El Gévora, a saldar cuentas con el fútbol

«Después de tantos sofocones y disgustos, nos ha tocado un premio y a ver si podemos rematarlo». Son las impresiones de José Mateo, presidente ... del CD Gévora, pero la secundarían un porcentaje casi absoluto de los algo más de 2.000 vecinos de la pedanía pacense. Su equipo disputa este miércoles (20.30 horas) el partido más importante de sus más de 60 años de historia. Pero desean que pronto ese compromiso ante el Playas de Sotavento quede obsoleto en el ranking de hitos. Sería síntoma de que el nombre del club extremeño se ha colado en el bombo del sorteo de este jueves (13.00 horas) en Las Rozas correspondiente a la eliminatoria inicial de la Copa del Rey. Sería su estreno en el torneo del KO y se medirían a un equipo de Primera División. «Lo que se va a jugar mañana –por hoy–, ojalá me equivoque, pero es muy difícil que ocurra otra vez, casi imposible, hay que disfrutar del día».

Los caprichosos designios del destino deparaban un giro de trama inesperado para la castigada familia verdinegra, ya que el Gévora a priori no ostentaba ese privilegio. Por quinto año consecutivo se quedaba a las puertas del ansiado ascenso a Tercera RFEF. El pasado mes de junio caía en la final del playoff ante el Puebla y la maldición agrandaba su ya de por sí alargada sombra. «Perdimos una en los penaltis, esta última hicimos muy buen juego... Al final piensas, '¡qué tenemos que hacer! ¡qué he hecho en otra vida para merecer esto! No es normal, porque en todas las finales nos pasa algo», se lamenta el dirigente del conjunto gevorense.

Apenas unos días después y aún compungidos por el desenlace de la temporada, aguardaba una oportunidad de enjugar sus lágrimas, pero volvió a salir cruz. Cayeron ante el Playas de Badajoz en la final de la primera edición de la Copa Extremadura, cuyo ganador se adjudicaba el derecho de acudir a la fase preliminar del torneo del KO a nivel nacional. Tras aquella nueva decepción, José Mateo reconoce que le llegaron rumores de las dificultades del equipo de La Guajira para tramitar su inscripción y finalmente recibieron la comunicación de que disputarían la previa copera. El fútbol les debía al menos una, «con esto ya me conformo, me quita todas las penas de aquí para atrás», sostiene.

La gente está volcada y se respira ambiente de grandes ocasiones en una localidad que vive el fútbol con mucha intensidad. «Están contentos, con muchas ganas de que llegue el momento y de disfrutarlo, muy ilusionados». De las 1.500 entradas que se han puesto a la venta ya han volado alrededor de un millar y todo indica que el Municipal registrará un lleno casi total de aficionados locales, porque los canarios apenas han solicitado unas 20 localidades. Para dar cabida a todos los que quieren acompañar al Gévora en esta cita sin parangón, la directiva ha gestionado con el Ayuntamiento de Badajoz la instalación de gradas supletorias de la FMD, así como otras procedentes de Montijo. También se han implementado refuerzos y mejoras en el sistema de iluminación para que esté todo listo para la ocasión.

En caso de sellar su clasificación, el siguiente duelo no se disputaría en ese escenario, ya que no reúne los requisitos que exige la Federación para esa competición. Al respecto, el presidente del equipo pedáneo asegura que aún no ha gestionado nada, que la prioridad sería mudarse al Nuevo Vivero, pero no se han iniciado contactos para concretar esa posibilidad. «La idea es jugar en el campo del Badajoz, porque somos una pedanía de allí; tanto para el pueblo como para la ciudad sería bonito que así fuera, pero no hemos hablado nada». Resalta que no conoce personalmente a los propietarios de la escuadra blanquinegra, que posee la cesión del estadio, pero ha emitido una invitación para que su director general, Javier Peña, acuda al palco este miércoles y este ha confirmado su presencia en el encuentro.

Pocas referencias del rival

En cuanto al rival, el UD Playas de Sotavento, José Mateo admite que el entrenador del Gévora, Martín Fernández, no ha podido recopilar mucha información y los datos que manejan se limitan a algún vídeo de un partido y un informe. El grupo que dirige Tillo Lasso milita en la Regional Preferente de Las Palmas, en la que tras cinco jornadas ocupa la decimocuarta posición con seis puntos, empatado con los puestos de descenso, después de cosechar dos derrotas iniciales, tres empates y una victoria, la conseguida el pasado fin de semana frente al Valleseco (2-0). Los isleños han llegado al último eslabón de acceso al torneo copero tras derrotar en su eliminatoria anterior al CD Vera a domicilio (0-1).