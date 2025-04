La Federación deja a Rubiales sin sueldo ni vehículo oficial El dirigente, provisionalmente apartado de su cargo por la FIFA aunque no cesado, también ha tenido que entregar el ordenador y el móvil corporativos y no contará con los servicios jurídicos federativos

Colpisa Martes, 29 de agosto 2023, 17:52 | Actualizado 18:07h.

Luis Rubiales, provisionalmente apartado de su cargo como presidente de la Federación Española de Fútbol (FEF) por la FIFA, no contará con su sueldo ni tampoco con vehículo oficial mientras esté suspendido. Asimismo, el todavía dirigente, pues no ha sido cesado, ha tenido que entregar el ordenador y el móvil corporativos y no podrá recurrir a los servicios jurídicos federativos para su defensa.

El mandatario percibe un suculento salario de 634.518,19 euros brutos anuales, según se detalla en el portal de transparencia de la FEF. A esta retribución fija se suma una ayuda para la vivienda de 36.000 euros anuales y 250.000 más al año como vicepresidente y miembro del comité ejecutivo de la UEFA.

La suspensión de empleo y sueldo se deriva de la activación de los protocolos internos de la FEF a raíz de la suspensión provisional de la FIFA. Esta decisión tomó cuerpo tras la reunión de los diferentes dirigentes territoriales este lunes en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.