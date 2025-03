La Federación carga contra Hermoso y le amenaza con acciones legales

Silvia Cantera y Juanma Mallo Sábado, 26 de agosto 2023, 09:18 | Actualizado 19:44h. Comenta Compartir

A la Federación Española de Fútbol no le gustó nada el comunicado conjunto de más de ochenta futbolistas pidiendo el cese de los actuales dirigentes, tampoco la nota emitida por Jenni Hermoso en la que decía que el beso no fue consentido, que se había sentido víctima de una agresión y que esta entidad la había presionado a ella y a su entorno para rebajar el tono de las críticas contra Luis Rubiales. Esa primera carta estaba firmada por las 23 ganadoras del mundial y otras jugadoras en activo y retiradas que pedían el cese de los dirigentes actuales. Aseguraban que ninguna jugaría con la camiseta de la selección española hasta que se produjeran la marcha de Rubiales y Vilda.

Tanto es así que la Federación ha lanzado este sábado un duro ataque contra la víctima del escándalo. No uno, sino dos comunicados del organismo han tratado de desmentir a Jenni Hermoso y han hecho lo posible por poner en el punto de mira a la deportista, como ya lo había hecho el propio Rubiales en la rueda de prensa en la que negó a gritos que fuera a dimitir. Primero cargó contra la nota emitida por el sindicado, y este sábado lo ha hecho contra la futbolista, a la que acusa de mentir y asegura que dispone de «todos los informes pertinentes y peritajes» que lo demuestran.

Con las dos comunicaciones, la FEF busca a la desesperada convencer a las instituciones y a la opinión pública de que su presidente no ha mentido al detallar su rocambolesca versión sobre lo que ocurrió en la entrega de medallas de Sídney, en la que Rubiales acabó besando a Hermoso en un gesto que ella niega que fuera consentido ni compartido. La contundencia de la carta conjunta de las jugadoras y el comunicado posterior de Jenni Hermoso en el que remarcaba este extremo fueron determinantes para que el máximo organismo del fútbol quisiera reafirmarse en sus argumentos.

En el primero de los comunicados incluye cuatro fotos que intentan justificar la versión del presidente. Ninguna de las imágenes que adjuntan y explican con detalle incluye el beso del mandatario a la campeona del mundo. Su tesis es que Jenni levanta en el aire a Rubiales, que se abraza a ella para no caer. En base a este juicio, el colectivo encabezado por Rubiales no solo defiende a su presidente sino que anuncia que tomará acciones legales para defender su «honorabilidad». Según el duro comunicado contra el escrito del sindicato de futbolistas, los argumentos dados por Rubiales «son absolutamente ciertos» y «no miente».

Segundo comunicado

En el segundo comunicado, hecho público este sábado por la tarde, carga de nuevo directamente contra la futbolista. «Debemos manifestar que la Sra. Jennifer Hermoso miente en todas las afirmaciones que formula en contra del presidente, como tendremos ocasión de acreditar en el momento oportuno». Asimismo, la Federación recuerda las primeras afirmaciones de la delantera con posterioridad al encuentro y se basa en ello para intentar demostrar que hay terceras personas que están detrás de la jugadora con el objetivo de buscar la «suspensión de las funciones del presidente de la Federación».

«Resulta extraordinariamente incomprensible que la Sra. Hermoso, pese a calificar el beso superficial como 'una mera anécdota sin trascendencia' en sus declaraciones ante el welfare officer de la FIFA – inmediatamente después de haber acaecido los hechos –; o a declarar ante los medios de comunicación que 'yo solo puedo decir que ha sido el momento, la efusión y del momento, que no hay nada más allá, y que se va a quedar en una anécdota y ya está, que… la gente… si le quiere dar bombo se lo va a dar y quien no pues no' ; y que además colgó en las redes sociales un vídeo en el que ella señala que había autorizado ese beso como muestra de efusividad con un 'vale'; afirme ahora en ese elaborado comunicado que considera las referidas anécdotas como un 'abuso en el que no medió consentimiento', sintiéndose 'vulnerable y víctima de una agresión, un acto impulsivo y machista fuera de lugar y sin ningún consentimiento por mi parte'».

A juicio de la federación, Rubiales ha expuesto «de una forma clara y sencilla cómo se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad». Por ello, adelantan que demostrarán «cada una de las mentiras que se difundan» bien por representantes o por la propia jugadora. «La RFEF lamenta que después de un éxito deportivo tan extraordinario como el acontecido en el Campeonato del Mundo de Fútbol no se pueda estar celebrando como la situación y el éxito merece por causas completamente extradeportivas», subrayan en un nuevo intento por acallar a las futbolistas.

La versión de la RFEF

En el primer comunicado de la federación incluye cuatro fotos con las que intenta justificar a su presidente, que en la rueda de prensa aseguró que Hermoso lo alzó en brazos y respondió con un «vale» a su ofrecimiento de «¿un piquito?». Ninguna de las imágenes sin embargo, pertenece al beso en la boca de Rubiales, que agarra la cara de la campeona del mundo con ambas manos.

Foto 1

Ampliar

«La Sra. Jennifer Hermoso, con los brazos, agarra al Sr. presidente de la RFEF por la espalda, mientras que el Sr. presidente tiene los brazos sueltos en la parte superior de la espalda de la jugadora. Por tanto, ninguna fuerza podía ejercer. Se puede ver como el Sr. presidente tiene los talones de los pies ligeramente levantados», asegura el comunicado.

Foto 2

Ampliar

La Sra. Jennifer Hermoso mantiene los brazos agarrando por la espalda al Sr. presidente. El Sr. presidente mantiene los brazos en la parte superior del cuerpo de la jugadora. Se comprueba como el Sr. presidente tiene ya los talones mucho más elevados.

Foto 3

Ampliar

«La Sra. Jennifer Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras que el presidente debe acercar sus brazos a la espalda de la jugadora como fruto de que lo ha elevado del suelo y para mantener el equilibrio. Resulta indiscutible la inclinación de la espalda de la Sra. Jennifer Hermoso que se produce cuando está realizando una acción de fuerza. Los pies del Sr. presidente están claramente y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza realizada por la jugadora», justifica el comunicado.

Foto 4

Ampliar

«La Sra. Jennifer Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras el presidente debe seguir agarrándose a la jugadoras para no caer y se constata de manera evidente que el arqueo del cuerpo de la jugadora se corresponde con la fuerza de elevación del Sr. presidente que está realizando. Los pies del Sr. presidente están ostensiblemente levantados del suelo fruto de la acción de la jugadora», asegura la Federación Española de Fútbol. «Las pruebas son concluyentes. El Sr. presidente no ha mentido», opina el máximo organismo del fútbol.

Temas

