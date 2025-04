Asllani, símbolo de la multiétnica Albania que amenaza a Croacia

El albanés Krstjan Asllani, centrocampista acostumbrado a ejercer en un segundo plano en el Inter de Milán plagado de talento que se ha coronado en ... Italia, es una figura paradigmática de la multiétnica selección que conduce el brasileño Sylvinho y ha desatado la locura de sus emigrantes en Alemania. Este miércoles afronta una final de alto riesgo en la canalla y portuaria Hamburgo ante los croatas.

«Nuestro fuerte es el grupo y tenemos un gran plus que es la afición, que esperamos sea fuego», advierte este jugador de 22 años que vivió un momento muy especial en el estreno ante Italia pese a la derrota. Nació en Albania, pero vive en el país transalpino desde los dos años y hasta hace apenas tres trabajaba como camarero para sacarse un dinerillo durante los veranos.

Se ha criado en Italia, pero se considera un patriota albanés: «Mi sangre es albanesa, en casa hablo el idioma de vez en cuando. Y con mis abuelos mantengo vivas mis raíces. Si estoy en Tirana con la selección y tengo la tarde libre, siempre voy a verlos a su casa en Elbasan», en el centro de su país, a orillas del río Shkumbin.

Su historia sorprende tratándose de un deporte de élite que mueve ingentes sumas de dinero, pero es una más de las que sufren sus compatriotas. Según la ONU, Albania tiene 1,2 millones de emigrantes, lo que representa más del 44% de su población.

«Mi padre llegó a Italia en patera y me cuenta lo dura que era la vida en Albania. Mi madre me tuvo con 18 años y no fue fácil. Sufrieron mucho y lo que hicieron por mí y por mi hermano no tiene precio: siento que no puedo pagárselo, pero lo intento», describió Asllani desde la concentración de Albania en Kamen, ciudad de poco más de 40.000 habitantes en el estado federado de Renania del Norte-Westfalia que forma parte de la región del Ruhr.

Hoy, con el presente y seguramente el futuro económicamente resueltos, Asllani trata de recompensar el esfuerzo de sus progenitores. Cuando fichó por el Inter, se llevó a toda su familia con él a Milán. Su vida ha cambiado desde que ejercía como profesional de la hostelería y salía con sus amigos a la calle para celebrar la victoria de Italia en la pasada Eurocopa.

Un cóctel peligroso

Asllani apela simbólicamente al fuego de su hinchada, pero este tipo de proclamas inquietan a las autoridades locales. Decenas de miles de albaneses y croatas sin entrada, máxima necesidad tras derrotas de ambas selecciones en los primeros partidos ante los favoritos del grupo, y la vibrante Hamburgo. Un cóctel temible. En el barrio de Sankt Pauli, donde los días y las noches se confunden y el nivel de diversión se multiplica, la policía abatió el domingo a un perturbado que amenazaba a la gente con un pico y un cóctel molotov en las horas previas al Polonia-Países Bajos.

El domingo, la UEFA abrió un proceso disciplinario a la Federación Albanesa por el mal comportamiento de su afición en la derrota ante la 'Azurra' en el Signal Iduna Park de Dortmund. Se le imputan los cargos de lanzamiento de objetos, encendido de juegos de pirotecnia, invasión del terreno de juego y transmitir un mensaje provocador impropio de un acontecimiento deportivo. La invasión tuvo lugar en el minuto 90 del partido, poco después de que Albania desperdiciara una gran ocasión para empatar el partido que desbarató Donnarumma.

El Parlamento, cerrado

Según informa la prensa albanesa, hasta el Parlamento de este país ha suspendido sus plenos porque buena parte de los 140 diputados que componen la cámara han viajado a tierras germanas para presenciar los partidos de la primera fase. Un escándalo que se justifica porque es la segunda vez que Albania disputa una Eurocopa y lo hace tras clasificarse como primera de grupo, por delante de la República Checa.

Expectativas enormes, pero enfrente está una Croacia obligada a mejorar tras la severa derrota ante España en Berlín. Ambas selecciones se exigen ganar para mantener vivas sus opciones de estar en octavos. Si Asllani pide fuego a su hinchada, Zlatk Dalic, técnico croata, exige más agresividad y velocidad a un equipo de calidad, históricamente brillante en los Mundiales pero no en los Europeos.