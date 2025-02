Colpisa Domingo, 14 de enero 2024, 22:37 Comenta Compartir

Como siempre ocurre tras las finales, Florentino Pérez, atendió tras el partido a los medios, se mostró inconformista y se mostró incómodo cuando le preguntaron por Mbappé en Movistar: «Estoy contento porque la afición está encantada de haber visto un buen partido. Hay muchos madridistas aquí en Arabia, como se ha podido comprobar, que habrán pasado una de las noches más felices»

¿Muchos goles en dos partidos?: «En estos torneos de dos partidos, lo normal es que pasen cosas así; hemos jugado muy bien, la gente se ha divertido y hemos transmitido a los fans de por aquí que tenemos un gran equipo y que todos los años vamos a trabajar duro para dar ilusión a los cientos de millones de aficionados».

Se refirió a Vinicius, héroe de la final con un 'hat trick': «Brilla casi siempre, hoy se los ha merecido y está muy feliz. El esfuerzo que hace en cada partido es fenomenal, por eso es uno de los mejores del mundo. Es muy joven, está feliz y es que es muy bueno y cada año va a ser mejor».

No le gustó al presidente la pregunta de la periodista Mónica Marchante sobre Mbappé. «Realmente no es el día para hablar de esto, es el día para felicitar a los jugadores que tenemos, no a los que tienen otros equipos».

También se refirió a la reciente renovación de Carlo Ancelotti: «Verdaderamente es un entrenador que le va muy bien al estilo del Madrid, por su manera de entender el fútbol como por su comportamiento ejemplar en cada partido, encajan muy bien Real Madrid y Ancelotti».

Sobre su relación con Laporta, Florentino Pérez dijo que «está muy bien, tenemos una relación institucional muy buena, sé el esfuerzo que están haciendo. Hoy está triste como yo estoy feliz».

Frunció el ceño el alto dirigente merengue al preguntarle por los árbitros y por si le inquieta la situación tras el 'caso Negreira'. «Tampoco es día para hablar de los árbitros. Estoy preocupado por todo lo que rodea al fútbol, pero hoy solo me preocupa la ilusión de los aficionados».