Kroos abre el último baile

Tras unos prolegómenos más bien fríos, quizás por la saturación de fútbol en un calendario sin tregua, se acabaron las pesquisas; comienza la competición en ... los campos y la fiesta fuera, si es que los temibles ultras no la montan. Alemania y Escocia abrirán este viernes una Eurocopa 2024 marcada por el regreso de Toni Kroos para disfrutar de su última aventura después de 17 cursos sentando cátedra como uno de los mejores centrocampistas de todos los tiempos.

Agasajado en el Real Madrid tras anunciar su retirada con seis Copas de Europa, récord que comparte junto a Nacho, Modric, Carvajal y Gento, Kroos ambiciona añadir a sus vitrinas el único trofeo que se le resiste en una colección sublime con 33 títulos. «Por supuesto que tengo hambre. Todavía hay ganas de triunfar y ganar la Eurocopa. Si no hubiera pensado que esto era posible, no habría vuelto», expuso el metrónomo de Greifswald en el cuartel general de la 'Mannschaft' en Baviera.

Todo gira en torno a un jugador silencioso, alejado del ruido mediático pero magistral sobre el pasto. Toque, visión, inteligencia y anticipación para un tipo que, a sus 34 años, antepone retirarse en el cénit a los petrodólares de Arabia Saudí o a una eventual suplencia en el club blanco. A Kroos le da casi vergüenza pensar en un final de ensueño. «Terminar mi carrera con la Champions y la Eurocopa sería casi cursi, por supuesto, pero lo aceptaría», comentó entre bromas.

Toca degustar cada toque sutil o cambio de juego inverosímil de Kroos. Inicia la cuenta atrás para su adiós en el Allianz Arena del Bayern de Múnich, club en el que se formó desde cadete, en el que debutó como profesional y del que, tras ser el mejor jugador en el Mundial de Brasil 2014, partió hacia el Real Madrid por una cantidad de 25 millones tan ridícula que le ha convertido en el paradigma de la rentabilidad. Múnich es el escenario de la primera de sus despedidas.

La sola presencia de Kroos supone un alivio para un país deprimido. Desde ese gol de Mario Götze en la prórroga de la final de Maracaná ante Argentina hace una década, Alemania solo encadena frustraciones. Eliminada en la fase de grupos en los Mundiales de Rusia y Catar, y fuera de juego en los octavos de final de la pasada Eurocopa, Alemania se exige dar un golpe de autoridad, meterse un chute de autoestima. Para ello, asumió el mando hace apenas nueve meses el joven Julian Nagelsmann, sustituto precisamente del fracasado Hansi Flick, el elegido por Joan Laporta para reflotar el Barça. Y reclutó para la causa a Kroos, que aceptó volver después de sentirse como un chivo expiatorio tras caer ante Inglaterra en la última Eurocopa.

El papel de líder

Kroos no responde al estereotipo de jefe, pero acepta con naturalidad el cargo. «No es un grupo difícil de liderar. Siente una gran ilusión, unas grandes ganas y ansias. No tienes que presionar a nadie», indicó el director de orquesta. Empero, no cree que esa jerarquía dependa de la edad. Puso como ejemplo a su compañero Jude Bellingham, del que dijo que «con solo 20 años tiene la personalidad necesaria para ser el faro de esperanza de Inglaterra».

Los teutones asumen que el partido inaugural ante los rudos escoceses es clave. Lo refleja Kroos sin ambages. «Las últimas competiciones lo han demostrado en un sentido negativo. Sería importante para el estado de ánimo en todo el país, si pudiéramos volver a alcanzar el éxito en la apertura de un torneo». Alemania desea revivir en esta Eurocopa ese 'Sommermaerchen' o cuento de hadas que conoció hace 18 años en su Mundial. Entonces, los ciudadanos aparcaron sus complejos y engalanaron el país con sus banderas. Los anfitriones de Jürgen Klinsmann desafiaron los oscuros pronósticos para llegar a las semifinales. Hoy, buscan un récord, el de ser la primera nación con cuatro Eurocopas. Nagelsmann no tuvo el mejor comienzo, pero las victorias contra Francia y Holanda en marzo auguran lo mejor para el expreparador del Bayern, de solo 36 años.

Kroos valoró a su rival, Escocia, una selección que consideró difícil de superar, «físicamente fuerte». «He hablado con mis compañeros del Real Madrid que perdieron contra ellos (España cayó en Glasgow durante la clasificación) y estamos más que avisados», advirtió el capitán de la sala de máquinas. Pero Alemania es más. Es la contundencia atrás del imponente Rüdiger, la brillantez como enganche azulgrana Ilkay Gündogan y el descaro de los jóvenes Jamal Musiala y Florian Wirtz, ese atacante con el que ya flirtean los grandes de Europa. Algunas dudas en la portería con Manuel Neuer, tocado tras ese error de infantil en la semifinal ante el Real Madrid, un regalo que aprovechó Joselu y lanzó al Real Madrid hacia la Decimoquinta.

La 'Tartan Army' huye del papel de simple invitada a la fiesta de Kroos en Múnich. El combinado británico resucitó cuando Steve Clark asumió las riendas en 2019. Se clasificó para la pasada Eurocopa tras 22 años ausente y selló con éxito el billete para Alemania. No esconde grandes secretos Escocia, el típico equipo físico, potente a balón parado y que presume del corazón de Scott McTominay, centrocampista del Manchester United que anotó siete goles en la fase de clasificación, la clase de John McGinn, capitán del Aston Villa, y la profundidad de Andrew Robertson, aunque el carrilero del Liverpool llega algo tocado. El reto es superar al fin una fase de grupos.

Alineaciones probables

Alemania: Neuer, Kimmich, Rüdiger, Tah, Mittelstädt, Andrich, Kroos, Musiala, Gündogan, Wirtz y Havertz.

Escocia: Gunn, Ralston, Porteous, Hendry, Tierney, Robertson, McTominay, Gilmour, McGregor, McGinn y Adams.

Árbitro: Clémen Turpin (Francia).

Hora: 21:00 h. La 1.

Estadio: Allianz Arena de Múnich.