La globalización llega a los clubes aficionados extremeños

El fútbol aficionado extremeño no se escapa a la globalización. Raro es el club de las categorías más humildes que no cuente con algún extranjero ... en sus filas. Algo que no deja de sorprender por la propia identidad local y el arraigo de estos equipos, sin apenas recursos, a la población de origen. Pero es una tendencia que cada temporada crece exponencialmente. En este curso que acaba de bajar el telón en la Primera y Segunda Extremeña hubo 899 jugadores federados de otras nacionalidades diferentes a la española, según datos facilitados por la Federación Extremeña de Fútbol. Un fenómeno que se propaga cada vez más por toda España y que Extremadura tampoco es ajena, aunque en menor medida. «Está sucediendo a nivel nacional en todas partes. En Extremadura ha entrado un buen volumen de futbolista extranjero, pero no tan gran grande como en otras comunidades como Madrid o Andalucía», explicaba Sergio Merchán hace unos meses cuando todavía era secretario de la FExF.

Desde hace cinco campañas la presencia de futbolistas no españoles en el fútbol regional más modesto se ha triplicado. En la 2019-20 había 363, la siguiente se movió en esas cifras (350), pero a partir de la 2021-22 ya se disparó a los 619 extranjeros y la pasada a 705. Este 'boom' se debe a la mayor red de representantes que se mueven en estos mercados internacionales y se fijan en el fútbol más humilde como trampolín de entrada al fútbol europeo. «Hay mucho agente que ofrecen este tipo de jugadores a los clubes. Según nos comentan algunos dirigentes, los clubes tienen gran dificultad para encontrar jugadores de la zona, sienten que hay poca participación y compromiso del futbolista de casa», exponen desde la FExF. Noticias relacionadas El caso atípico del Fútbol Playa Badajoz «En lo personal buscas la oportunidad de un club más grande» La presencia de un club tan singular como el Fútbol Playa Badajoz CD hace que la nacionalidad más repetida esta temporada en los dos escalones más bajos del fútbol extremeño haya sido la colombiana. Le siguen Marruecos, Brasil, Argentina y Portugal. El fútbol aficionado sobrevive con la implicación de seguidores que sienten al equipo de su pueblo como algo propio y se autogestiona con rifas, la barra del bar y lo poco que deje la taquilla. Los futbolistas juegan por afición. No existe una contraprestación económica. Por eso también llama la atención que en estas categorías recale tanto jugador extranjero. Y el motivo es precisamente ese al no existir una relación laboral. Lo explica el secretario federativo. «Para competir a nivel profesional ya necesitan un permiso de residencia. En competiciones territoriales con el pasaporte es suficiente», apuntaba el entonces secretario. Para la gran mayoría es su puerta de entrada al fútbol europeo. El inicio de una aventura para cumplir un sueño. Este tipo de perfiles buscan hacer un buen año y servir de escaparate. «Vienen para darse a conocer, como proyección al fútbol europeo. A lo mejor de los doscientos que están jugando en Primera Extremeña cuatro o cinco llegan el año que viene a Tercera», señala. Además, gran parte dispone de los trámites ya realizados al llevar tiempo en el fútbol español y la FExF solo tiene que hacer un cambio de ficha. «Ya vienen con licencias de otras federaciones», expone. Esta tendencia de buscar el fútbol modesto como escaparate para entrar en el fútbol español, e incluso europeo, también se utiliza para captar talento joven. «Es más fácil y tiene que ser mayor de edad. Si es menor de edad se exige más documentación, un cambio de expediente académico y la autorización del padre, madre o tutor», explican desde la FExF. En el caso del Playa Badajoz, que acaba de ascender a Primera Extremeña, ha colocado a varios jugadores en categorías más altas, incluso en otros países europeos. «Tenemos algunos jugadores comprometidos con otros clubes tanto de España como europeos», cuenta John Angarita, entrenador y responsable del club pacense junto a su esposa Elisabet García.

