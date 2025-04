Portugal castiga el ataque de entrenador de Montella

Rubén Cañizares Enviado especial a Dortmund Sábado, 22 de junio 2024, 20:26 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

A Montella le dio un ataque de entrenador y el prometedor Turquía-Portugal de Güler contra Cristiano en la Eurocopa acabó siendo un inesperado experimento de rotaciones del seleccionador italiano. No solo dejó en el banquillo a Arda, también a Yildiz, ambos excepcionales ante Georgia, y su tercera licencia fue cambiar de portero. Lo que funciona no se toca, o no se debería, menos para Montella.

Su imprudencia le costó cara. A los 28 minutos, Portugal ya llevaba dos goles de ventaja y generaba las mejores ocasiones. Turquía rondaba el área lusa y tuvo una gran ocasión, nada más comenzar el partido: Aktürkoglu no impactó de lleno con su bota en el área pequeña, ante la siesta de Cancelo. Pero fue un espejismo. En el prime de ambas selecciones, Turquía es inferior a Portugal. Una Turquía B, aún más.

Roberto Martínez también hizo cambios. Bueno, cambio, en singular. Bastante acertado. Dalot al banquillo y Palhinha al verde. El mediocentro del Fulham asumió el trabajo sucio del centro del campo y liberó a Vitinha, Bernardo y Bruno. Por ahí creció Portugal respecto a su primer partido ante Chequia.

Turquía Bayindir, Celik, Akaydin (Demiral, 76), Bardakci, Kadioglu, Ayhan (Yüksek, 58), Calhanoglu, Akgün (Güler, 70), Kökcü (Yazici, 46), Aktürkoglu (Yıldız, 58) y Yilmaz. 0 - 3 Portugal Diogo Costa, Cancelo (Semedo, 68), Rúben Dias, Pepe (Silva, 83), Nuno Mendes, Vitinha (Neves, 88), Palhinha (Rúben Neves, 46), Bruno Fernandes, Rafael Leão (Pedro Neto, 46), Bernardo Silva y Cristiano. Goles: 0-1: min. 22, Bernardo Silva. 0-2: min. 28, Akaydin, en propia puerta. 0-3: min. 56, Bruno Fernandes..

Árbitro: Felix Zwayer (Alemania). Amonestó a Bardakci, Akaydin, Celik, Leão y Palinha.

Incidencias: Partido de la segunda jornada de la Eurocopa en el grupo F disputado en el BVB Stadion de Dortmund.

El jugador del City abrió el marcador en el 22, tras una buena jugada en banda izquierda entre Leao y Nuno, mal despejada por Akaydin. En el segundo palo, Bernardo, más listo y rápido que nadie, recogió ese balón muerto y lo mandó a la red. 0-1.

Seis minutos después, llegó el gol tonto de la Eurocopa. Un contragolpe conducido por Cancelo acabó en un balón al espacio a Cristiano, justo cuando este había dejado de correr. Mientras ambos discutían esa descoordinación, Akaydin decidió ceder la pelota a su portero sin mirar dónde estaba ubicado Bayindir, que había decidido salir de su área pequeña para ofrecer pase. Gol en propia puerta. 0-2.

Antes del descanso, el partido se calentó con varias amarillas que provocaron el enfado de la afición turca, claramente mayoría en el Signal Iduna Park. Roberto Martínez lo leyó inteligentemente. Leao y Palhinha, ambos con cartulina, ya no salieron en la segunda mitad. Riesgo cero ante una posible roja.

Cristiano, generoso

Las pocas opciones que tenía Turquía de soñar con una remontada quedaron sepultadas por completo en el 58. Celik tiró mal la línea de fuera de juego y regaló un dos contra uno de Cristiano y Bruno Fernandes. Sorprendentemente, Ronaldo regaló el gol al del United. En cualquier otro momento de su carrera, hubiera fusilado al portero. 0-3.

Era la séptima asistencia de Cristiano en una Eurocopa y ya supera a Podolski (6) como el jugador con más pases de gol en la historia del torneo. También es el máximo goleador de siempre (14). Con 39 años, y medio jubilado en Arabia, sigue teniendo carrete. Y atracción.

La última media hora, intrascendente, nos dejó a un niño de unos siete u ocho años, y ataviado con la camiseta de Turquía, saltando al campo, llegando hasta Cristiano y haciéndose un selfi con el capitán portugués. Una vez bien, pero dos, tres, cuatro y hasta cinco ya no tanto. Al segundo hincha, este más menudito, que se fue a por Ronaldo, ya no lo se tomó tan bien. Tampoco con otros tres más. La UEFA tiene un problema de seguridad.

Como lo tendrá Montella para aguantar la crítica que se le viene encima. Acabó sacando a Güler y Yildiz, a pesar del 0-3. Tarde. Y miedica. Le van a dar en Turquía por todos lados. Merecido lo tiene