La copa falsa que Messi levantó tras la final del Mundial

La copa que Leo Messi levantó y paseó por el estadio Lusail de Qatar tras proclamarse Argentina campeona del mundo era falsa. La auténtica la llevaba Ángel Di María. El trofeo que exhibió Messi durante su recorrido triunfal por el escenario de la final del Mundial para protagonizar la imagen más icónica del campeonato era una réplica de la original, perteneciente a un matrimonio argentino que se encontraba en las gradas. Messi no se enteró de que la Copa del Mundo que llevaba en sus manos era una imitación hasta que se lo dijo sobre el césped Di María, pero el capitán de la flamante campeona, radiante de felicidad, lejos de enfadarse, se lo tomó con humor.

«Di María le decía a Leo que había dado la vuelta olímpica con una copa trucha. Él tenía la verdadera, por eso se reían», según ha desvelado el fotógrafo de 'Clarín' y 'Olé' Fernando de la Orden, tal y como recoge el diario 'El País'. «Los dueños de la copa trucha somos nosotros, y se la pasamos a los jugadores en la cancha», reveló posteriormente Paula Zuzulich, aficionada de La Plata que junto a su marido ordenó fabricar en Argentina una réplica de la verdadera, como talismán durante la disputa del Mundial, y decidieron llevarla al estadio en el que se disputó la final.

El propio Ángel Di María, que al principio de los festejos estaba en la portería opuesta a Messi, reveló la conversación que mantuvo con el exazulgrana mientras advertía al capitán de Argentina que la copa que tenía en sus manos no era la oficial de la FIFA. «Los encargados de seguridad me decían 'por favor no le des la copa a nadie', y yo les decía 'pero si allá hay otra copa', y ellos me dijeron 'no, no, la que tenés vos es la verdadera, por eso estamos con vos'. Eso fue lo que después le dije a Messi», declaró Di María para aclarar de forma definitiva el malentendido con una fotografía que es la imagen con más 'likes' de la historia en Instagram (más de 74 millones de 'me gusta').

Resina y cuarzo en su interior

El caso es que la Copa del Mundo falsa entró en el estadio Lusail guardada en una mochila para que no fuese descubierta. «Después del último penal sacamos la copa y empezamos a festejar. En un momento pasa un familiar de Paredes y le gritamos que queríamos que Leandro nos firmara la copa. Así empezó la locura de la copa. Ingresó al campo de juego, la agarraron los jugadores y termina Leo dando vueltas con la copa», reconoció a 'Clarín' Manuel Zaro, dueño del trofeo falso, en vísperas de Año Nuevo. «Logramos que la firmaran Leandro Paredes, Lautaro Martínez,, Guido Rodríguez, Nico González y Angelito Di María», añadió.

«Esta copa tiene el peso de la original, está hecha con resina y cuarzo en el interior y bañada con una pintura símil oro. La habíamos encargado hace varios meses y la idea era que los jugadores pudieran firmarla, nada más. Fueron como 45 minutos que la copa estuvo en manos de un jugador a otro, de un familiar a otro. Se sacaban fotos, todo fue muy lindo, pero queríamos que volviese a nosotros. Por suerte volvió en manos de Lautaro Martínez», se congratuló el propietario del trofeo copiado.

«En la tribuna me decían 'perdiste la copa'. Nos divertíamos, pero queríamos que volviera. Ahí le grité a un par de jugadores 'si ves la copa que tiene Paredes es la nuestra', y al final la trajo Lautaro. Ahí vino personal de la FIFA y nos la pidió para confirmar que no era la original». La anéctoda ya forma también parte de la historia del título mundial conquistado por fin por Messi, víctima de una situación surrealista que ha provocado la indignación de hinchas argentinos con la familia dueña de una copa imitación de la auténtica, y que guarda el matrimonio en su domicilio de La Plata.