¿Vuelve la España de los locos bajitos?

Ha llovido mucho desde que España asombrara al planeta con el tiqui-taca comandado por los bautizados como 'los locos bajitos'. Xavi, Iniesta, Silva, Pedro ... o el propio Jesús Navas, único superviviente de aquella escuadra, fueron piezas fundamentales para lograr el Mundial de Sudáfrica en 2010. La Roja basó su juego en el movimiento rápido de balón. Catorce años después el fútbol ha evolucionado hacia un deporte mucho más físico y menos individualista. Aquella gesta la logró un grupo de jugadores cuya estatura media se situaba en los 1,75 metros. Los 26 elegidos por Luis de la Fuente superan esa cifra en 6,6 centímetros, pero, curiosamente, forman la plantilla de menor altura de la Eurocopa.

Según el informe del observatorio CIES, la selección española mide 181,6 centímetros de media, a casi cinco de los 186,5 de Serbia, el 'techo' del torneo por delante de Dinamarca (186,2) y República Checa (185,9). En la cola, por encima de La Roja aparecen Portugal e Inglaterra, ambas con 182,2. Sorprende que la triple campeona de Europa se encuentre en el último puesto de esta particular clasificación. Hace menos de dos años, en el Mundial de Catar, España tenía hasta diez selecciones por detrás cuando su estatura era prácticamente la misma, 181,2. De hecho, solo Australia medía menos que la Argentina de Leo Messi (1,78 de media), a la postre campeona, en una suerte de reminiscencia de lo que sucedió en el campeonato disputado en suelo africano.

Llama la atención que el combinado nacional sea el menos alto y que no haya ningún equipo por debajo de los 180 centímetros. Y es que en la plantilla española hay cinco jugadores que se van más allá del 190 centímetros, estatura de Unai Simón, que superan, por uno, Joselu, Rodri, Laporte y Álex Remiro. En cada línea, una torre. Son muy altos también Morata, Fabián y Mikel Merino, que levantan 1,89 metros del suelo. Le Normand no se queda atrás con su 1,87.

Aquí se produce una pequeña barrera para llegar a Ferran Torres y Vivian con sus 184 centímetros, uno más que el guardameta del Arsenal David Raya. Con 1,81 aparecen Oyarzabal, Zubimendi y Nico Williams. Con uno menos se encuentra el madridista Nacho. Dani Olmo (1,79), Ayoze y Lamine Yamal, estos últimos con 1,78, se salvan de la 'quema' de los nuevos bajitos que quieren llevar a España hasta lo más alto.

A 174 centímetros llegan tres jugadores como Álex Baena, Fermín y Pedri. Los cuatro futbolistas con menor estatura son todos los laterales. Carvajal y Cucurella miden 1,73, mientras que Grimaldo se queda en 1,71. Cierra el ranking el incombustible Jesús Navas (1,70), presente en los títulos del Mundial 2010 y Eurocopa 2012, además de la reciente Liga de las Naciones conquistada hace un año, ya con De la Fuente en el banquillo. El técnico de Haro no entra en la estadística, pero mide 1,72 metros.

Un techo de 2,02

Del teórico once titular con el que España debutará ante Croacia mañana (18.00 horas) apenas hay dudas en el lateral izquierdo y en el puesto de central. Supongamos que Grimaldo se hará con la banda, mientras que a su lado tendrá a Nacho y Le Normand. Quedaría un once de mucha envergadura con 1,83, que sin embargo seguiría por debajo de la gran mayoría. ¿Cuánto miden las favoritas? Si Portugal e Inglaterra (182,2) no destacan por su envergadura, es Alemania (1,85) el equipo más alto del grupo de candidatos al título. Cuenta con seis hombres por encima de 1,90: Rüdiger, Schlotterbeck, Koch, Havertz, Neuer y Tah. Por su parte, Países Bajos mide 184,8, Bélgica 184,3, Italia 184 y Francia 183,8.

Serbia, con 186,5 centímetros, es el combinado más alto gracias a la enorme, nunca mejor dicho, contribución de Vanja Milinković-Savić, con 2,02 metros. El guardameta del Torino, por otro lado, ha igualado las 18 porterías a cero en Liga de Unai Simón para empatar en el segundo puesto por detrás del suizo del Inter Yann Sommer, con una más. En el otro extremo, el futbolista más bajo es el húngaro Callum Styles, con 1,67 metros. Por debajo del 1,70 de Navas hay otros cuatro jugadores: el georgiano Sandro Altunashvili, el suizo Xherdan Shaqiri, el austriaco Romano Schmid y el serbio Andrija Živković.