces están hablando sobre los jugadores. Si algo va a cambiar, será ellos. Este negocio puede ser sin directivos, puede ser sin directores deportivos, puede ser sin medios de comunicación, puede ser sin propietarios, pero ¿sin jugadores? Sin ellos, no se puede jugar», apoyó en la crítica Pep Guardiola.