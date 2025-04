Haaland elige el Manchester City El propio portavoz de su familia ha anunciado que el ariete ha dicho no a las últimas ofertas del Real Madrid y del Bayern y se irá con Guardiola en búsqueda de la Champions

Erling Haaland ha deshojado la margarita primaveral y será el ariete que desea Pep Guardiola para intentar el asalto definitivo a la Champions en su sexta temporada al frente del Manchester City. Así lo ha confirmado el propio portavoz de la familia, Jan Aage Fjortoft, después de que las negociaciones entre el jugador noruego y el club inglés hayan llegado a buen puerto y de que el propio entorno del futolista haya informado la semana pasada al Real Madrid y al Bayern de Múnich de su decisión. Incluso, el todavía ariete del Borussia Dortmund ha pasado el reconocimiento médico con los 'sky blues' en una clínica de Bruselas.

El City, recientemente eliminado por el Real Madrid en semifinales de la máxima competición continental quizá por la falta de un 'killer', gana así la batalla por la contratación del delantero a otros grandes clubes europeos. Además del club blanco y del equipo bávaro, el Barcelona y el PSG también estaban deseosos de reforzar su ataque con un ariete de solo 21 años que ha marcado 61 goles en 66 partidos de la Bundesliga desde que fichó por Dortmund a principios de 2020. No es oficial, pero el City abonara los 75 millones estipulados en una cláusula liberatoria y pagará a Haaland en torno a un millón de euros netos al mes.

Los acontecimientos se precipitaron este lunes a raíz de diversas informaciones en medios alemanes que avanzaban el final del culebrón. 'Sky Germany', canal de televisión que posee los derechos audiovisuales del campeonato alemán, anticipó que el jugador ya había trasladado al club de la cuenta del Ruhr su deseo de irse y que el Manchester City también se había puesto en contacto con el Dortmund para abonar lo estipulado y cerrar el fichaje. El periódico Bild y la revista Kicker, citando fuentes no identificadas, también subrayaron que el acuerdo se haría oficial en los próximos días, seguramente una vez que se decida el título de la Premier League por el que compiten el City y el Liverpool.

Como posible sustituto de Haaland, el Dortmund está interesado en el delantero del Salzburgo, Karim Adeyemi. El director deportivo del Dortmund, Sebastian Kehl, no ha dicho nada de manera oficial, pero ya anticipó el domingo que el club amarillo quería tener claridad sobre el asunto de Haaland esta semana.

Tras muchos meses de rumores y negociaciones, guiños y tiras y aflojas, Haaland se ha decantado por la multimillonaria oferta presentada por el City, club en el que llegó a jugar el padre del atacante nórdico y que precisa un '9' porque con los arietes mentirosos que utiliza Guardiola no le ha llegado aún para conquistar la Champions. El noruego, sin embargo, no responde al perfil de delantero que agrada al técnico de Sampedor. Xavi Hernández, técnico del Barça, se llegó a reunir con Haaland y su entorno hace semanas, pero, acuciados por su crisis económica y el límite salarial, los culés asumieron pronto que no podían cumplir las pretensiones económicas del jugador.

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, soñó igualmente con poder fichar el mismo verano a Haaland y a Kylian Mbappé, pero tampoco ha podido competir con los petrodólares del City. Según algunas informaciones, el difunto Mino Raiola, agente de Haaland, pidió establecer una cláusula de liberación de 150 millones en su segundo año, facilitando una posible salida, a lo que Florentino se negó rotundamente.

Haaland, de viaje por Madrid

El no de Haaland al Real Madrid supone en teoría un paso más para la contratación de Mbappé, precisamente este lunes de viaje por Madrid. Según informó la Cope, el delantero comió en un restaurante de la capital de España junto a su compañero Achraf Hakimi, del hermano del defensa marroquí formado en la cantera del Real Madrid y otras dos personas. Se da la circunstancia de que Mbappé y Achraf disfrutan de los tres días libres que concedió el técnico Mauricio Pochettino a la plantilla del PSG.

Asimismo, la visita de Mbappé a Madrid coincide con el viaje del presidente del PSG, Nasser Al Khelaïfi, a la capital española. El máximo dirigente del club parisino también tenía en su agenda un viaje a la ciudad para acudir en el estadio Wanda Metropolitano a un acto de la ECA, la asociación europea de clubes que preside el empresario catarí, que se celebra en el Wanda Metropolitano.

Los medios franceses anticiparon hace días que el entorno del jugador tenía previsto desplazarse esta semana a Madrid para negociar con el campeón español. El pasado jueves, la madre del futbolista, Fayza Lamari, tuvo que desmentir las informaciones que aseguraban que se había llegado a un principio de acuerdo entre el PSG y el jugador para la renovación de su contrato. En el Real Madrid insisten en que están muy tranquilos.