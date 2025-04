El marrón de hacer de Courtois

Bélgica y Eslovaquia disputan este lunes (18.00 horas / La2 y Teledeporte) el segundo partido de la primera jornada del Grupo E de la Eurocopa 2024 ... , en el que también están Rumanía y Ucrania. Y lo harán rodeados por la polémica que azota aún a la selección belga por la ausencia de Thibaut Coutois en esta Eurocopa por una serie de discrepancias con el seleccionador Domenico Tedesco, además de las dudas generadas por su grave lesión de rodilla, de la que se recuperó a finales de temporada. Todas las miradas recaen en Koen Casteels, el que hasta ahora era el portero suplente de la selección y que tiene el marrón de suplir al que está considerado uno de los mejores guardametas del mundo. El cancerbero del Wolfsburgo ha salido al paso de las dudas que rodean su presencia bajo los palos en este torneo.

«No siento ninguna presión extra porque tengo que sustituir a Thibaut Courtois. Nunca he dudado de mí mismo. No tengo ningún problema en que se hable de Thibaut. Todos aquí quieren rendir lo mejor que puedan. He construido mi propia carrera. No me queda nada que demostrar. Es bonito que el entrenador haya dicho antes del torneo quién será el titular, pero no voy a hacer nada especial», aseguró Casteels, que esta próxima temporada jugará en el Al-Qadsiah de Arabia Saudí, dirigido por Míchel, tras trece años en la Bundesliga.

La selección belga quiere cerrar el capítulo sobre la ausencia de Courtois, como quedó demostrado durante la comparecencia de Casteels ante la prensa. Stefan Van Loock, jefe de prensa de Bélgica, intervino al siguiente intento de los periodistas de conocer más opiniones del portero para terminar con las preguntas sobre el meta del Real Madrid: «El capítulo de Courtois ya está cerrado», zanjó. Ello no evitó que Casteels dejara claro que no le ha afectado saber que será el portero titular ante Eslovaquia: «No soy diferente en los entrenamientos ahora que soy titular. Siempre me preparo como si tuviera que jugar, hice lo mismo como segundo portero. No voy a hacer cosas especiales de repente», concluyó.

Casteels coincidió con Courtois en las categorías inferiores del Genk pero mientras que Thibaut se marchó al Chelsea antes de fichar por el Atlético de Madrid, Koen firmó con el Hoffenheim para consolidar una carrera en la Bundesliga. El año pasado tuvo una oferta del Sevilla y el próximo año jugará en Arabia Saudí. Caastels suma más de 350 partidos como profesional, pero solo ha defendido la portería de los Diablos Rojos en nueve ocasiones.

Conflicto

El conflicto entre Courtois y Domenico Tedesco estalló el 19 de junio del año pasado, cuando el portero decidió abandonar la concentración de Bélgica después de un partido clasificatorio para la Eurocopa contra Austria. El seleccionador no se lo ha perdonado y en su momento ya acusó al portero de haberles dejado tirados. La polémica se agravó después de las acusaciones del propio Courtois, desvelando en el medio Sporza que Tedesco le había presionado e incluso amenazado. En esta misma entrevista, Courtois se descartó para la Eurocopa a causa de la grave lesión de rodilla que estaba atravesando. «Debido a esta lesión, para mí no habrá ninguna Eurocopa. Primero me tengo que recuperar al 100% y es mejor no ponerle fecha. Si tengo suerte, podré jugar algún partido en mayo. Pero nunca podré estar 100% preparado para un gran torneo como la Eurocopa», apuntó sin saber aún que los plazos se acortarían. De hecho pudo disputar la final de la Champions League.

Recuperado completamente, la situación no se ha podido reconducir. «Courtois fue muy claro en su comunicación hace ya unos meses. Conoce su cuerpo, no se siente preparado para competir en una competición de esta intensidad con partidos cada tres o cuatro días. Esta es la última información que tomamos en cuenta», zanjó el seleccionador belga para justificar su exclusión en la convocatoria.