Fallece a los 85 años el extécnico blanquinegro Colin Addison
El técnico inglés dirigió al club extremeño en la temporada 1995-96, cuando militaba en Segunda División
Domingo, 2 de noviembre 2025, 01:00
La familia blanquinegra llora esta semana la pérdida de uno de sus entrenadores más ilustres. Colin Addison ha fallecido a los 85 años dejando un ... legado indeleble en el Badajoz durante su corta, pero intensa etapa. El técnico inglés dirigió al club extremeño en la temporada 1995-96, cuando militaba en Segunda División, logrando la sexta plaza.
Solo el 'golaverage' impidió que se adjudicara el último billete que daba derecho a disputar el playoff de ascenso a Primera, posición que finalmente ocupó el Extremadura CF, que terminó ascendiendo a la élite.
